Mundo

El OIEA exigió a Irán acceso inmediato a sus instalaciones nucleares y a su inventario de uranio enriquecido

El organismo nuclear de la ONU aprobó con 21 votos una resolución impulsada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que exige a Teherán cumplir sus obligaciones de no proliferación. El régimen no permite inspecciones desde los ataques israelíes de junio de 2025 y calificó las exigencias de “ridículas”

Guardar
Google icon
El OIEA aprobó una resolución que exige a Irán datos inmediatos sobre su uranio y las instalaciones de producción. (REUTERS/ARCHVO)
El OIEA aprobó una resolución que exige a Irán datos inmediatos sobre su uranio y las instalaciones de producción. (REUTERS/ARCHVO)

El consejo de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó este miércoles una resolución impulsada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que exige a Irán proporcionar de inmediato información detallada sobre su inventario de uranio y las instalaciones de producción asociadas. El texto, respaldado por 21 votos frente a tres y con 10 abstenciones, solicita también que Irán permita el acceso necesario a los inspectores del organismo para verificar estos datos, según informaron diplomáticos tras la votación celebrada en Viena.

La resolución considera “esencial y urgente” que Irán entregue información completa sobre el material nuclear y los detalles de diseño de sus instalaciones, en cumplimiento de sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. El OIEA estima que el país mantiene 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, un umbral técnico cercano al requerido para fabricar armas nucleares, aunque los inspectores no han podido acceder a este material desde el 10 de junio del año pasado, cuando Israel lanzó sus primeros ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

PUBLICIDAD

Tras estos ataques, Irán suspendió la cooperación con el organismo, limitando el acceso de los inspectores internacionales a los sitios afectados. Las autoridades iraníes han señalado que la exigencia de nuevas inspecciones es “ridícula” y han calificado a Estados Unidos de “agresor” a través de un comunicado de su misión en Viena publicado en la red social X. El OIEA alertó en un informe previo a la reunión que la negativa de Irán constituye un motivo de “preocupación por proliferación”.

Votación y contexto internacional

La resolución fue presentada en medio de un clima de creciente tensión en Oriente Medio, tras los recientes bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y la respuesta armada de Teherán a países de la región. El consejo del OIEA, compuesto por 35 miembros, registró votos en contra de Rusia, China y Níger, mientras diez países se abstuvieron y uno no sufragó por encontrarse en mora. Los diplomáticos occidentales señalaron que el objetivo de la iniciativa es mantener la presión diplomática para que Irán cumpla con sus compromisos legales de salvaguarda.

PUBLICIDAD

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. (REUTERS/ARCHIVO)
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. (REUTERS/ARCHIVO)

Desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel en junio de 2025, Irán no ha permitido que los inspectores accedan a las instalaciones nucleares afectadas, a pesar de su obligación legal de cooperar con el OIEA. Tampoco se ha podido verificar el estado del inventario de uranio enriquecido a niveles cercanos al grado militar desde esos bombardeos. El director general del OIEA, Rafael Grossi, advirtió en una entrevista reciente que el stock iraní podría permitir la fabricación de hasta diez bombas nucleares, aunque subrayó que esto no implica que Irán haya tomado la decisión de desarrollar armamento nuclear.

Investigación y antecedentes

El OIEA mantiene una investigación abierta sobre la aparición de trazas de uranio en varios sitios no declarados de Irán, hallazgos para los que Teherán no ha proporcionado explicaciones “técnicamente creíbles” desde 2019, según el organismo. Funcionarios occidentales consideran que estos indicios podrían respaldar la sospecha de que Irán mantuvo un programa secreto de armas nucleares hasta 2003. A pesar de estos antecedentes, Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y niega cualquier intención de fabricar armas.

Irán suspendió la cooperación con el OIEA tras los bombardeos y rechazó las nuevas inspecciones impulsadas por Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)
Irán suspendió la cooperación con el OIEA tras los bombardeos y rechazó las nuevas inspecciones impulsadas por Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)

La resolución adoptada este miércoles expresa un “profundo pesar” por la falta de avances de Irán en el cumplimiento de sus obligaciones de no proliferación durante el último año. El organismo había declarado formalmente en junio pasado la no conformidad de Irán con los acuerdos de salvaguardia, hecho que no ocurría en dos décadas. A pesar de la gravedad del incumplimiento, la resolución no remite aún el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para considerar nuevas sanciones, aunque deja abierta esa posibilidad para futuras reuniones, según el documento aprobado.

