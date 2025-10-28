Mundo

Otro desastre natural: lluvias récord provocan grandes inundaciones en la Ciudad Imperial Vietnam

El volumen sin precedentes de agua ha causado estragos en la antigua capital y otras localidades, obligando a evacuaciones y suspendiendo servicios esenciales como el transporte ferroviario

Por Aniruddha Ghosal

La antigua ciudad imperial de Vietnam se inunda tras lluvias récord

Las fuertes lluvias han causado graves inundaciones en el centro de Vietnam, con ríos desbordados que han inundado viviendas y tierras de cultivo, además de sumergir destinos turísticos como las ciudades históricas de Hue y Hoi An.

A última hora del lunes, las precipitaciones en la ciudad central de Hue alcanzaron los 1.085,8 milímetros (42 pulgadas) en 24 horas, el volumen más alto jamás registrado en Vietnam, según el departamento meteorológico del país.

Gente remando en un bote
Gente remando en un bote en una calle inundada de Hue, Vietnam, el martes 28 de octubre de 2025. (Van Dung/VNA via AP)
La policía evacua a residentes
La policía evacua a residentes locales de las inundaciones en Hue, Vietnam, el martes 28 de octubre de 2025. (Nguyen Van Ly/VNA vía AP)

El martes por la mañana, el nivel del agua en el emblemático río Perfume de Hue alcanzó los 4,62 metros (15 pies), mientras que la antigua capital imperial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la antigua ciudad de Hoi An sufrieron inundaciones que les llegaban a la cintura. El lunes, los turistas fueron evacuados en barco de la antigua ciudad de Hoi An después de que las persistentes lluvias y las descargas de las presas hidroeléctricas provocaran una subida de casi 2 metros (6,5 pies) del agua del río Hoai.

Las inundaciones en Hue sumergieron casas y cortaron las principales calles, ya que 32 de sus 40 áreas residenciales quedaron inundadas, informaron los medios estatales, agregando que los residentes navegaron por las calles sumergidas usando botes.

Una vista aérea de la
Una vista aérea de la impresionante inundación de la ciudad imperial de Vietnam en Hue (AFP)

La ruta ferroviaria entre Hanoi, en el norte, y la capital financiera de Ciudad Ho Chi Minh, en el sur, también fue suspendida debido a las inundaciones, lo que afectó a miles de pasajeros, informaron medios estatales.

El lunes por la noche, los ferrocarriles de Vietnam colocaron 19 vagones de tren cargados con piedras pesadas que pesan 980 toneladas (1.080 toneladas estadounidenses) en un puente para evitar que fuera arrastrado por las aguas de la inundación, informaron los medios estatales.

Vagones de tren estacionados en
Vagones de tren estacionados en un puente ferroviario para proteger la estructura y evitar que sea arrastrada por las inundaciones en Hue, Vietnam, el martes 28 de octubre de 2025. (Nguyen Van Ly/VNA vía AP)

Unas 1.000 personas en zonas rurales de la provincia afectada de Thua Thien Hue se encontraban en necesidad, ya que sus hogares habían quedado aislados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra, según informó la Fundación Infantil Dragón Azul, una organización australiana sin fines de lucro. Esto incluye a 200 niños bajo su cuidado.

Los meteorólogos habían advertido que el centro de Vietnam recibiría fuertes lluvias que provocarían inundaciones y deslizamientos de tierra a medida que la tormenta Fengshen se acercaba a Vietnam. El calentamiento global está intensificando estas tormentas y aumentando su humedad, según los expertos, ya que la mayor temperatura de los océanos alimenta las tormentas tropicales, lo que genera vientos más intensos, lluvias más intensas y cambios en los patrones de precipitación en el este de Asia.

Un hombre camina por una
Un hombre camina por una calle inundada en Hue, Vietnam, el martes 28 de octubre de 2025. (Van Dung/VNA vía AP)

Vietnam es uno de los países más propensos a sufrir inundaciones en el mundo y casi la mitad de su población vive en zonas de riesgo.

(con información de AP)

