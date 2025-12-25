Putin lanzó una ofensiva navideña con 131 drones: Ucrania repelió la mayoría y atacó depósitos de combustible rusos

Rescatistas ucranianos extinguen fuego en Chenihiv tras el impacto de un drone ruso (UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)

Las defensas ucranianas lograron neutralizar este jueves 106 de los 131 drones que Rusia lanzó durante la noche contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea en su parte diario.

“A partir de las 19:00 del 24 de diciembre el enemigo atacó con 131 drones de ataque de los tipos Shahed y Gerbera y con drones de otros tipos”, anunció la institución.

Los aparatos no tripulados fueron lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, así como desde los territorios ocupados de Donetsk y Crimea.

Según datos preliminares, a las 8:30 hora local de este jueves las defensas aéreas habían conseguido suprimir 106 drones enemigos en el norte, sur y este de Ucrania.

“Se registraron los impactos de 22 drones de ataque en 15 emplazamientos”, reconoció sin embargo la Fuerza Aérea ucraniana.

Instalaciones dañadas por el fuego en Odesa (UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)

Por otro lado, según informó el jefe de la administración militar regional de Odesa (sur), Oleg Kiper, por la noche los rusos atacaron la infraestructura portuaria e industrial, donde se produjeron daños en instalaciones administrativas, de producción y de almacenamiento.

“Por desgracia una persona murió; el cuerpo fue recuperado bajo los escombros. Otras dos fueron heridas y están recibiendo la atención médica necesaria”, escribió el gobernador en Telegram.

El ataque ucraniano

Dos tanques de petróleo se incendiaron este jueves en el puerto de la ciudad rusa de Temriuk, en la sureña región de Krasnodar, tras un ataque de drones ucranianos perpetrado durante la pasada noche, informaron este jueves las autoridades locales.

Según informaciones preliminares, no hay víctimas. El incendio se extendió inicialmente a una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, pero horas después se duplicó hasta alcanzar los 4.000 metros cuadrados.

El canal de Telegram ‘Operativni Shtab -Krasnodar’ señaló que un tren de bomberos había llegado al lugar de los hechos.

Odesa fue uno de los objetivos de Putin en su bombardeo de Navidad (UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)

“En total, 99 bomberos y 26 coches especializados”, incluyendo empleados del Ministerio de Emergencias local, añadió.

Además, las autoridades locales indicaron que “se evitó el derrame de hidrocarburos a la bahía de Temriuk”.

Además de los tanques incendiados, resultaron dañados varios edificios y equipos agrícolas de la localidad de Nikoláevka del distrito Scherbinksi.

El Ministerio de Defensa ruso informó de la intercepción y el derribo de 141 drones ucranianos de ala fija.

El grueso de los ataques afectó a la región fronteriza de Briansk, donde fueron neutralizados 62 drones.

El Ministerio de Defensa ruso informó de la intercepción y el derribo de 141 drones ucranianos de ala fija. (Foto por Elena COVALENCO / AFP)

Además, fueron atacadas las regiones de Tula, Kaluga, Moscú, Volgogrado, Voronezh, la república Adigueya y la anexionada península de Crimea.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la noche del derribo de 10 drones que se dirigían a la capital rusa, sin que se reportasen daños ni víctimas.

Ucrania lanza ataques de drones diarios contra el territorio ruso, con el fin de dañar la producción de combustibles y afectar la logística del Ejército ruso.

Rusia responde con ataques masivos contra el sistema energético ucraniano, que amenazan con el colapso de las capacidades de generación eléctrica y la calefacción en el país de cara al invierno.

(con información de EFE)