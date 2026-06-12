Una mujer resguardó 24 tortugas morrocoy que iban a ser comercializadas ilegalmente y consumidas

La ciudadana también entregó ejemplares de loros y una guacamaya herida - crédito CAR

Una habitante del corregimiento de Puerto Bogotá, municipio de Guaduas, entregó voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) un grupo de 24 tortugas morrocoy, entre ellas seis crías y varios ejemplares adultos, con el objetivo de protegerlas de la captura ilegal.

Y es que, de acuerdo con los informes recibidos por la entidad ambiental de parte de habitantes de la región, en este corregimiento es una “práctica cultural” la caza y consumo de este tipo de fauna.

PUBLICIDAD

Por este motivo, cuando la ciudadana vio los ejemplares en peligro, “decidió resguardar temporalmente las tortugas y solicitar el acompañamiento de la autoridad ambiental para su rescate y protección”.

De acuerdo con el reporte de la directora regional de la CAR en el Bajo Magdalena, Karina Garzón Avellaneda, tras la denuncia de la ciudadana, unidades de rescate activaron el protocolo de rescate y recuperación de fauna silvestre.

PUBLICIDAD

El equipo técnico de la CAR acudió al domicilio en el que estaban los animales, que permanecían en el solar de la vivienda.

Los ejemplares fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Tocaima para su rehabilitación y protección- crédito CAR

Además de las tortugas, durante la jornada se atendieron otros casos de entrega voluntaria de fauna, incluyendo una guacamaya que fue atacada por un perro y posteriormente acogida por la comunidad, así como tres loros puestos a disposición de la corporación.

PUBLICIDAD

Todos los ejemplares fueron evaluados por profesionales especialistas y trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del municipio de Tocaima, donde recibirán atención integral y comenzarán su proceso de rehabilitación con miras a una eventual liberación en su entorno natural.

“La importancia del cuidado y preservación de la fauna local es fundamental para el equilibrio de nuestros ecosistemas. Resaltamos la labor de cada ciudadano que alerta a la CAR Cundinamarca y permite adelantar oportunamente los procesos de rescate, atención y reubicación de fauna silvestre”, señaló Garzón Avellaneda.

PUBLICIDAD

Desde la CAR se reiteró el llamado a evitar la tenencia ilegal de especies silvestres y a reportar cualquier situación que ponga en riesgo la biodiversidad del territorio.

La tortuga Morrocoy es una especie protegida - crédito Colprensa

Operativo contra el tráfico ilegal de madera en Ubaté

De la misma manera, el 7 de junio de 2025, desde la CAR se confirmó un duro golpe al tráfico ilegal de madera en el municipio de Ubaté, Cundinamarca, tras incautar 40 metros cúbicos de madera de las especies cedro e higuerón transportadas en la vía Ubaté–Simijaca.

PUBLICIDAD

El operativo, realizado en conjunto con la Policía Nacional, se centró en tres vehículos que circulaban con salvoconductos irregulares y sin la documentación requerida para respaldar la movilización del material forestal.

En el primer caso, los agentes detectaron un vehículo que transportaba 7,98 metros cúbicos de madera con un salvoconducto que no amparaba la totalidad del volumen. El material, consistente en bloques y tablas de cedro, fue trasladado al Centro de Atención y Valoración (CAV) de Mosquera, donde se verificó que 4,8 metros cúbicos carecían de la documentación necesaria, motivo por el cual se procedió a la aprehensión preventiva.

PUBLICIDAD

Operativo contra el tráfico ilegal de madera en Ubaté, Cundinamarca - crédito CAR

El segundo vehículo transportaba 17,45 metros cúbicos de madera, y la incautación se realizó por inconsistencias en el salvoconducto, incluyendo errores en la identificación de la especie, volumen, presentación y datos del conductor.

Las autoridades registraron 304 bloques de madera durante la inspección y, ante la negativa del conductor para trasladar el material al CAV de Mosquera, se realizó el descargue en la Dirección Regional Ubaté.

PUBLICIDAD

En un tercer caso, un vehículo fue interceptado mientras movilizaba 14,57 metros cúbicos de madera de higuerón, equivalentes a 155 bloques de diferentes tamaños y longitudes, que quedaron bajo custodia de la CAR para su respectiva valoración y proceso legal.

El director regional de la CAR Ubaté, Julio Cesar Sierra León, reiteró el llamado al sector maderero a cumplir la normatividad ambiental y proteger los recursos naturales del territorio. “Continuaremos trabajando de manera firme por la protección de los recursos naturales en el territorio”, dijo.

PUBLICIDAD