Estados Unidos y Rusia ajustan los preparativos de la cumbre entre Trump y Putin en Budapest

Los cancilleres Marco Rubio y Serguei Lavrov mantuvieron un “debate constructivo” sobre la preparación del encuentro que debería realizarse en las próximas dos semanas. Zelensky dijo que está dispuesto a participar si es invitado

El canciller ruso Serguéi Lavrov
El canciller ruso Serguéi Lavrov y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sostuvieron “un debate constructivo" sobre la próxima cumbre. (Europa Press)

Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Estados Unidos mantuvieron el lunes conversaciones telefónicas para coordinar los preparativos de la cumbre entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump que se celebrará en Budapest, anunciaron ambos gobiernos.

El canciller ruso Serguei Lavrov y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sostuvieron “un debate constructivo sobre los posibles pasos concretos” para implementar los acuerdos alcanzados durante la conversación telefónica del 16 de octubre entre Putin y Trump, en la que se acordó realizar el encuentro en la capital húngara, informó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Rubio “enfatizó la importancia de los próximos encuentros como una oportunidad para que Moscú y Washington colaboren en el avance de una solución duradera a la guerra entre Rusia y Ucrania, en consonancia con la visión del presidente Trump”, según un breve comunicado del Departamento de Estado difundido por el portavoz adjunto principal Tommy Pigott.

Lavrov y Rubio se reunirán próximamente para concretar la agenda y la fecha de la cumbre, que debería tener lugar en el plazo aproximado de dos semanas, según adelantó Trump. Será el primer encuentro presencial entre ambos diplomáticos desde que se vieron por última vez a mediados de agosto en Alaska.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, admitió que aún se desconoce dónde tendrá lugar la reunión entre Lavrov y Rubio. “Lo más importante ahora es transmitir a los estadounidenses que Anchorage estableció el marco en el que hay que trabajar”, dijo Riabkov, refiriéndose a la capital de Alaska donde se realizaron las conversaciones previas.

Trump y Putin se dan
Trump y Putin se dan la mano en una conferencia de prensa en Alaska. 15 de agosto de 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque/archivo)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky declaró el lunes que está dispuesto a participar en la cumbre de Budapest si es invitado, aunque ni Moscú ni Washington lo mencionaron en sus comunicados. El Kremlin dijo anteriormente que no tenía “detalles” sobre si Zelensky asistiría.

“Si soy invitado a Budapest, ya sea en un formato donde nos reunamos los tres o, como se llama, diplomacia de lanzadera, donde el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces en un formato u otro, llegaremos a un acuerdo”, dijo Zelensky a periodistas.

El líder ucraniano también criticó a Hungría como lugar de encuentro, señalando que el país es el socio más cercano de Moscú en la Unión Europea. Zelensky recordó que los países occidentales alentaron a Ucrania a renunciar a su arsenal nuclear en una cumbre celebrada en Budapest en 1994, un momento que muchos ucranianos ahora consideran una traición. “Otro escenario de ‘Budapest’ tampoco sería positivo”, afirmó.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa, que cumple tres años y medio, se han estancado desde que Trump y Putin se reunieron para conversaciones de paz en Alaska en agosto.

Trump recibe a Zelensky en
Trump recibe a Zelensky en la Casa Blanca. 17 de octubre de 2025. (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente francés Emmanuel Macron dio la bienvenida el lunes a la cumbre planificada, pero dijo que ucranianos y europeos deberían estar incluidos.

Tanto Ucrania como la Unión Europea consideran que la cumbre de Alaska sirvió para que Putin ganara tiempo y temen que en Budapest se repita el mismo escenario.

El Kremlin negó que Rusia haya cambiado su postura respecto a sus principales demandas. Putin exige que Kiev retire sus tropas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú y renuncie al ingreso en la OTAN antes de comenzar a negociar.

Medios internacionales informaron que Putin se mostró dispuesto el jueves pasado, durante su conversación telefónica con Trump, a detener el avance en las regiones de Kherson y Zaporizhzhia si Kiev ordenaba el repliegue de sus tropas en el Donbás, que incluye Donetsk y Lugansk.

“La postura de Rusia y el presidente Putin es coherente y bien conocida”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Moscú y Kiev mantienen diferencias fundamentales sobre el proceso: el primero quiere consensuar una hoja de ruta para la paz antes de declarar un alto el fuego, mientras el segundo demanda que primero cesen los combates para después abordar las condiciones de un acuerdo definitivo.

