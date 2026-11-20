"Desde hace tres años, Conibio Global documenta y registra la llegada de basura espacial a nuestras costas. La evidencia habla por sí sola: entre los materiales recuperados hay piezas con etiquetas y marcas de SpaceX, además de componentes de distintos tamaños y materiales", escribe la organización.

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Luego de que SpaceX, base espacial ubicada en Texas, entre la frontera de México y Estados Unidos, negara que su lanzamiento número 15 haya dejado basura espacial sobre las costas mexicanas de la playa Bagdad, en Tamaulipas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) respondió y confirmó que mantiene una comunicación con el consorcio, propiedad del multimillonario estadounidense Elon Musk.

Desde que ocurrió el lanzamiento, el pasado 13 de noviembre, la autoridad ambiental aseguró que mantenía vigilancia en la zona para recolectar los residuos que podrían caer. Cuatro días después, el 17 de noviembre, la Profepa emitió un posicionamiento donde aseguró que buscaría que SpaceX se haga responsable de los residuos hallados.

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No obstante, el 19 de noviembre, la base espacial respondió y negó que dichos residuos correspondan a SpaceX, y que “no representan riesgos químicos, biológicos ni toxicológicos”, sin embargo, sí aseguró que mantenía comunicación con el gobierno mexicano y que enviaría ayuda “si las autoridades de México nos indican que realmente es necesario”.

Activistas reportan más de una tonelada de residuos tras lazamiento de SpaceX (Conibio Global)

Ante ello, este viernes 20 de noviembre la Profepa emitió su respuesta a SpaceX: reportó 5.9 kilogramos de residuos recolectados, confirmó que tienen comunicación y que se encuentra en revisión la información que remitió la empresa sobre los materiales utilizados en la nave.

Por su parte, la organización ambiental Conibio Global, ha reportado más de una tonelada de residuos hallados en la costa mexicana de Tamaulipas, entre los que se encuentran propulsores, tanques y plásticos, muchos de ellos con las leyenda “SpaceX”.

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Profepa revisa los materiales reportados por SpaceX

Profepa reportó la recolección de 5.9 kilogramos de residuos tras el vuelo de Starship, desde la base SpaceX. También sostuvo que mantiene vigilancia en la zona ante la posible llegada de nuevos materiales y que actuará dentro de sus atribuciones si detecta afectaciones al medio ambiente.

El dato oficial contrasta con el registro presentado por Conibio Global, organización que ha documentado durante tres años el arribo de restos vinculados con operaciones de SpaceX en la costa de Tamaulipas. El colectivo afirmó que la recolección supera una tonelada de materiales bajo resguardo de la Secretaría de Marina.

Activistas reportan más de una tonelada de residuos tras lazamiento de SpaceX (Conibio Global)

Según Conibio Global, entre los objetos recuperados hay partes de propulsores, tanques con pesos de entre 15 kilos y media tonelada, además de plásticos, caucho, pegamentos y cintas. La organización sostiene que varias piezas cuentan con etiquetas y marcas de SpaceX.

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SpaceX niega que los residuos hallados provengan de sus operaciones

Por su parte, SpaceX sostuvo que la pequeña cantidad de material hallada durante recorridos en Playa Bagdad no procede “claramente” de sus operaciones. La empresa también acusó que gran parte de las publicaciones sobre daños y residuos extendidos en la zona serían inventadas o engañosas.

En un mensaje difundido después del lanzamiento, la empresa de Musk explicó que el propulsor Super Heavy realizó un aborto seguro durante su regreso para ser atrapado y terminó su misión con un amerizaje frente a la costa de Starbase, Texas. Afirmó que los equipos de recuperación acudieron de inmediato al punto de caída para asegurar el área. También señaló que el equipo de Salud Ambiental y Seguridad trabajó en la recuperación de cualquier fragmento que llegara a la costa.

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Activistas reportan más de una tonelada de residuos tras lazamiento de SpaceX (Conibio Global)

“Cuando recibimos informes sobre posibles restos en territorio mexicano, nos movilizamos de inmediato para enviar especialistas que ayudaran a identificarlos y dirigieran cualquier labor de limpieza necesaria”, señaló el posicionamiento de SpaceX.

La compañía aseguró que permanece en contacto con el Gobierno de México y que espera una indicación de las autoridades nacionales para enviar apoyo. En el mismo mensaje, SpaceX condicionó esa colaboración a que México determine que su intervención es necesaria.