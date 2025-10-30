Mundo

Pakistán y Afganistán reanudaron las conversaciones de paz en Estambul

La negociación, mediada por Turquía y Qatar, busca frenar la escalada que dejó decenas de muertos y mantiene cerrados los principales pasos limítrofes

Guardar
Afganistán y Pakistán retomaron el
Afganistán y Pakistán retomaron el diálogo en Estambul tras días de tensión fronteriza (Reuters)

Pakistán y Afganistán reanudaron el jueves las negociaciones en Estambul tras un periodo de estancamiento y días de graves enfrentamientos en la frontera, confirmó el ministro de Defensa de Pakistán.

La reactivación del diálogo ocurrió a solicitud expresa de Turquía y Qatar, países que actúan como mediadores en el proceso. El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Mohammad Asif, explicó al canal Geo News que la delegación de Islamabad debía regresar el miércoles, pero, a pedido de los anfitriones, permaneció en Estambul para una nueva ronda de conversaciones.

El propósito central de las reuniones es destrabar el diálogo interrumpido a comienzos de semana y evitar una escalada mayor, luego de los combates en la frontera que, de acuerdo con informes oficiales revisados por Reuters, dejaron decenas de muertos entre soldados, civiles y militantes desde principios de octubre.

Afganistán niega haber dado refugio
Afganistán niega haber dado refugio a grupos armados que atacan Pakistán (Reuters)

Las delegaciones de ambos países, pese a la violencia y el fracaso de instancias previas, se comprometieron a evitar nuevos choques y mantener el alto el fuego vigente, mediado por Qatar en Doha hace unas semanas.

Según la emisora estatal afgana RTA y la televisión pública paquistaní, la reanudación de las conversaciones fue confirmada el jueves por los dos gobiernos en coordinación con los mediadores.

La principal exigencia de Pakistán es que Afganistán adopte “medidas claras, verificables y efectivas” contra el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y otros grupos armados que, según Islamabad, utilizan territorio afgano para atacar Pakistán.

Pakistán reclamó a Kabul acciones
Pakistán reclamó a Kabul acciones concretas contra el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) (Reuters)

Además, la delegación talibán admitió avances en varios puntos, pero el consenso sobre la demanda principal requerirá más tiempo. Kabul niega alojar al TTP y afirma no ejercer control sobre sus operaciones, según declaraciones recogidas por Al Jazeera.

El repunte de la tensión surgió tras acusaciones afganas de ataques aéreos paquistaníes sobre Kabul y regiones del este, mientras Islamabad alegó que respondió a escondites de militantes en Afganistán.

Autoridades afganas informaron que 58 soldados paquistaníes murieron en los primeros choques, mientras Islamabad reconoció 23 bajas y defendió que sus operativos respondieron a amenazas directas desde el lado afgano.

El Estado Mayor paquistaní pidió
El Estado Mayor paquistaní pidió a Kabul garantizar que su territorio no se use para ataques a soldados (Reuters)

El ministro del Interior afgano, Sirajuddin Haqqani, aseguró en Kabul que la administración talibán defenderá su territorio si se producen nuevos ataques y exhortó a Pakistán a solucionar sus problemas de seguridad internos antes de presionar a Afganistán.

Sirajuddin Haqqani, ministro del Interior
Sirajuddin Haqqani, ministro del Interior afgano, defendió el derecho de Afganistán a responder si es atacado (AP Foto/Saifullah Zahir, Archivo)

Desde 2021, Pakistán experimenta un incremento en los atentados y asaltos atribuidos al TTP y otros grupos armados, cuyos integrantes, afirma Islamabad, hallan refugio en Afganistán.

El ejército informó el jueves sobre nuevas operaciones en Baluchistán y la frontera, donde murieron varios combatientes y un comandante sublíder del TTP, datos corroborados por Reuters.

