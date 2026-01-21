Corea del Sur afirmó que el régimen norcoreano produce material nuclear para fabricar entre 10 y 20 armas al año (REUTERS)

El régimen de Corea del Norte produce cada año material nuclear suficiente para fabricar entre 10 y 20 armas atómicas y, de mantener ese ritmo, podría convertirse en una amenaza de alcance global, advirtió este miércoles el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, al detallar los avances del programa nuclear y de misiles de Pyongyang.

“Incluso ahora, se siguen produciendo materiales nucleares suficientes para fabricar de 10 a 20 armas nucleares al año”, afirmó Lee ante periodistas durante una conferencia de prensa de Año Nuevo. El mandatario señaló que el Norte no solo expande su capacidad nuclear, sino que también mejora su tecnología de misiles balísticos de largo alcance con capacidad de alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

El régimen norcoreano realizó su primera prueba atómica en 2006, en violación de resoluciones de Naciones Unidas, y los servicios de inteligencia estiman que actualmente posee decenas de ojivas nucleares. Según Lee, el desarrollo sostenido de este arsenal plantea un desafío que supera el ámbito regional. “En algún momento, Corea del Norte asegurará el arsenal nuclear que cree necesitar para sostener el régimen, junto con capacidades de misiles balísticos intercontinentales capaces de amenazar no solo a Estados Unidos, sino al mundo en general”, sostuvo.

El presidente surcoreano alertó además sobre el riesgo de proliferación más allá de la península. “Y una vez que exista un excedente, saldrá al exterior, más allá de sus fronteras. Entonces surgirá un peligro global”, agregó. Pyongyang justifica desde hace décadas sus programas nuclear y de misiles como un elemento de disuasión frente a lo que describe como intentos de cambio de régimen impulsados por Washington y sus aliados.

Ante este escenario, Lee llamó a adoptar una postura pragmática para abordar la cuestión nuclear norcoreana y consideró que un enfoque “al estilo Trump” podría facilitar la comunicación con Pyongyang. “La suspensión de la producción de material nuclear y del desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, así como un freno a las exportaciones al exterior, también representaría una ganancia”, afirmó.

“Sería una ganancia para todos”, añadió, al indicar que expuso estos argumentos tanto al presidente estadounidense, Donald Trump, como al líder chino, Xi Jinping.

Desde su asunción en junio, Lee impulsa el diálogo con el Norte sin condiciones previas, en contraste con la línea más dura de su antecesor. Sin embargo, Pyongyang rechazó hasta ahora las propuestas de acercamiento de Seúl. Aun así, el mandatario surcoreano sostuvo que Trump podría abrir una vía de avance con el líder norcoreano, Kim Jong Un, con quien el presidente estadounidense expresó afinidad en el pasado.

“El presidente Trump es una figura algo singular, pero creo que ese rasgo puede ser en ocasiones un activo significativo para resolver problemas en la península coreana”, dijo Lee. “El enfoque al estilo Trump parece ayudar cuando se trata de hablar con Kim… Estoy dispuesto a desempeñar el papel de marcapasos en ese proceso”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del líder norcoreano Kim Jong Un durante su encuentro en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, en Panmunjom, Corea del Sur, el 30 de junio de 2019 (REUTERS)

Trump se reunió con Kim en tres ocasiones durante su primer mandato en un intento por alcanzar un acuerdo de desnuclearización. Tras el fracaso de la segunda cumbre en Hanói, debido a desacuerdos sobre las contrapartidas que recibiría Pyongyang a cambio de abandonar su arsenal, las conversaciones entre ambos países quedaron estancadas. Posteriormente, no se registraron avances sustanciales.

El presidente estadounidense expresó recientemente su deseo de concretar un encuentro con Kim antes de la cumbre de APEC prevista para octubre en Corea del Sur, aunque esa iniciativa no recibió respuesta del líder norcoreano. En paralelo, las tensiones intercoreanas sumaron un nuevo episodio luego de que Pyongyang acusara a Seúl de enviar un dron a la ciudad fronteriza de Kaesong.

La oficina presidencial surcoreana negó cualquier implicación oficial en esa incursión, aunque sugirió que la operación pudo quedar en manos de civiles. Un hombre aseguró ante medios locales que él realizó el vuelo del dron con el objetivo de medir niveles de radiación en una instalación norcoreana de procesamiento de uranio, según los reportes.

(Con información de AFP)