Enviados de Ucrania viajan a EEUU para negociar el plan de paz: “La tarea es definir los pasos necesarios para poner fin a la guerra”

El presidente Volodimir Zelensky dijo que espera “con interés” el informe de su delegación tras las reuniones pactadas para este domingo

Miembros de la delegación ucraniana
Miembros de la delegación ucraniana encabezada por el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov (REUTERS/Murad Sezer)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó este sábado que el equipo negociador de su país está en viaje hacia Estados Unidos para conversar sobre el plan de paz propuesto por el mandatario Donald Trump. “La tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra”, manifestó el líder ucraniano en su cuenta en X.

“El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, ya se encuentra de camino a Estados Unidos junto con su equipo. Rustem presentó hoy un informe, y la tarea es clara: definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra“, destacó.

Y completó: “Ucrania continúa trabajando con Estados Unidos de la manera más constructiva posible, y esperamos que los resultados de las reuniones en Ginebra se concreten en Estados Unidos. Espero con interés el informe de nuestra delegación tras su trabajo este domingo. Ucrania trabaja por una paz digna. ¡Gloria a Ucrania!“.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó en X que la delegación de su país está viajado a EEUU

El mensaje de Zelensky llegó luego de que el propio jefe de Estado denunciara más temprano el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano, que dejó tres muertos y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores.

Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones”, dijo Zelensky en un mensaje en su cuenta de X, donde lamentó la muerte de tres personas y que docenas hayan resultado heridas, según las últimas informaciones sobre las consecuencias del ataque.

Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles”, explicó.

El Ministerio de Energía, a través de Telegram, indicó que el ataque ruso afectó la infraestructura energética de Kiev y su región, y también la de las áreas de Sumi y Kharkov, en el noreste de Ucrania, Poltava (este), y Chernígov (norte).

Zelensky condenó el masivo ataque ruso contra Kiev

“Como consecuencia del ataque, más de 500.000 usuarios en Kiev, más de 100.000 en la región de Kiev, y cerca de 8.000 en la región de Kharkov, se quedaron sin electricidad esta mañana”, señaló el Ministerio en un mensaje en el que informó que ya están en marcha los trabajos de reparación de daños.

“En Kiev y sus alrededores, nuestros servicios de emergencia están trabajando sobre los lugares del ataque ruso”, señaló Zelensky en su mensaje, donde hizo hincapié en que su país necesita trabajar “sin perder ni un día para que haya suficientes misiles para los sistemas de defensa aérea”.

Además, el presidente ucraniano aprovechó para pedir a sus socios europeos que tomen una decisión sobre los activos rusos congelados en Europa si Moscú no cesa sus ataques con drones y misiles. “Y tenemos que hablar con todos los socios sobre los pasos a dar para terminar esta guerra”, concluyó.

Los destrozos del ataque ruso
Los destrozos del ataque ruso a Kiev (Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Facebook)

Kiev acusó a Moscú de seguir con su “plan de guerra” mientras todos hablan de paz

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, acusó a Rusia de continuar con su “plan de guerra” en un momento internacional en que “todos hablan de discutir puntos de planes de paz”.

“Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su ‘plan de guerra’ de dos puntos: matar y destruir”, escribió Sibiga en X, donde condenó el último ataque ruso contra Ucrania, que dejó, solo en Kiev y sus alrededores, tres muertos y decenas de heridos.

Según el ministro ucraniano, la noche fue “difícil, especialmente en Kiev”, debido al ataque ruso, en el que Rusia lanzó “docenas de misiles de crucero y balísticos y más de 500 drones a hogares, la red eléctrica e infraestructura crítica”.

El jefe de la diplomacia ucraniana, además, criticó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por su reciente visita al presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente ruso, Vladimir Putin,
El presidente ruso, Vladimir Putin, junto al primer ministro húngaro, Viktor Orban (Alexander Nemenov/Pool Foto vía AP)

Putin está utilizando a estos políticos como actores de su sangriento espectáculo. Putin quiere prolongar la guerra a cualquier coste”, dijo Sibiga.

Para él, el conflicto ruso-ucraniano es una “guerra que (Putin) no puede ganar, y la guerra que se niega a terminar, pero la comunidad internacional tiene los medios para asegurar que esto es insostenible para él”.

“Pedimos apoyo adicional para la defensa de Ucrania y su resiliencia, medidas adicionales sancionadoras contra Rusia, y una decisión rápida para usar los activos rusos congelados”, apuntó Sibiga.

“Fuerza, unidad y presión sobre Moscú siguen siendo esenciales para avanzar en los esfuerzos de paz y forzar a Rusia a poner fin a la guerra”, concluyó.

