De París al círculo polar ártico: estos son los viajes en tren que conquistan el invierno europeo

Los viajes en tren por Europa en Navidad ofrecen una experiencia única para disfrutar del invierno europeo y su ambiente festivo

El invierno europeo ofrece un escenario inigualable para quienes buscan experiencias memorables en sus viajes. Según una reciente selección de Time Out, los viajes en tren por Europa en Navidad y durante la temporada invernal se han consolidado como la mejor manera de sumergirse en la atmósfera festiva y disfrutar del frío continental en el hemisferio norte.

Desde rutas de lujo que evocan la época dorada del ferrocarril hasta travesías panorámicas por los Alpes y aventuras árticas, la oferta ferroviaria europea abarca opciones para todos los gustos y perfiles de viajero.

El auge de los viajes en tren en fin de año responde a una tendencia creciente: evitar el caos de los aeropuertos y optar por trayectos relajados y escénicos, cargados de ambiente festivo. Time Out destaca que, frente a las largas filas y el estrés de los vuelos, los trenes permiten disfrutar de paisajes nevados, pueblos iluminados y mercados navideños sin prisas.

La diversidad de rutas y servicios, que van desde el lujo más exclusivo hasta propuestas temáticas y familiares, convierte al ferrocarril en una alternativa cada vez más popular para explorar el continente en estas fechas.

El auge de los viajes en tren Europa Navidad responde al deseo de evitar el caos de los aeropuertos y el estrés de los vuelos

Experiencias ferroviarias de lujo y glamour

Entre las experiencias ferroviarias de lujo más destacadas figura el Venice Simplon-Orient-Express, operado por Belmond, que transporta a los pasajeros a la elegancia de los años 20 y 30. Subirse a este tren, según Time Out, “es como entrar en una cápsula del tiempo de las décadas de 1920 y 1930”.

Sus vagones históricos, decorados con paneles originales de René Lalique, latón pulido y marquetería detallada, ofrecen rutas de una o varias noches.

El trayecto clásico conecta París y Venecia hasta mediados de diciembre, pero las recientes expansiones incluyen recorridos invernales hacia los Alpes franceses, con paradas en estaciones como Albertville, Moûtiers y Bourg-Saint-Maurice, facilitando el acceso a destinos de esquí como Courchevel y Megève. Además, el tren llega a ciudades festivas como Viena, Roma y Florencia.

El Golden Eagle Danube Express se posiciona como un hotel cinco estrellas sobre rieles, con servicios exclusivos y confort de lujo

Otra opción exclusiva es el Golden Eagle Danube Express, que se asemeja más a un hotel cinco estrellas en movimiento. Sus itinerarios invernales, según detalla Time Out, combinan paisajes nevados, ciudades históricas y celebraciones navideñas.

La ruta de los Mercados de Navidad de Europa Central recorre Budapest, Viena, Salzburgo y Múnich, mientras que el Grand Alpine Express atraviesa Austria, Suiza y el norte de Italia durante 11 días, mostrando pasos de montaña, lagos helados y pueblos de postal. La propuesta de Nochevieja incluye una gala de etiqueta en el Ayuntamiento de Viena.

Trenes temáticos y mercados navideños

Para quienes desean sumergirse en la atmósfera de los mercados navideños Europa, el Espresso Monaco: Christmas Markets Edition, operado por FS Treni Turistici Italiani, ofrece una experiencia festiva a bordo. Este tren nocturno conecta Roma con Múnich en 17 horas, con salidas limitadas en diciembre.

El Espresso Monaco: Christmas Markets Edition conecta Roma y Múnich en un viaje nocturno de 17 horas durante diciembre

Durante el trayecto, los pasajeros disfrutan de vino caliente, decoración navideña, música festiva y especialidades gastronómicas en el coche comedor. El viaje incluye paradas en ciudades italianas como Verona, Trento y Bolzano antes de cruzar a Austria.

Para quienes prefieren una escapada más breve, la misma compañía propone el Espresso Assisi: Christmas Market Edition, un servicio diurno entre Roma y Arezzo, donde se celebra un mercado navideño menos conocido pero igualmente encantador.

