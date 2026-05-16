Ecatepec rumbo al Mundial 2026: estas serán las actividades culturales y deportivas del municipio

La avenida principal de Ecatepec se transforma en un festival vibrante con esculturas monumentales inspiradas en el fútbol y la cultura local, mientras una multitud diversa celebra el recorrido cultural 'Ecatepec pal mundo' previo al Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ecatepec le da la bienvenida al Mundial 2026, con una propuesta cultural y deportiva enfocada en que los ciudadanos del lugar y los visitantes de otras partes de México y el mundo puedan sentir la euforia de este evento deportivo.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros dio a conocer por medio de una conferencia de prensa, el proyecto “Ecatepec Pal Mundo”, una iniciativa del gobierno estatal que abarcará todas las zonas del municipio más poblado del Estado de México.

PUBLICIDAD

“Ecatepec, señoras y señores, va a ser el corazón popular de esta fiesta en el Estado de México. Miles de turistas nacionales y extranjeros pasarán por nuestro municipio. Vamos a arrancar con algo que nos va a llenar de identidad y de orgullo visual que se llama el paseo cultural Ecatepec pal mundo”, declaró la funcionaria.

¿Qué es Ecatepec Pal Mundo?

Esta iniciativa se trata de un recorrido cultural e histórico, donde a través de nueve esculturas mundialistas monumentalistas los interesados podrán disfrutar de figuras alusivas al legado de la localidad.

PUBLICIDAD

Estas piezas estarán disponibles en diversos puntos del municipio, con el objetivo de que todas las personas puedan tener la oportunidad de pasar un buen momento y formar parte de las celebraciones por la Copa del Mundo en

“Para que todos y todas puedan ir a tomarse la foto, sentirse parte de la fiesta y decir con orgullo: Esto es Ecatepec”, expresó la líder municipal.

PUBLICIDAD

Copa del mundo en México

¿Dónde ver el Mundial 2026 en el municipio?

Otro de los proyectos anunciados es el “Panbol Fest Ecatepec 2026″, un evento que busca reunir a fanáticos de este deporte en zonas al aire libre diseñadas para vivir la fiesta mundialista, con la transmisión en vivo de los partidos más importantes del Mundial 2026.

Adicional a esto, se organizará el torneo de fútbol “Que ruede el balón por la paz”, el cual se integra de varias jornadas futbolísticas. La primera etapa dará inicio a finales de mayo, la segunda en junio y habrá una última programada para el mes de julio.

PUBLICIDAD

“Vamos a estar llevando a cabo lo que es la Copa Barrio, la Paraolímpica, la Edad de Oro, porque tenemos todavía gente de la Edad de Oro que practica el fútbol de manera excelente y espectacular, trabajadores y la Copa Escolar”, manifestó Cisneros.

Para participar en alguno de estos eventos deportivos, los registros se estarán realizando directamente en las oficinas de INCUFIDEM, así como en las páginas y en los espacios recuperados con Cambia de cancha.

PUBLICIDAD