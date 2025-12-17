La Gran Bombarda y la pólvora, el arma secreta que definió la caída de Constantinopla y el fin de la Edad Media

La Gran Bombarda y la artillería de pólvora de Mehmet II resultaron claves en la caída de Constantinopla en 1453 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la Gran Bombarda y la artillería de pólvora por parte del sultán Mehmet II fue decisivo para la caída de Constantinopla en 1453, un hecho que, según National Geographic, marcó el final de la Edad Media y el inicio de una nueva etapa en la historia militar y política europea.

Durante siglos, Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, estuvo protegida por las imponentes murallas de Teodosio II, consideradas inexpugnables desde su construcción en el siglo V.

Estas defensas, con 96 torres y tres niveles en su sector oriental, solo habían sido vulneradas durante la Cuarta Cruzada entre 1202 y 1204. Sin embargo, a mediados del siglo XV, la amenaza otomana se intensificó y el emperador bizantino Constantino XI Paleólogo consideró la posibilidad de reforzar la ciudad ante un inminente ataque que pondría a prueba la vigencia de sus fortificaciones.

La pólvora cambia el arte de la guerra

La pólvora, presente en los ejércitos europeos desde el siglo XIV, transformó el arte de la guerra. Ejemplos como el sitio de Algeciras en 1342, donde se emplearon bombardas y balas de piedra, evidenciaban la búsqueda de armas capaces de derribar murallas medievales. No obstante, la llegada de la Gran Bombarda representó un salto tecnológico sin precedentes, como detalla National Geographic.

El ingeniero húngaro Orbán desempeñó un papel fundamental en este cambio. Inicialmente, ofreció sus servicios como fundidor de hierro al emperador bizantino, quien los rechazó debido al alto coste. Sin compromisos políticos, Orbán se dirigió entonces a la corte de Mehmet II y propuso la construcción de un cañón de dimensiones nunca vistas, capaz de abrir brechas en los muros de Constantinopla.

En abril de 1453, Mehmet II llegó ante la ciudad al mando de un ejército de 100.000 hombres y la Gran Bombarda, un cañón de nueve metros de longitud, arrastrado por 100 bueyes.

Orbán supervisó el traslado y la instalación del arma frente a la puerta de San Romano. El 7 de abril, la bombarda disparó su primer proyectil, cuyo estruendo, según los cronistas recogidos por National Geographic, fue tan intenso que provocó el parto de varias mujeres en la ciudad.

Las limitaciones de la Gran Bombarda y el desenlace del asedio

A pesar de su potencia, la Gran Bombarda tenía limitaciones: su lentitud y escasa precisión permitían a los defensores reparar los daños durante la noche. Solo podía disparar una vez cada tres horas y requería una dotación especializada para su manejo.

Durante semanas, los bizantinos lograron contener los efectos del arma, pero el asedio se volvió cada vez más dramático. En un episodio trágico, una de las bombardas explotó durante su carga, causando la muerte de Orbán y varios artilleros. Mehmet II lamentó la pérdida del ingeniero y ordenó intensificar el bombardeo, utilizando el resto de las armas diseñadas por Orbán para mantener la presión sobre las murallas.

La Gran Bombarda no actuó sola. Un conjunto de 70 bombardas más pequeñas, conocidas como bombardetas, mantuvo un fuego constante sobre los muros, especialmente en torno a la puerta de San Romano. Sus proyectiles de piedra arrancaban grandes fragmentos de las defensas, abriendo brechas que resultaron decisivas en el desenlace del asedio.

El 29 de mayo de 1453, las fuerzas otomanas, lideradas por los jenízaros, aprovecharon las aberturas creadas por la artillería para lanzar el asalto final. La resistencia bizantina no pudo contener el avance y la ciudad cayó, poniendo fin a más de mil años de historia imperial.

National Geographic subraya que este acontecimiento no solo supuso la desaparición del Imperio Bizantino, sino que también marcó el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. El impacto de la pólvora y la artillería en la caída de Constantinopla estableció un nuevo estándar en la guerra europea. Desde entonces, ningún ejército volvió a presentarse en el campo de batalla sin cañones y armas de fuego, consolidando la transformación tecnológica y estratégica que definió la modernidad militar.