El ejército de Pakistán anunció
El ejército de Pakistán anunció la muerte de 18 militantes durante operaciones en Baluchistán (Europa Press)

El mayor obstáculo para un acuerdo persiste: Islamabad exige que Afganistán impida que su territorio se utilice como plataforma para ataques, mientras el gobierno talibán rechaza esas acusaciones y sostiene que los conflictos con el TTP deben resolverse en Pakistán.

(Con información de AP y Reuters)

Temas Relacionados

PakistánAfganistánEstambul

Últimas Noticias

Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas con cientos de drones y misiles dejando al menos cuatro muertos

La operadora nacional anuncia apagones totales en todas las regiones el viernes mientras Zelensky pide más sanciones para presionar a Moscú

Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas

Incertidumbre en Países Bajos tras un empate inédito en las elecciones: las autoridades aplazaron la formación del Gobierno

El centro progresista del D66 y la ultraderecha del PVV de Geert Wilders quedaron igualados con 26 escaños cada uno, un desenlace sin precedentes que paralizó la designación del negociador para formar gobierno

Incertidumbre en Países Bajos tras

Antes vibrante, ahora escombros: las imágenes satelitales que muestran cómo Melissa arrasó Jamaica

Fotografías aéreas de antes y después muestran pueblos costeros reducidos a escombros, campos agrícolas sumergidos y comunidades transformadas en paisajes irreconocibles tras el paso de la tormenta más poderosa en la historia moderna de la isla

Antes vibrante, ahora escombros: las

Estados Unidos enviará 12 millones de toneladas de soja a China en un acuerdo que redefine el comercio agrícola

El pacto alcanzado tras la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur restablece las exportaciones agrícolas suspendidas durante la guerra comercial

Estados Unidos enviará 12 millones

Impactante hallazgo en Jaén: captan por primera vez un lince ibérico blanco

El descubrimiento llega en un momento de recuperación histórica de la especie en la península ibérica, que tras décadas de programas de conservación pasó de “en peligro crítico” a “vulnerable”

Impactante hallazgo en Jaén: captan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revés para el presidente de

Revés para el presidente de San Lorenzo en la causa por la coima para fichar a un jugador: fijaron su indagatoria

Renzo Reggiardo sobre la suspensión del cobro en los peajes de Villa y Punta Negra: “Hay un contrato que se debe respetar”

Murió el niño de 8 años al que se le cayó un arco de handball encima en Quilmes

Wally pidió que le ‘bajen a la inclusión forzada’ de las listas cremallera y una senadora del Pacto Histórico lo criticó: “Conmigo no cuentes para eso”

Gustavo Bolívar se pronunció por dron kamikase de las Farc: “Lo mismo que en Gaza pero no veo a muchos protestando”

INFOBAE AMÉRICA
Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas

Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas con cientos de drones y misiles dejando al menos cuatro muertos

Incertidumbre en Países Bajos tras un empate inédito en las elecciones: las autoridades aplazaron la formación del Gobierno

Directivos sanitarios piden agilizar los procesos y avanzar hacia modelos de compra basados en valor

LaLiga forma parte de una carta enviada a la UE pidiendo "medidas" y "resultados tangibles" contra la piratería

La Administración Trump limita las admisiones de refugiados a 7.500 al año y prioriza a los sudafricanos blancos

ENTRETENIMIENTO

Dieta hipercalórica, disciplina y look

Dieta hipercalórica, disciplina y look juvenil: así fue la metamorfosis de Tom Cruise para su emblemático baile en Risky Business

La confesión de Justin Bieber: así afectan los mensajes de odio en sus transmisiones en vivo

La razón por la que Colin Farrell hizo enojar a Tom Cruise durante el rodaje de ‘Sentencia previa’: “Fue el peor día que tuve en un set”

Sin caramelos ni fiestas: la rutina de Halloween de Sean “Diddy” Combs tras las rejas

Murió el actor que interpretó al joven Will Smith en El Príncipe de Bel-Air a los 42 años