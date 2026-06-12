La Secretaría de Hacienda de Bogotá incluirá a 93.808 contribuyentes de la ciudad en el Boletín de Morosos del Estado

La Secretaría de Hacienda los reportará el 30 de julio por deudas de impuestos distritales superiores a $8.754.525 y con más de seis meses de mora - crédito Secretaría de Hacienda

La Secretaría de Hacienda de Bogotá reportó que 93.808 contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas, que serán incluidos el próximo 30 de julio en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (Bdme), tras evidenciarse deudas superiores a $8.754.525 por impuestos distritales con más de seis meses de mora o por incumplimiento de acuerdos de pago.

El reporte, que abarca tanto a ciudadanos como a empresas, responde a la acumulación de obligaciones pendientes por tributos distritales, superando el umbral de cinco salarios mínimos legales vigentes (smmlv), equivalente a $8.754.525 para la vigencia 2026. La medida alcanza a quienes no han atendido requerimientos de pago ni se han puesto al día pese a las advertencias y facilidades ofrecidas por la Secretaría de Hacienda.

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¿Qué implica aparecer en el Boletín de Deudores Morosos del Estado?

La inclusión en el Bdme indica la existencia de una deuda pendiente con el sector público, lo que puede afectar la confianza y generar dificultades en trámites frente a entidades públicas y financieras. Aunque inicialmente no se genera una inhabilidad automática para contratar con el Estado, quienes figuran en el boletín pueden enfrentar restricciones o demoras en procesos contractuales, posesión de cargos públicos y acceso a servicios financieros.

El Bdme incluirá a personas naturales y jurídicas con obligaciones superiores a $8.754.525, equivalentes a cinco salarios mínimos legales vigentes en 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

En el caso de deudas por impuestos distritales, la Secretaría de Hacienda puede intensificar las acciones de cobro a través de medidas como el embargo de cuentas bancarias, salarios, bienes muebles e inmuebles, así como el secuestro de propiedades hasta que se cubra la totalidad de la obligación.

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Las consecuencias de permanecer en el Bdme incluyen la imposibilidad de contratar con entidades estatales, sanciones financieras adicionales, el cobro de intereses moratorios y la posibilidad de ser objeto de embargos.

Estrategias previas para facilitar la regularización de deudas

Antes de realizar el reporte, la Secretaría de Hacienda implementó una estrategia de comunicación masiva, utilizando canales digitales y físicos, para informar a los contribuyentes sobre el estado de sus obligaciones. A través de mensajes directos, correos electrónicos, avisos y puntos de atención, se invitó a los deudores a pagar o a suscribir acuerdos de pago, con el objetivo de facilitar la regularización antes del corte al 30 de mayo de 2026.

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Quienes incumplieron los acuerdos de pago suscritos también fueron incluidos en el reporte, por no haber honrado los compromisos establecidos con la entidad.

La inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado aplica a deudas con más de seis meses de mora o por incumplimiento de acuerdos de pago - crédito Alcaldía de Bogotá

Opciones para ponerse al día y evitar sanciones

Los contribuyentes reportados aún pueden evitar medidas como el embargo de cuentas y bienes. Para ello, deben ingresar a la página oficial de la Secretaría de Hacienda (www.haciendabogota.gov.co), seleccionar el botón ‘Pagos Bogotá’ y realizar el pago en línea mediante PSE, o descargar el recibo para pagarlo presencialmente en los bancos autorizados: Bancolombia, Davivienda, BBVA, AV Villas, Banco de Occidente, Banco de Bogotá o a través de billeteras virtuales como DaviPlata y Dale.

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También es posible pagar en cualquiera de las 687 oficinas bancarias recaudadoras de la ciudad o acercarse a los puntos de atención especializada y exprés habilitados en Plaza de las Américas, Usaquén, SuperCade CAD de la 30 y Mallplaza en Los Mártires.

Para quienes no puedan cancelar la totalidad de la deuda, existe la opción de solicitar una facilidad de pago: se puede abonar el 10% del total adeudado (incluyendo intereses de mora) y diferir el saldo hasta 12 meses sin garantía o hasta cinco años con garantía. Esta facilidad no suspende la generación de intereses de mora, por lo que es recomendable actuar cuanto antes.

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Proceso para solicitar el retiro del Bdme

Una vez cancelada la deuda, o si el contribuyente considera que fue reportado por error, podrá solicitar su retiro del Boletín de Deudores Morosos a partir del 1 de agosto de 2026. Para ello, debe adjuntar el formato de solicitud a través del portal https://pqrs.shd.gov.co/radicacion/ bajo la opción Boletín Deudores Morosos del Estado.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá puede intensificar el cobro de impuestos distritales con embargos de cuentas bancarias, salarios, bienes muebles e inmuebles y secuestro de propiedades - crédito Alcaldía de Bogotá

La Secretaría de Hacienda recomendó a los contribuyentes ingresar únicamente digitando directamente la dirección www.haciendabogota.gov.co en el navegador y evitar acceder por enlaces externos, mensajes o redes sociales, para prevenir fraudes y suplantaciones. Antes de cualquier trámite o pago, se debe verificar que el sitio corresponde al portal oficial de la entidad.

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¿Qué es el Boletín de Deudores Morosos del Estado?

El Bdme es el listado oficial de personas naturales y jurídicas que, a cualquier título, mantienen una obligación pendiente superior a cinco smmlv con entidades públicas, con mora mayor a seis meses o que han incumplido acuerdos de pago. La inclusión en este boletín es una herramienta de control fiscal y transparencia, utilizada por la Contaduría General de la Nación y las entidades territoriales para fortalecer la gestión y el recaudo de los recursos públicos.