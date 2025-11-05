Mundo

Un hombre atropelló deliberadamente a diez personas en la isla francesa de Olerón: hay 4 heridos graves

Un residente de 35 años, conocido por su comportamiento errático, arrolló con su automóvil a peatones y ciclistas. El sospechoso gritó “Dios es el más grande” en árabe al ser arrestado, aunque su motivo aún no está claro y la fiscalía antiterrorista no ha asumido el caso

Policías en París en una
Policías en París en una foto de archivo. (REUTERS/Abdul Saboor)

Un hombre de 35 años arrolló deliberadamente con su automóvil a peatones y ciclistas en la isla francesa de Olerón el miércoles, dejando diez personas heridas, cuatro de ellas de gravedad, informó el fiscal.

El residente de Olerón “golpeó deliberadamente a varios peatones y ciclistas” a lo largo de una carretera principal en la pintoresca isla frente a la ciudad occidental de La Rochelle, dijo el fiscal Arnaud Laraize.

La policía utilizó una pistola eléctrica para arrestar al sospechoso cuando intentaba incendiar su automóvil, según una fuente que sigue el caso y que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada a hablar con la prensa.

Al momento de su arresto, el hombre gritó “Dios es el más grande” en árabe, informó el fiscal. La expresión es un refrán clave en el Islam, pero también es utilizada por militantes que llevan a cabo ataques.

El motivo del hombre no quedó claro de inmediato, agregó Laraize, quien señaló que está siendo investigado por presunto “intento de homicidio”.

El sospechoso ya era conocido por la policía por delitos menores, y los investigadores no descartaban la posibilidad de que tuviera un trastorno psiquiátrico.

Una segunda fuente que sigue el caso dijo anteriormente que el hombre había “golpeado deliberadamente” a las víctimas en diferentes tramos de la carretera.

El alcalde de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, identificó al autor de los atropellos como Jacques G., de 35 años y residente en la pequeña población de La Cotinière. El alcalde explicó que era conocido por su comportamiento errático, exacerbado por el alcohol y las drogas.

Según el alcalde de Dolus-d’Oléron, Thibault Brechkoff, el detenido inició su ruta delictiva en La Cotinière y siguió una carretera turística muy conocida. En ella atropelló en primer lugar a una ciclista y continuó sus atropellos deliberados contra los peatones que fue encontrando por el camino en la carretera que une las localidades de Dolus d’Olerón y Saint-Pierre d’Oléron.

Después de atropellar a una decena de personas, que presentan diversos traumatismos, el autor del delito huyó en su coche. Antes de ser detenido, intentó incendiarlo con una bombona de gas que llevaba en su interior. Posteriormente huyó a pie y se resistió a su arresto.

La Fiscalía de La Rochelle informó que ha abierto una investigación por intento de homicidio. El fiscal confirmó que el sospechoso iba desarmado, pero señaló que el móvil de su acción “no se ha confirmado y la investigación deberá determinarlo”. Agregó que la fiscalía nacional antiterrorista no se ha hecho cargo del caso “por el momento”.

El ministro del Interior, Laurent
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, acudió al lugar. (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo)

Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a las víctimas y se ha abierto una célula de crisis.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, dijo que se dirigía al área y que hablaría con la prensa más tarde el miércoles. “El sospechoso ha sido detenido por la policía. Se está llevando a cabo una investigación”, escribió el ministro en redes sociales, añadiendo que viajaba al lugar “a petición del primer ministro”, Sébastien Lecornu.

Francia ha sido sacudida por una serie de ataques yihadistas en los últimos años. En 2016, un tunecino arrolló con un camión de 19 toneladas a multitudes en la ciudad sureña de Niza, matando a 86 personas. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque.

Francia marcará la próxima semana una década desde el ataque a la sala de conciertos Bataclan y otros lugares en París, que también fueron reivindicados por el EI y mataron a 130 personas.

