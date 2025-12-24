Zelenski pide la paz para Ucrania en su mensaje de Navidad: "Luchamos y rezamos por ella y la merecemos"

La conmemoración conjunta de la Navidad por parte de los cristianos de rito occidental y oriental en Ucrania, una medida que marcó el cambio al calendario juliano revisado implementado por la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Greco-Católica Ucranianas hace dos años, sigue marcando la vida religiosa del país mientras persiste el conflicto armado con Rusia. Esta festividad, ahora símbolo de unidad nacional, sirve de contexto para el más reciente mensaje navideño de Volodimir Zelenski, en el que enfatizó la esperanza, la solidaridad y el anhelo de paz para todos los ciudadanos ucranianos, según consignó Europa Press.

Durante el discurso de Navidad, el presidente ucraniano subrayó la difícil situación que atraviesa el país, enfrentando casi tres años de guerra continua desde la invasión rusa. “Hoy compartimos un mismo sueño y pedimos un mismo deseo para todos. Cuando recurrimos a Dios, pedimos algo más grande. Pedimos la paz para Ucrania. Luchamos por ella, rezamos por ella y la merecemos”, afirmó Zelenski, según publicó Europa Press. El mandatario remarcó que la celebración de las fiestas llega en medio de esta etapa compleja, reconociendo las dificultades que enfrentan millones de ucranianos debido a la violencia y sus consecuencias.

Zelenski señaló que “no todos están en casa esta noche” y que “no todos tienen un hogar”, reflejando la realidad de muchas familias desplazadas o separadas como resultado del conflicto armado. A pesar de esto, expresó confianza en que numerosos ucranianos esperan la aparición de la primera estrella esta noche, una tradición profundamente arraigada en la cultura local. El presidente enfatizó que, pese a la distancia y las pérdidas, “los ucranianos estamos juntos esta noche, celebrando la Navidad en la misma fecha, como una gran familia”.

El mensaje incluyó referencias a la resiliencia y la fortaleza colectiva, resaltando que “Rusia no es capaz de ocupar ni bombardear lo que más importa: nuestro corazón ucraniano, nuestra fe mutua y nuestra unidad”. Europa Press reportó que esta afirmación resonó especialmente entre quienes han resistido los embates directos del conflicto o se encuentran en el exilio.

Una parte fundamental del discurso estuvo dedicada a homenajear a quienes sostienen la defensa nacional y a los afectados directamente por la guerra. Zelenski recordó a quienes están “en primera línea de combate, a los cautivos y a los héroes caídos” y a los ciudadanos que debieron dejar sus hogares debido a la ocupación rusa. También se refirió “a todos aquellos a quienes Rusia ha obligado a huir a la ocupación. Por quienes luchan, pero no han perdido a Ucrania en su interior, y por lo tanto, Ucrania nunca los perderá”, tal como señaló el jefe de Estado y detalló Europa Press en su cobertura.

Zelenski hizo hincapié en la unidad como valor esencial del pueblo ucraniano durante los momentos de adversidad. “Hoy nos mantenemos unidos. No nos perderemos en la oscuridad. Ya sea en persona o en nuestros pensamientos, nos desearemos lo mejor, nos abrazaremos y nos consolaremos, llamaremos a nuestros padres, besaremos a nuestros hijos, abrazaremos fuerte a nuestros seres queridos y, por supuesto, recordaremos a todo nuestro pueblo”, manifestó el presidente en el discurso, de acuerdo con la información brindada por Europa Press.

En su cierre, el jefe de Estado ofreció un mensaje que buscó sostener la esperanza y el compromiso común de los ucranianos, más allá de la difícil coyuntura. El llamado de Zelenski se centró en mantener la unidad nacional mientras se sostiene el esfuerzo militar en el frente y la resistencia de quienes han debido abandonar sus hogares, pero siguen vinculados a su país.

La Oficina del Presidente recordó, según cita Europa Press, que la celebración unificada de la Navidad desde 2023 constituye un acto de adhesión religiosa y cultural significativa en medio de la guerra. El cambio de calendario espiritual representa, para muchas comunidades, una reafirmación de la identidad nacional bajo circunstancias excepcionales.

A través de este mensaje, la dirigencia ucraniana busca reafirmar los vínculos familiares y comunitarios dentro del país y entre la diáspora presente en el exterior, señalando que la resistencia no se limita al ámbito militar sino que abarca la preservación de tradiciones, el reencuentro en fechas significativas y la esperanza compartida de un futuro en paz.