Rutas panorámicas por los Alpes

Las rutas ferroviarias invernales por los Alpes suizos ocupan un lugar destacado en la selección de Time Out. El Glacier Express, apodado “un viaje en bola de nieve por los Alpes suizos”, une Zermatt y St. Moritz en ocho horas, atravesando 291 puentes y 91 túneles, y ascendiendo hasta casi 2.000 metros sobre el nivel del mar.

El recorrido serpentea por la Garganta del Rin y el paso Oberalp, ofreciendo vistas ininterrumpidas gracias a sus ventanales panorámicos. Los viajeros pueden optar por una experiencia aún más exclusiva con un ascenso a primera clase, que incluye menú gourmet y copa de champán de bienvenida.

El tren conecta Zermatt y St. Moritz en un trayecto de ocho horas a través de paisajes alpinos únicos

El Bernina Express, por su parte, propone una travesía más breve y dinámica desde Chur o St. Moritz hasta Tirano, en Italia.

En solo cuatro horas, el tren cruza glaciares, viaductos en espiral y 196 puentes, alcanzando los 2.253 metros en el paso Bernina antes de descender al valle de Valtellina, donde los viñedos y las palmeras sustituyen a los pinos. A diferencia del Glacier Express, el Bernina se caracteriza por su ritmo ágil y la sensación de cruzar fronteras y paisajes de forma vertiginosa.

La innovación tecnológica también tiene su espacio con el GoldenPass Express, la nueva joya ferroviaria suiza. Tras más de un siglo de planificación, este tren conecta Montreux e Interlaken en poco más de tres horas, gracias a un sistema pionero que permite ajustar el ancho de las ruedas durante el trayecto.

El recorrido atraviesa viñedos, prados alpinos y pueblos de cuento como Gstaad y Zweisimmen, todo ello en vagones con ventanales panorámicos y, para quienes buscan mayor confort, la opción de Prestige Class con asientos elevados y servicio de mesa.

Aventuras nórdicas y paisajes árticos

Finse fue escenario de rodaje de "Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca", lo que añade atractivo turístico a la Bergen Line

Para los amantes de los paisajes nórdicos, la Bergen Line en Noruega ofrece una experiencia invernal única. El trayecto de casi siete horas entre Oslo y Bergen asciende hasta la meseta de Hardangervidda, la más alta de Europa, donde las temperaturas pueden descender hasta -20 °C.

La estación de Finse, punto más elevado de la línea y escenario de rodaje de Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca, se encuentra completamente aislada, rodeada únicamente de nieve y la luz suave del norte. Durante el viaje, la sensación es la de adentrarse en un territorio casi ártico, inaccesible por carretera y ajeno al bullicio urbano.

Rovaniemi, conocida como la Ciudad Oficial de Papá Noel, es el destino final del Santa Claus Express en el Círculo Polar Ártico

En Finlandia, el Santa Claus Express conecta Helsinki con Rovaniemi, en pleno círculo polar ártico, en un trayecto nocturno de 11 a 12 horas. A bordo, los pasajeros atraviesan bosques nevados y lagos helados, con la posibilidad de avistar la aurora boreal desde la ventana.

Al amanecer, el tren llega a la “Ciudad Oficial de Papá Noel”, donde los renos y los pinos cubiertos de nieve dominan el paisaje. Según Time Out, “se pueden ver pastos de renos y pinos cargados de nieve” durante el recorrido, mientras el ambiente cálido de los compartimentos protege del frío extremo.

Consejos para elegir la mejor ruta

A la hora de seleccionar la mejor opción, Time Out recomienda considerar el tipo de experiencia deseada: quienes buscan lujo y glamour encontrarán en el Venice Simplon-Orient-Express y el Golden Eagle Danube Express alternativas incomparables; los aficionados a los trenes panorámicos Alpes disfrutarán del Glacier Express, el Bernina Express y el GoldenPass Express; mientras que las familias y los aventureros pueden optar por los trenes temáticos hacia mercados navideños o las rutas nórdicas para vivir el invierno en su máxima expresión.