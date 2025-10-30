Pakistán y Afganistán reanudaron las conversaciones de paz en Estambul

Afganistán y Pakistán retomaron el diálogo en Estambul tras días de tensión fronteriza (Reuters)

Pakistán y Afganistán reanudaron el jueves las negociaciones en Estambul tras un periodo de estancamiento y días de graves enfrentamientos en la frontera, confirmó el ministro de Defensa de Pakistán.

La reactivación del diálogo ocurrió a solicitud expresa de Turquía y Qatar, países que actúan como mediadores en el proceso. El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Mohammad Asif, explicó al canal Geo News que la delegación de Islamabad debía regresar el miércoles, pero, a pedido de los anfitriones, permaneció en Estambul para una nueva ronda de conversaciones.

El propósito central de las reuniones es destrabar el diálogo interrumpido a comienzos de semana y evitar una escalada mayor, luego de los combates en la frontera que, de acuerdo con informes oficiales revisados por Reuters, dejaron decenas de muertos entre soldados, civiles y militantes desde principios de octubre.

Afganistán niega haber dado refugio a grupos armados que atacan Pakistán (Reuters)

Las delegaciones de ambos países, pese a la violencia y el fracaso de instancias previas, se comprometieron a evitar nuevos choques y mantener el alto el fuego vigente, mediado por Qatar en Doha hace unas semanas.

Según la emisora estatal afgana RTA y la televisión pública paquistaní, la reanudación de las conversaciones fue confirmada el jueves por los dos gobiernos en coordinación con los mediadores.

La principal exigencia de Pakistán es que Afganistán adopte “medidas claras, verificables y efectivas” contra el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) y otros grupos armados que, según Islamabad, utilizan territorio afgano para atacar Pakistán.

Pakistán reclamó a Kabul acciones concretas contra el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) (Reuters)

Además, la delegación talibán admitió avances en varios puntos, pero el consenso sobre la demanda principal requerirá más tiempo. Kabul niega alojar al TTP y afirma no ejercer control sobre sus operaciones, según declaraciones recogidas por Al Jazeera.

El repunte de la tensión surgió tras acusaciones afganas de ataques aéreos paquistaníes sobre Kabul y regiones del este, mientras Islamabad alegó que respondió a escondites de militantes en Afganistán.

Autoridades afganas informaron que 58 soldados paquistaníes murieron en los primeros choques, mientras Islamabad reconoció 23 bajas y defendió que sus operativos respondieron a amenazas directas desde el lado afgano.

El Estado Mayor paquistaní pidió a Kabul garantizar que su territorio no se use para ataques a soldados (Reuters)

El ministro del Interior afgano, Sirajuddin Haqqani, aseguró en Kabul que la administración talibán defenderá su territorio si se producen nuevos ataques y exhortó a Pakistán a solucionar sus problemas de seguridad internos antes de presionar a Afganistán.

Sirajuddin Haqqani, ministro del Interior afgano, defendió el derecho de Afganistán a responder si es atacado (AP Foto/Saifullah Zahir, Archivo)

Desde 2021, Pakistán experimenta un incremento en los atentados y asaltos atribuidos al TTP y otros grupos armados, cuyos integrantes, afirma Islamabad, hallan refugio en Afganistán.

El ejército informó el jueves sobre nuevas operaciones en Baluchistán y la frontera, donde murieron varios combatientes y un comandante sublíder del TTP, datos corroborados por Reuters.

El ejército de Pakistán anunció la muerte de 18 militantes durante operaciones en Baluchistán (Europa Press)

El mayor obstáculo para un acuerdo persiste: Islamabad exige que Afganistán impida que su territorio se utilice como plataforma para ataques, mientras el gobierno talibán rechaza esas acusaciones y sostiene que los conflictos con el TTP deben resolverse en Pakistán.

(Con información de AP y Reuters)