Nueva provocación de Rusia: bombarderos nucleares volaron cerca del espacio aéreo del Reino Unido

Los aviones rusos sobrevolaron el mar de Noruega durante más de siete horas y obligaron a la OTAN a desplegar cazas para su seguimiento

Bombarderos nucleares vuelan cerca del espacio aéreo del Reino Unido

Bombarderos nucleares estratégicos de Rusia, conocidos como Tu-95MS, realizaron esta navidad un vuelo de largo alcance sobre aguas internacionales del mar de Noruega, en una zona cercana a los accesos septentrionales del Reino Unido, que llevaron a la OTAN a desplegar aviones de combate para su seguimiento.

“Bombarderos de largo alcance Tu-95MS de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar de Barents y del mar de Noruega”, informaron las autoridades rusas, precisando que “la duración del vuelo fue de más de siete horas”. Según recogió el periódico británico The Sun, para Moscú, los bombarderos volaron sobre aguas neutrales y estuvieron escoltados por cazas navales Su-33.

Rusia también reconoció que, “en ciertas etapas de la ruta, los bombarderos de largo alcance fueron escoltados por cazas de países extranjeros”, en referencia a aeronaves de la OTAN, sin precisar qué fuerzas aéreas participaron para interceptarlos.

El mar de Noruega se ubica al noreste de Escocia, entre Noruega e Islandia, en una región considerada sensible para la seguridad aérea británica y aliada. Los vuelos de bombarderos rusos en esta área suelen ser monitorizados por la OTAN como parte de sus protocolos de defensa aérea, detalló The Sun.

Un bombardero estratégico ruso Tu-95MS
Un bombardero estratégico ruso Tu-95MS aterriza en un aeródromo tras patrullar sobre las aguas neutrales de los mares de Barents y de Noruega, en una ubicación no revelada, en esta imagen fija tomada de un video difundido el 14 de septiembre de 2023. (Ministerio de Defensa de Rusia / Imagen cedida vía REUTERS)

Los Tu-95MS, conocidos por la OTAN como “Bears”, entraron en servicio en la década de 1950 y continúan siendo un componente clave de la tríada nuclear rusa. Se trata de los únicos bombarderos estratégicos del mundo propulsados por hélices. Estas aeronaves también han sido utilizadas por Rusia para lanzar misiles de largo alcance contra objetivos ucranianos.

El vuelo se produjo en un contexto de elevadas tensiones entre Rusia y Occidente por la guerra en Ucrania. Las autoridades ucranianas informaron que esta navidad ataques rusos alcanzaron infraestructuras críticas en varias regiones. Las defensas ucranianas lograron neutralizar este jueves 106 de los 131 drones que Rusia lanzó durante la noche contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea en su parte diario.

Rusia celebra la Navidad el 7 de enero, de acuerdo con el calendario ortodoxo, mientras que el despliegue tuvo lugar el 25 de diciembre, fecha en la que Ucrania y los países occidentales conmemoran la festividad.

Horas antes los bombarderos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, difundió un mensaje navideño en el que reiteró su llamado a la paz: “Hoy compartimos un mismo sueño y pedimos un mismo deseo para todos. Cuando recurrimos a Dios, pedimos algo más grande. Pedimos la paz para Ucrania. Luchamos por ella, rezamos por ella y la merecemos”. A continuación, añadió: “Que haya una victoria de la paz. Que estemos nosotros. Y que esté Ucrania”.

