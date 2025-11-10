Cuáles son las estaciones de trenes más hermosas del mundo, según un ranking internacional

El Prix Versailles 2025 reconoce a siete estaciones de tren por su ambición arquitectónica y su integración cultural a nivel mundial. En este caso, la estación KAFD en Riad, Arabia Saudita

La experiencia de viajar en tren puede transformarse en un auténtico recorrido artístico, sobre todo si el trayecto comienza o termina en espacios donde la arquitectura despierta los sentidos. Así ocurre en las estaciones distinguidas este año por el Prix Versailles, el prestigioso galardón internacional conocido por premiar la excelencia en arquitectura y diseño.

La edición 2025 destacó siete estaciones de tren alrededor del mundo, autenticando su “notable ambición arquitectónica” y situándolas como verdaderos referentes de modernidad, funcionalidad e integración cultural.

El Prix Versailles y su selección mundial

Considerado uno de los premios más respetados en el ámbito de la arquitectura global, el Prix Versailles se caracteriza por identificar obras que transforman espacios públicos en lugares extraordinarios. Para su edición 2025, la lista de las estaciones más bellas evidencia cómo la infraestructura puede convertirse en motor cultural y social, transcendiendo su función meramente logística para convertirse en símbolo de identidad urbana.

Reconociendo la innovación en el uso de materiales, la integración de arte y la atención al contexto local, el jurado ha puesto el foco en siete estaciones en distintas geografías, todas unidas por el denominador común de la ambición arquitectónica y el respeto por la comunidad.

La estación Gadigal de Sídney destaca como símbolo de modernidad y homenaje a la cultura aborigen australiana, integrando arte y transporte

Gadigal, Australia

En Australia, la estación Gadigal de Sídney sobresale no solo como infraestructura, sino también como homenaje a la historia y cultura local. Nombrada así en reconocimiento al pueblo aborigen Gadigal, considerados los custodios tradicionales de la zona, esta estación propone mucho más que un lugar de paso.

El Prix Versailles la define como “el epítome de la modernidad absoluta” y resalta su carácter multifuncional: además de operar como nodo ferroviario, la estación se erige como galería de arte pública. Cada una de sus entradas expone una monumental obra cerámica, todas ellas inspiradas en los túneles ferroviarios y conectadas directamente con la identidad del territorio.

La estación Gadigal invita a los viajeros a interactuar con el arte mientras circulan por sus espacios, integrando vida cotidiana y expresión cultural. Este enfoque sitúa a la estación en la vanguardia no solo por sus soluciones tecnológicas y urbanas, sino también por el impulso a la conexión entre pasado y presente.

Estación Mons en Bélgica

La estación Mons en Bélgica se consolida como referente de movilidad regional, combinando diseño contemporáneo y eficiencia en conexiones internacionales

La estación Mons, situada en la ciudad belga del mismo nombre, ha sido incluida en la prestigiosa selección del Prix Versailles 2025 por su capacidad para responder a las exigencias actuales del transporte sin renunciar a la identidad local.

Mons, ubicada en la región de Valonia y conocida por su historia y dinamismo cultural, encuentra en su estación ferroviaria un eje moderno que articula la movilidad de la región.

El jurado del Prix Versailles ha valorado la visión contemporánea del proyecto, que apuesta por una infraestructura volcada hacia el futuro, optimizando la intermodalidad y garantizando conexiones eficientes tanto a nivel local como internacional.

La estación Mons destaca por sus amplios espacios destinados al tránsito de viajeros, la accesibilidad universal y la organización de flujos que facilitan el desplazamiento sin saturaciones.

Baiyun en Guangzhou

Baiyun, en Guangzhou, China, revoluciona el concepto de estación al fusionar sostenibilidad, naturaleza y comunidad en un parque urbano ferroviario

En China, la estación Baiyun de Guangzhou representa una verdadera revolución en la concepción de los nodos de transporte. Su reconocimiento por parte del jurado del Prix Versailles está cimentado en su integración a la vida urbana y su rol como espacio comunitario. Lejos de ser solo un punto de intercambio de pasajeros, la estación es un auténtico “parque urbano”, capaz de tejer redes sociales y cohesionar la comunidad local.

El edificio atiende a 24 líneas de tren de alta velocidad, seis rutas de metro y tres terminales de autobuses, manteniendo una operatividad fluida pese a su gran magnitud. Uno de sus rasgos más distintivos es la pasarela circular de varios pisos, la cual serpentea a través de jardines exuberantes, estableciendo conexiones naturales entre andenes, oficinas y zonas públicas. Este diseño etéreo convierte a Baiyun en modelo de arquitectura sostenible, orientada a la convivencia y consciente de la importancia de integrar naturaleza y ciudad en un mismo entorno.

Pleyel, Saint-Denis en París

La estación Pleyel de Saint-Denis, París, sorprende con su diseño subterráneo, luz natural y más de cien esculturas que enriquecen la experiencia del viajero

Una de las aportaciones más sorprendentes del listado es la estación Pleyel de Saint-Denis, en las afueras de París. Se trata de una de las dos propuestas francesas que se han hecho un lugar en el ranking y ha acaparado la atención especialmente por su propuesta subterránea.

Situada a 28 metros bajo tierra, la estación se aleja del imaginario clásico de acero y hormigón gracias a su vasto atrio, el cual está revestido íntegramente de cálida madera. La abundancia de luz natural que inunda los andenes genera un ambiente acogedor y singular en el trayecto subterráneo.

Además, la integración de más de cien esculturas a lo largo del atrio profundiza la fusión entre movilidad y experiencia artística, otorgando al espacio una dimensión sensorial que refleja el espíritu creativo parisino.

El resto del panorama ferroviario premiado en 2025

Este es el listado completo con las siete estaciones de tren más bellas del mundo según Prix Versailles. En este caso, la estación Gustave Roussy en Villejuif

La selección del Prix Versailles se amplía con otras tres estaciones notables.

En Villejuif, al sur de París, la estación Gustave Roussy aporta solvencia técnica y calidad estética al sistema galo.

Finalmente, la ciudad de Riad, en Arabia Saudita, suma dos estaciones emblemáticas: KAFD, en el distrito financiero, y Qasr Al Hokm, en pleno centro histórico, ambas reflejando el auge de la arquitectura audaz en la región.

El palmarés de 2025 del Prix Versailles confirma que las estaciones de tren pueden constituir obras maestras funcionales y culturales, actuando como testimonios tangibles de cómo la arquitectura contemporánea puede transformar los desplazamientos cotidianos en una experiencia significativa.

La estación Qasr Al Hokm en Riad destaca por su diseño contemporáneo y su integración con el centro histórico de la ciudad, combinando funcionalidad moderna con el patrimonio cultural saudita

De esta manera, las siete estaciones de tren más bellas del mundo en 2025, según el Prix Versailles quedaron conformadas de la siguiente manera:

Estación Gadigal en Sídney, Australia

Estación Mons en Mons, Bélgica

Estación Baiyun en Guangzhou, China

Estación Pleyel en Saint-Denis, Francia

Estación Gustave Roussy en Villejuif, Francia

Estación KAFD en Riad, Arabia Saudita

Estación Qasr Al Hokm en Riad, Arabia Saudita