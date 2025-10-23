Detuvieron al criptomillonario e influencer londinense “Flomsie”: está acusado de cuatro violaciones

El ‘criptomillonario’ Raman Sunmonu, conocido como ‘Flomsie’, es acusado de cuatro violaciones y acoso en Londres (@flomsie)

El influencer y empresario londinense Raman Sunmonu, conocido en internet como ‘Flomsie’, enfrenta actualmente una causa judicial tras ser acusado de cuatro cargos de violación y uno de acoso grave. La noticia ha generado repercusión tanto en la comunidad de criptomonedas como entre sus seguidores, quienes conocían a Sunmonu por su visible estilo de vida de lujo y sus opiniones sobre negocios e inversiones.

Acusaciones formales y calendario de los supuestos delitos

Según información de Daily Mail, Sunmonu, de 37 años y residente en Canary Wharf, Londres, fue formalmente acusado de cuatro cargos de violación a una mujer. La identidad de la víctima no ha sido revelada, en cumplimiento de las restricciones legales en Reino Unido para proteger a los afectados de este tipo de delitos.

Dos de los cargos corresponden al 1 de diciembre de 2024 y los otros dos al 1 de febrero de 2025, lo que indica que las presuntas agresiones se habrían producido en dos ocasiones distintas, ambas con la misma víctima.

A estas acusaciones se suma un cargo por acoso, que implica haber causado grave alarma o angustia a la misma mujer. De acuerdo con el expediente judicial, este acoso habría ocurrido a lo largo de un periodo de más de nueve meses, comprendido entre el 30 de enero y el 10 de octubre de 2025. Todos los hechos investigados habrían tenido lugar en el distrito de Tower Hamlets, situado en el este de Londres.

La investigación y procesamiento del caso están en manos de las autoridades británicas. Sunmonu fue presentado inicialmente ante el Tribunal de Magistrados de Thames el pasado 13 de octubre, donde se decidió su ingreso en prisión preventiva, a la espera de las próximas etapas del proceso judicial.

La gravedad de los cargos y la naturaleza de las acusaciones han motivado que se mantenga esta medida, mientras continúa la instrucción del caso y se acerca la audiencia principal.

Perfil personal y trayectoria profesional

Raman Sunmonu es conocido por su éxito en inversiones en Bitcoin y su presencia en redes sociales como ‘Flomsie’ (@flomsie)

Raman Sunmonu se ha dado a conocer principalmente en el ámbito empresarial y digital como ‘Flomsie’, un seudónimo bajo el que ha construido una marca personal en torno a temas de criptomonedas, emprendimiento y masculinidad. Sunmonu ha declarado públicamente que la base de su fortuna es el temprano acceso e inversión en Bitcoin y otras criptomonedas, sosteniendo que logró alcanzar la categoría de millonario a los 30 años. Esta narrativa ha sido repetida en numerosas publicaciones y entrevistas, lo que contribuyó a su popularidad en distintos círculos vinculados a la economía digital.

El empresario es también propietario de varios negocios en Londres, habiéndose relacionado con actividades inmobiliarias y comerciales. Una de sus facetas menos públicas, pero igualmente relevante, es su asociación con la creación de una agencia de fútbol. En diversas entrevistas y comunicados, Sunmonu ha destacado la importancia de diversificar inversiones y participar activamente en sectores que van desde la tecnología financiera hasta el deporte.

Vida pública en redes sociales

Las acusaciones han generado impacto en la comunidad de criptomonedas y entre los seguidores del empresario digital (@flomsie)

La presencia en redes sociales ha sido fundamental para la consolidación de la imagen de Sunmonu como referente en el mundo de las criptomonedas. Sus perfiles digitales exhiben de forma consistente un estilo de vida asociado al éxito económico: viajes frecuentes, vacaciones de lujo y reuniones con celebridades, incluidos jugadores de la Premier League inglesa. Sus publicaciones suelen incluir imágenes a bordo de yates, en motos de agua o visitando destinos reconocidos como Es Vedra, una emblemática isla cercana a Ibiza.

En las redes, Sunmonu también se define como padre, mostrando ocasionalmente aspectos de su vida familiar. La gestión cuidadosa de su imagen pública ha sido uno de sus distintivos, con mensajes dirigidos tanto a inversionistas emergentes como a seguidores interesados en el desarrollo personal. La combinación de lujos, reflexiones sobre el éxito y consejos financieros han contribuido a consolidar una base sólida de seguidores, especialmente joven.

Estado del proceso y próximas comparecencias judiciales

El frente legal de Sunmonu está actualmente en una fase determinante. Tras la audiencia inicial ante el Tribunal de Magistrados de Thames —donde la justicia decidió privarlo de libertad de manera cautelar—, el empresario deberá comparecer ante el Tribunal de la Corona de Snaresbrook el próximo 10 de noviembre, donde se espera que avancen los procedimientos formales respecto a los cargos en su contra.

A la espera de esta comparecencia clave, Sunmonu permanece bajo custodia. De acuerdo con lo estipulado en la legislación británica para este tipo de delitos considerados graves, las audiencias se desarrollan siguiendo estrictos protocolos, garantizando la protección de la identidad de la presunta víctima y la exactitud del proceso.

El caso continúa siendo seguido de cerca por diversos medios británicos como The Guardian y Daily Mail, dada la notoriedad de Sunmonu en el entorno digital y financiero. Su situación sirve como recordatorio sobre la evolución que puede tener la figura de un personaje público cuando se enfrenta a cargos graves en el sistema judicial.