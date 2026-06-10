El OIEA exigió a Irán acceso inmediato a sus instalaciones nucleares y a su inventario de uranio enriquecido

El OIEA aprobó una resolución que exige a Irán datos inmediatos sobre su uranio y las instalaciones de producción. (REUTERS/ARCHVO)

El consejo de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó este miércoles una resolución impulsada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que exige a Irán proporcionar de inmediato información detallada sobre su inventario de uranio y las instalaciones de producción asociadas. El texto, respaldado por 21 votos frente a tres y con 10 abstenciones, solicita también que Irán permita el acceso necesario a los inspectores del organismo para verificar estos datos, según informaron diplomáticos tras la votación celebrada en Viena.

La resolución considera “esencial y urgente” que Irán entregue información completa sobre el material nuclear y los detalles de diseño de sus instalaciones, en cumplimiento de sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. El OIEA estima que el país mantiene 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un umbral técnico cercano al requerido para fabricar armas nucleares, aunque los inspectores no han podido acceder a este material desde el 10 de junio del año pasado, cuando Israel lanzó sus primeros ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

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Tras estos ataques, Irán suspendió la cooperación con el organismo, limitando el acceso de los inspectores internacionales a los sitios afectados. Las autoridades iraníes han señalado que la exigencia de nuevas inspecciones es “ridícula” y han calificado a Estados Unidos de “agresor” a través de un comunicado de su misión en Viena publicado en la red social X. El OIEA alertó en un informe previo a la reunión que la negativa de Irán constituye un motivo de “preocupación por proliferación”.

Votación y contexto internacional

La resolución fue presentada en medio de un clima de creciente tensión en Oriente Medio, tras los recientes bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y la respuesta armada de Teherán a países de la región. El consejo del OIEA, compuesto por 35 miembros, registró votos en contra de Rusia, China y Níger, mientras diez países se abstuvieron y uno no sufragó por encontrarse en mora. Los diplomáticos occidentales señalaron que el objetivo de la iniciativa es mantener la presión diplomática para que Irán cumpla con sus compromisos legales de salvaguarda.

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El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. (REUTERS/ARCHIVO)

Desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en junio de 2025, Irán no ha permitido que los inspectores accedan a las instalaciones nucleares afectadas, a pesar de su obligación legal de cooperar con el OIEA. Tampoco se ha podido verificar el estado del inventario de uranio enriquecido a niveles cercanos al grado militar desde esos bombardeos. El director general del OIEA, Rafael Grossi, advirtió en una entrevista reciente que el stock iraní podría permitir la fabricación de hasta diez bombas nucleares, aunque subrayó que esto no implica que Irán haya tomado la decisión de desarrollar armamento nuclear.

Investigación y antecedentes

El OIEA mantiene una investigación abierta sobre la aparición de trazas de uranio en varios sitios no declarados de Irán, hallazgos para los que Teherán no ha proporcionado explicaciones “técnicamente creíbles” desde 2019, según el organismo. Funcionarios occidentales consideran que estos indicios podrían respaldar la sospecha de que Irán mantuvo un programa secreto de armas nucleares hasta 2003. A pesar de estos antecedentes, Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y niega cualquier intención de fabricar armas.

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Irán suspendió la cooperación con el OIEA tras los bombardeos y rechazó las nuevas inspecciones impulsadas por Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)

La resolución adoptada este miércoles expresa un “profundo pesar” por la falta de avances de Irán en el cumplimiento de sus obligaciones de no proliferación durante el último año. El organismo había declarado formalmente en junio pasado la no conformidad de Irán con los acuerdos de salvaguardia, hecho que no ocurría en dos décadas. A pesar de la gravedad del incumplimiento, la resolución no remite aún el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para considerar nuevas sanciones, aunque deja abierta esa posibilidad para futuras reuniones, según el documento aprobado.

El texto destaca que proporcionar información y acceso a los inspectores es imprescindible para que el OIEA pueda verificar que no existe desviación de material nuclear. El organismo se mantiene a la espera de que Irán revierta su postura y cumpla con las exigencias del consejo, advirtiendo que, de persistir la negativa, se considerarán nuevas acciones, incluida la posible elevación del expediente al Consejo de Seguridad de la ONU.

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