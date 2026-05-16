Colombia entrega a Ecuador a un sospechoso de estafa en operativo conjunto con Interpol, tenía circular azul

La intervención, realizada en un municipio fronterizo, se basó en la cooperación de fuerzas de seguridad y el empleo de bases de datos internacionales, facilitando la puesta a disposición del individuo ante las autoridades requerentes - crédito Migración Colombia

La ubicación y entrega de un ciudadano ecuatoriano buscado por estafa se realizó el 16 de mayo de 2026 en Ipiales, departamento de Nariño, en un operativo coordinado por la entidad oficial Migración Colombia y la agencia policial internacional Interpol.

El implicado, requerido por la justicia de Ecuador por estafa y con una circular azul activa emitida por la policía de ese país, fue identificado mediante los sistemas de información de Migración Colombia en la frontera sur del país.

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Oficiales migratorios acudieron a un hotel del municipio y, tras confirmar su identidad y la vigencia de la circular azul de Interpol, procedieron a entregarlo a las autoridades ecuatorianas.

El operativo fue posible por el intercambio de información entre organismos de seguridad nacionales e internacionales, así como por la acción coordinada de la Policía Nacional de Colombia.

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Esta colaboración internacional sigue dando resultados concretos, como la identificación y entrega de sospechosos solicitados por otros países, gracias al cruce de bases de datos y labores conjuntas en fronteras.

La combinación de estrategias migratorias y el intercambio de información contribuyeron a que el individuo fuera remitido a su país, subrayando la importancia del control en los pasos fronterizos - crédito Migración Colombia

“La articulación permanente entre Migración Colombia, la Policía Nacional y las autoridades internacionales continúa dando resultados para la seguridad del país”, indicó la directora general de Migración Colombia. Gloria Esperanza Arriero.

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Colaboración internacional y tipos de circulares de Interpol

Las circulares de Interpol son herramientas para la cooperación policial internacional. La circular roja sirve para localizar y detener personas con fines de extradición, mientras que la circular azul, empleada en este caso, permite ubicar personas y obtener información relevante sobre su paradero.

Existen otras circulares de Interpol: la verde, que alerta sobre individuos potencialmente peligrosos; la amarilla, para personas desaparecidas; la negra, destinada a la identificación de cadáveres; la naranja, que advierte sobre amenazas específicas; y la morada, que facilita el intercambio de información sobre métodos delictivos.

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Gloria Esperanza Arriero también afirmó: “El trabajo coordinado de la entidad fortalece nuestra capacidad de respuesta y contribuye a la lucha contra la criminalidad transnacional”. Estas estrategias demuestran cómo las herramientas de Interpol permiten combatir delitos que trascienden fronteras.

Refuerzo de controles migratorios y seguridad en la frontera

La presencia de Migración Colombia en la frontera con Ecuador se ha incrementado mediante controles migratorios y verificaciones de identidad sistemáticas en puntos estratégicos y lugares frecuentados por extranjeros. Este esfuerzo busca garantizar la seguridad nacional y la convivencia ciudadana a través del cumplimiento de la normativa migratoria.

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La implementación de verificaciones migratorias sistemáticas ha resultado en la validación del estatus de numerosos extranjeros y el seguimiento a requerimientos judiciales de otros países - crédito Karen Toto / Reuters

El incremento de estos controles ha permitido validar la situación migratoria de miles de personas y detectar casos con requerimientos internacionales. Así, la autoridad migratoria contribuye a la protección del territorio y la detección temprana de posibles riesgos.

El acceso a bases de datos internacionales y la coordinación operativa consolidan a Colombia como un actor activo en la garantía del orden público y el tránsito seguro de ciudadanos extranjeros.

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La captura de Arian Lluka en El Dorado activa alertas internacionales: tenía circular roja de Interpol

La captura de Arian Lluka, ciudadano originario de Kosovo, en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando intentaba abordar un vuelo con destino a París y escala final en Serbia bajo una identidad falsa, ha elevado la alerta de los organismos internacionales de seguridad por el uso de documentación fraudulenta para evadir la justicia.

El accionar de las autoridades colombianas exhibe la eficacia de los controles migratorios y subraya la relevancia de la cooperación internacional ante delitos de alcance global.

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El 6 de mayo de 2026, la documentación serbia utilizada por Lluka fue incorporada en una notificación roja de Interpol, lo que permitió a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia identificar plenamente al prófugo cuando intentó abandonar el país, según detalló el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la dependencia. Dicho documento reveló que el individuo había suplantado la identidad de otra persona de nacionalidad serbia para burlar los sistemas de control.

El hombre, prófugo de Kosovo, fue detenido por una notificación roja de Interpol mientras intentaba salir del país usando una identidad serbia falsa. Las imágenes muestran al detenido siendo trasladado por las instalaciones aeroportuarias y en una fotografía oficial con los agentes. El video documenta la operación policial - crédito Policía Nacional/Interpol

Entre 2023 y 2026, el seguimiento realizado por las fuerzas de seguridad permitió establecer que Lluka transitó por países de Asia, Europa y América Latina: se documentaron desplazamientos por Filipinas, China, Turquía, Suiza, Chile y varias naciones balcánicas.

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Su itinerario internacional evidenció una estructura sofisticada de fuga que incluyó su paso por Estambul y Chile antes de ingresar a Colombia el 30 de abril de 2026 tras permanecer prófugo desde su evasión del Centro de Detención de Mitrovica en octubre de 2019.