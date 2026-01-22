El astroturismo de lujo crece en Estados Unidos impulsado por el próximo eclipse solar

El astroturismo se posiciona como una de las principales tendencias del turismo experiencial y de lujo a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

El astroturismo se consolida como una tendencia en auge entre quienes buscan experiencias innovadoras ligadas a la observación de estrellas y el contacto con la naturaleza, sin dejar de lado el lujo.

Según National Geographic, 7 retiros de alta gama en Estados Unidos redefinen el viaje astronómico, anticipando un crecimiento de la demanda mundial de cara al eclipse solar de 2026.

Un informe reciente, citado por National Geographic, indica que un 62% de 27.000 viajeros planea organizar desplazamientos enfocados en la observación del cielo en los próximos meses. Esta preferencia ha impulsado el desarrollo de cabañas modernas, hoteles boutique y alojamientos exclusivos en zonas de baja contaminación lumínica, donde la arquitectura integra tecnología y confort sin sacrificar el acceso directo a paisajes astronómicos excepcionales.

En Virginia Occidental, la Coopers Rock State Forest alberga cabañas tipo A-frame, concebidas por el arquitecto Adam Krason y el estudio ZMM Architects & Engineers. Equipadas con ventanas de piso a techo, tragaluces retráctiles y telescopio propio, estas construcciones permiten a los huéspedes disfrutar de vistas plenas al firmamento.

Según Krason, el objetivo ha sido crear lo que denominó una experiencia “original y visualmente atractiva”, señalando que la observación de estrellas complementa de forma natural el estilo contemporáneo del diseño.

1. Green Haus, Paws Up Montana

El complejo Green Haus en Paws Up Montana fusiona el turismo de lujo con la experiencia de vida en un auténtico rancho

El complejo Green Haus, en Paws Up Montana, se destaca por combinar la autenticidad de la vida en rancho con servicios de lujo y criterios de sostenibilidad. De acuerdo con Jake Kvale, encargado de actividades, todo el recinto se encuentra catalogado como clase dos en la escala de cielo oscuro de Bortle, lo que asegura una calidad superior en la observación nocturna. Las viviendas incluyen jacuzzis, chimeneas y tragaluces de amplias dimensiones sobre la cama.

2. Brasada Ranch, Bend, Oregon

En Oregon, el Brasada Ranch se sitúa a poca distancia del Oregon Outback International Dark Sky Sanctuary, el mayor santuario certificado de cielo oscuro del mundo. Este resort posee 65 cabañas independientes rodeadas de desierto, dotadas de terrazas privadas, cocinas completas y bañeras exteriores, que ofrecen privacidad para contemplar el cielo. La presidenta de Northview Hotels, Lisa Marchese, resalta las noches temáticas de observación y las bebidas calientes al aire libre como parte relevante de la propuesta.

3. Death Valley House, Death Valley, California

La Death Valley House, en California, sobresale por su integración con el paisaje desértico y la proximidad al Valle de la Muerte, el mayor parque nacional de cielo oscuro de Estados Unidos. El arquitecto Peter Strzebnoik diseñó una plataforma de concreto elevada, con grandes ventanales y una terraza con techo retráctil que se transforma en mirador estelar. El dormitorio principal incluye un tragaluz sobre la cama, maximizando la experiencia astronómica en una zona con mínima luz artificial.

4. Compass Rose Lodge, Huntsville, Utah

Compass Rose Lodge en Utah combina confort contemporáneo con la arquitectura tradicional de Ogden Valley en una experiencia única

En Utah, Compass Rose Lodge fusiona el confort contemporáneo con el estilo tradicional de la región de Ogden Valley. Este lodge boutique alberga el observatorio astronómico HALO, equipado con telescopios profesionales y una cúpula automatizada. Ashley Smoot, gerente general, detalla que las condiciones naturales de baja contaminación lumínica facilitan sesiones educativas y actividades regulares tanto para aficionados como para entusiastas expertos.

5. Architect’s Off-Grid Stargazing Cabin, Mojave, California

El proyecto Architect’s Off-Grid Stargazing Cabin, conocido también como Folly Mojave, propone en el desierto de Mojave una experiencia sustentable basada en energía solar. Hillary Flur, cofundadora, explica que el segundo piso se concibió como plataforma de observación, con techo completamente retráctil que transforma el espacio en una ventana al cosmos. El complejo también mantiene la contaminación lumínica cercana a cero y ofrece tours privados con telescopios profesionales y láseres, en colaboración con astrónomos de la zona.

6. Clear Sky Resort, Cannonville, Utah

El Clear Sky Resort, emplazado en Utah, apuesta por la innovación con sus Sky Domes de vidrio de baja emisividad, que bloquea los rayos UV y garantiza visualización astronómica sin distorsiones. Los sistemas de iluminación externa están diseñados para dirigir la luz hacia el suelo y emplear tonos ámbar y rojo, protegiendo la visión nocturna. Entre sus actividades figuran recorridos de observación y cenas bajo la cúpula de vidrio en el Sky Nova Café Bar & Grill.

7. The Lodge at Primland, Meadows of Dan, Virginia

The Lodge at Primland ofrece un observatorio con telescopios de alta gama en pleno bosque de Virginia

Por último, The Lodge at Primland, en Virginia, cuenta con un observatorio equipado con telescopios de alta gama. Ubicado en las Montañas Blue Ridge, el lodge organiza sesiones guiadas por astrónomos residentes y dispone de alternativas alojativas como casas en las copas de los árboles y la Celestial Suite de dos pisos. Las actividades recreativas incluyen caminatas por la naturaleza, juegos al aire libre y meriendas junto al fuego.