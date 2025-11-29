Mundo

Emmanuel Macron recibirá el lunes a Volodimir Zelensky en París: hablarán de “las condiciones para una paz justa y duradera” en Ucrania

El presidente de Francia se reunirá con su par ucraniano luego del encuentro que tendrán este domingo los negociadores de Kiev con funcionarios de Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky; junto a su par francés, Emmanuel Macron (Europa Press/Archivo)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibirá el lunes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para conversar en París, según informó un funcionario presidencial francés, mientras Washington busca impulsar un plan para poner fin a la guerra entre Kiev y Moscú.

Ambos líderes discutirán “las condiciones para una paz justa y duradera”, declaró el funcionario este sábado a la agencia de noticias AFP.

Por su parte, el mencionado Zelensky confirmó más temprano que el equipo negociador de su país está en viaje hacia Estados Unidos para conversar sobre el plan de paz propuesto por el mandatario Donald Trump. “La tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra”, manifestó el líder ucraniano en su cuenta en X.

“El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, ya se encuentra de camino a Estados Unidos junto con su equipo. Rustem presentó hoy un informe, y la tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra“, destacó.

Y completó: “Ucrania continúa trabajando con Estados Unidos de la manera más constructiva posible, y esperamos que los resultados de las reuniones en Ginebra se concreten en Estados Unidos. Espero con interés el informe de nuestra delegación tras su trabajo este domingo. Ucrania trabaja por una paz digna. ¡Gloria a Ucrania!“.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, se encuentra de camino a Estados Unidos junto con su equipo (REUTERS/Murad Sezer/Archivo)

El mensaje de Zelensky llegó luego de que el propio jefe de Estado denunciara más temprano el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano, que dejó tres muertos y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores.

Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones”, dijo Zelensky en un mensaje en su cuenta de X, donde lamentó la muerte de tres personas y que docenas hayan resultado heridas, según las últimas informaciones sobre las consecuencias del ataque.

Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles”, explicó.

El Ministerio de Energía, a través de Telegram, indicó que el ataque ruso afectó la infraestructura energética de Kiev y su región, y también la de las áreas de Sumi y Kharkov, en el noreste de Ucrania, Poltava (este), y Chernígov (norte).

Zelensky condenó el masivo ataque ruso contra Kiev

“Como consecuencia del ataque, más de 500.000 usuarios en Kiev, más de 100.000 en la región de Kiev, y cerca de 8.000 en la región de Kharkov, se quedaron sin electricidad esta mañana”, señaló el Ministerio en un mensaje en el que informó que ya están en marcha los trabajos de reparación de daños.

“En Kiev y sus alrededores, nuestros servicios de emergencia están trabajando sobre los lugares del ataque ruso”, señaló Zelensky en su mensaje, donde hizo hincapié en que su país necesita trabajar “sin perder ni un día para que haya suficientes misiles para los sistemas de defensa aérea”.

Además, el presidente ucraniano aprovechó para pedir a sus socios europeos que tomen una decisión sobre los activos rusos congelados en Europa si Moscú no cesa sus ataques con drones y misiles. “Y tenemos que hablar con todos los socios sobre los pasos a dar para terminar esta guerra”, concluyó.

