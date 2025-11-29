Zelensky condenó el masivo ataque ruso con 36 misiles y casi 600 drones contra Kiev: “Tenemos que hablar con todos los socios terminar esta guerra”

Zelensky condenó el masivo ataque ruso contra Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció este sábado el ataque nocturno ruso con alrededor de 36 misiles y cerca de 600 drones contra territorio ucraniano, que dejó tres muertos y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores.

“Los rusos han lanzado alrededor de 36 misiles y casi 600 drones”, dijo Zelensky en un mensaje en su cuenta de X, donde lamentó la muerte de tres personas y que docenas hayan resultado heridas, según las últimas informaciones sobre las consecuencias del ataque.

“Los principales objetivos fueron infraestructura energética e inmuebles civiles”, explicó el jefe de Estado ucraniano.

El Ministerio de Energía, a través de Telegram, indicó que el ataque ruso afectó la infraestructura energética de Kiev y su región, y también la de las áreas de Sumi y Kharkov, en el noreste de Ucrania, Poltava (este), y Chernígov (norte).

El mensaje de Volodimir Zelensky en X (@ZelenskyyUa)

“Como consecuencia del ataque, más de 500.000 usuarios en Kiev, más de 100.000 en la región de Kiev, y cerca de 8.000 en la región de Kharkov, se quedaron sin electricidad esta mañana”, señaló el Ministerio en un mensaje en el que informó que ya están en marcha los trabajos de reparación de daños.

“En Kiev y sus alrededores, nuestros servicios de emergencia están trabajando sobre los lugares del ataque ruso”, señaló Zelensky en su mensaje, donde hizo hincapié en que su país necesita trabajar “sin perder ni un día para que haya suficientes misiles para los sistemas de defensa aérea”.

Uno de los edificios dañados en los ataques rusos (@ZelenskyyUa)

Además, el presidente ucraniano aprovechó para pedir a sus socios europeos que tomen una decisión sobre los activos rusos congelados en Europa si Moscú no cesa sus ataques con drones y misiles.

“Y tenemos que hablar con todos los socios sobre los pasos a dar para terminar esta guerra”, concluyó.

Más temprano, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó sobre los cortes de electricidad en las zonas afectadas: “La parte occidental de la capital se encuentra actualmente sin electricidad. Los trabajadores del sector energético trabajarán para restablecer el suministro eléctrico”.

Además, reportó que la presión del agua en los sistemas de abastecimiento es reducida debido al bombardeo.

El cuerpo de una víctima en el suelo mientras rescatistas trabajan en el lugar (@ZelenskyyUa)

Se declararon incendios en al menos cuatro edificios residenciales y el jefe de la Administración Militar del óblast de Kiev, Tymur Tkachenko, informó que un hombre fue hallado sin vida de entre los escombros de un edificio en Sviatoshyn tras el ataque. Tkachenko indicó que un niño herido resultó alcanzado en el distrito de Shevchenki.

“El enemigo ha lanzado una vez más un ataque combinado contra la capital: la defensa aérea está activa”, comunicó Tkachenko a través de sus redes sociales en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania.

“Se están registrando objetivos enemigos en las proximidades de la capital. ¡Permanezcan en lugares seguros hasta que se levante la alarma!“, alertaba más temprano.

El ataque ruso de este sábado se produce en un momento en el que se intenta negociar el fin del conflicto, con la visita la próxima semana a Moscú de Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que se espera en Kiev, en principio este fin de semana, a Dran Driscoll, también enviado por el presidente Trump.