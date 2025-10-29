Mundo

La Unión Europea y Ucrania sellaron un nuevo acuerdo comercial

El nuevo marco comercial busca ampliar el acceso mutuo a los mercados y estabilizar las relaciones económicas entre Bruselas y Kiev

Guardar
La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, se estrechan la mano. (PRESIDENCIA DE UCRANIA)

La Unión Europea (UE) y Ucrania cuentan desde este miércoles con un nuevo marco comercial destinado a impulsar la liberalización comercial “adicional y mutuamente beneficiosa”, y proteger a los sectores agrícolas más sensibles del bloque comunitario, según informó la Comisión Europea (CE).

El pacto, resultado de las negociaciones concluidas el 30 de junio, contempla tres elementos clave: el refuerzo de los flujos comerciales, la armonización de los estándares de producción y una cláusula de salvaguardia robusta. La CE indicó que el acceso a mercado para productos sensibles, como el azúcar, las aves de corral, los huevos, el trigo, el maíz y la miel, se incrementará de forma limitada y controlada. En estos casos, solo se prevén aumentos moderados en el acceso a los mercados europeos con el objetivo de evitar impactos negativos sobre los agricultores del bloque.

Para otros productos menos sensibles, el marco prevé mejoras en el acceso mutuo, incluyendo la liberalización total en categorías con mercados complementarios, aseguró la CE. Además, la cláusula de salvaguardia permitirá que cualquiera de las partes solicite medidas si las importaciones liberalizadas generan graves dificultades en sus economías.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la UE había eliminado aranceles y cuotas sobre productos ucranianos como apoyo a Kiev, pero esa medida generó descontento entre agricultores y ganaderos del este de la UE, que denunciaron caídas de precios y competencia desleal por el aumento de mercancía ucraniana retenida en sus países de tránsito.

Bruselas indicó que el acceso
Bruselas indicó que el acceso a mercado para productos sensibles, como el azúcar, las aves de corral, los huevos, el trigo, el maíz y la miel, se incrementará de forma limitada y controlada. (REUTERS/Stephane Mahe/Archivo)

Bruselas calificó el nuevo pacto como un acuerdo “mejorado, estable, justo y permanente” y destacó la entrada en vigor de una “zona de libre comercio de alcance amplio y profundo”.

El acuerdo de asociación comercial entre la UE y Ucrania se negoció entre 2007 y 2011 y fue firmado en 2014, suprimiendo la mayoría de aranceles sobre bienes industriales. Desde la invasión rusa, la UE había concedido medidas de apoyo excepcionales a Ucrania, renovadas hasta su expiración el 5 de junio de 2025, momento en el que comenzaron a aplicarse medidas transitorias antes de la actualización pactada este miércoles.

En paralelo, Ucrania avanza en su prolongado proceso de adhesión a la Unión Europea. El país presentó su solicitud de ingreso en 2022, poco después del inicio de la invasión rusa a gran escala, y ese mismo año recibió el estatus de país candidato. En diciembre de 2023, el Consejo Europeo aprobó la apertura de negociaciones de adhesión, condicionadas al progreso en reformas institucionales y medidas anticorrupción.

El proceso negociador se formalizó con la primera conferencia intergubernamental celebrada en junio de 2024, mientras las autoridades ucranianas y la Comisión Europea trabajan en la modernización del ZLCAP. En este contexto, la UE ha destinado cerca de 20.000 millones de euros a través del programa “Ukraine Facility”, orientado a fortalecer las instituciones públicas y respaldar el esfuerzo de convergencia legislativa con las normas europeas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Union EuropeaUcraniaComision Europealibre comercioUltimas noticias America

Últimas Noticias

11 muertos en un accidente de avioneta en Kenia

Un vuelo turístico con destino a la Reserva Maasai Mara se estrelló en la región de Kwale, dejando víctimas de nacionalidad húngara, alemana y keniana, bajo intensas lluvias que complicaron las labores de rescate

11 muertos en un accidente

Nueva provocación de Putin: anunció la prueba de un dron nuclear submarino “imparable” y de alcance global

Rusia prueba el “Poseidón”, días después de ensayar el misil de propulsión nuclear Burevestnik. El presidente ruso alardea de que no puede ser interceptado y que viaja más rápido que cualquier submarino

Nueva provocación de Putin: anunció

Crisis en Japón: Akita pide ayuda al ejército tras una ola récord de ataques de osos

El gobernador de la ciudad solicitó la intervención de las Fuerzas de Autodefensa tras un nuevo ataque que dejó un muerto y tres heridos. En lo que va del año, más de 50 personas fueron agredidas por osos en la región, en medio de un récord de avistamientos

Crisis en Japón: Akita pide

“Fue terrible”: los testimonios de los jamaiquinos luego de sufrir el peor huracán de su historia

El fenómeno meteorológico impactó con vientos extremos, inundaciones y destrucción masiva, mientras gobiernos locales intensifican medidas de emergencia y advierten sobre riesgos persistentes

“Fue terrible”: los testimonios de

Israel advirtió a los líderes del grupo terrorista Hamas que no gozarán de inmunidad

El ministro de defensa, Israel Katz, aseguró que ninguno de los dirigentes estará a salvo luego de la escala de violencia desatada este martes por un ataque de la milicia islamista en la Franja de Gaza que rompió el alto el fuego

Israel advirtió a los líderes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reniec asegura que exposición de

Reniec asegura que exposición de datos de ciudadanos es obligatorio y que no se puede descargar los datos

Miss Universo 2025: Candidatas de Colombia y otros países de Latinoamérica entre las favoritas, según la IA

Popocatépetl registró 29 exhalaciones las últimas 24 horas

Funeral de Estado por la DANA en Valencia, en directo | Un familiar de una víctima: “No fue este fenómeno el provocante de la catástrofe. Es quien omite su deber”

Colectivo feminista explicó por qué ‘Epa Colombia’ debería estar pagando casa por cárcel y cuidando a su hija; y no tras las rejas en El Buen Pastor: “Como exagerada esa sentencia, no?”

INFOBAE AMÉRICA
Por qué el futuro incierto

Por qué el futuro incierto del dragón de montaña en Australia es un alerta sobre la crisis climática

Nvidia alcanza una valoración récord de 5 billones de dólares, mientras Wall Street marca máximos históricos

El Banco Central de República Dominicana prevé un crecimiento de la economía del 2,5% para 2025

Los sospechosos del robo del Louvre "admiten parcialmente su participación", según la fiscal de París

Siria capta 24.000 millones de euros en inversiones durante los últimos seis meses

ENTRETENIMIENTO

La sincera confesión de Hailey

La sincera confesión de Hailey Bieber: “Ser mamá no es fácil, pero sé que quiero más de uno”

Los detalles del floreciente romance de Katy Perry y Justin Trudeau: “Ya van bastante en serio”

Megan Fox se sincera sobre su experiencia posparto: “No he dormido en siete meses”

La dura infancia de Anthony Hopkins que desencadenó su depresión y alcoholismo: “Tengo al diablo dentro de mí”

Ryan Reynolds reveló que tuvo que pagar 5.000 dólares por usar un accesorio de la película “Aviones, Trenes y Automóviles” en Deadpool