El texto destaca que proporcionar información y acceso a los inspectores es imprescindible para que el OIEA pueda verificar que no existe desviación de material nuclear. El organismo se mantiene a la espera de que Irán revierta su postura y cumpla con las exigencias del consejo, advirtiendo que, de persistir la negativa, se considerarán nuevas acciones, incluida la posible elevación del expediente al Consejo de Seguridad de la ONU.

Temas Relacionados

OIEAIránuranio enriquecidoPrograma nuclear iraníUltimas noticias américaGuerra en Medio OrienteEstados UnidosIsraelÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán: “Los vamos a atacar, y muy duro”

El presidente estadounidense acusó a Teherán de “tomarlo por idiota” en las negociaciones tras una nueva escalada militar que incluyó el derribo de un helicóptero Apache y ataques iraníes contra bases estadounidenses en Jordania y Bahréin

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán: “Los vamos a atacar, y muy duro”

China exporta mucho, consume poco y envejece: cómo la deuda local y el desempleo juvenil limitan los planes de Xi Jinping

El superávit de 1,2 billones en 2025 convive con un mercado inmobiliario deprimido. La moneda estadounidense domina su comercio y su pasivo externo, y ahí asoma un punto de presión decisivo

China exporta mucho, consume poco y envejece: cómo la deuda local y el desempleo juvenil limitan los planes de Xi Jinping

Benjamín Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios de Israel

Lo confirmó su partido, el Likud. Todavía no existe una fecha definida para las elecciones, aunque deberán celebrarse, a más tardar, el 27 de octubre

Benjamín Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios de Israel

“El grito de mi madre sigue grabado en mi memoria”, reveló Gypsy Rose Blanchard sobre la noche del crimen

Las nuevas declaraciones de la joven sobre el asesinato de Dee Dee Blanchard reactivaron el interés por un caso que marcó la cultura pop y reabrió el debate sobre violencia familiar y manipulación

“El grito de mi madre sigue grabado en mi memoria”, reveló Gypsy Rose Blanchard sobre la noche del crimen

Choque entre Erdogan y Netanyahu: el presidente turco acusó a Israel de amenazar la seguridad de Ankara y el premier israelí le respondió con dureza

Erdogan calificó al gobierno de Netanyahu de “fábrica de disturbios” y advirtió que la seguridad de Turquía “empieza en Alepo y en Beirut”. El primer ministro israelí respondió que el mandatario turco “es el último que puede dar lecciones de moral” y lo acusó de “cometer genocidio contra los kurdos”

Choque entre Erdogan y Netanyahu: el presidente turco acusó a Israel de amenazar la seguridad de Ankara y el premier israelí le respondió con dureza
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Así reaccionó el Gobierno a la decisión de la presidenta de la Comisión de Acusacion de suspender a Gustavo Petro de la Presidencia: “No tiene ninguna atribución”

Así reaccionó el Gobierno a la decisión de la presidenta de la Comisión de Acusacion de suspender a Gustavo Petro de la Presidencia: “No tiene ninguna atribución”

“Plan Antifisuras”: un concejal de La Plata propuso la prohibición de las caravanas de motos con un nombre polémico

Cuál es la diferencia entre las pilas AA y AAA y qué significan las letras

Gustavo Petro habló en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la polémica por su publicación con el saludo “Heil Hitler”: “Por estupidez mía”

Armas y dagas: la colección nazi de un hombre de Gerli que terminó detenido por vender un uniforme en redes sociales

INFOBAE AMÉRICA

EEUU disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio por violar el bloqueo de puertos iraníes

EEUU disparó contra un petrolero y lo dejó fuera de servicio por violar el bloqueo de puertos iraníes

La Cumbre de la Industria 2026 arrancará hoy en San Salvador

El Ministerio de Salud de Guatemala aplicó 83,746 dosis contra el sarampión en la Semana de Vacunación de las Américas

La SAT habilita los trámites digitales para inscribir vehículos usados y reponer distintivos en Guatemala

Tragedia en República Dominicana: Dos menores detenidos tras el hallazgo del cuerpo de una adolescente de 13 años

ENTRETENIMIENTO

¿Murió Tony Soprano? El secreto detrás del final de la serie que aún desconcierta a los fanáticos

¿Murió Tony Soprano? El secreto detrás del final de la serie que aún desconcierta a los fanáticos

Nick Reiner reclama el fideicomiso de sus padres: busca financiar su defensa en el caso de asesinato

Jeremy Strong se transforma en Mark Zuckerberg: el primer tráiler de ‘The Social Reckoning’ revive la crisis que sacudió a Facebook

Callum Turner alimenta rumores sobre ser el próximo James Bond: “Me parece bastante divertido”

Directores de Hollywood acordaron un nuevo contrato provisional con estudios y plataformas