(NFL México)

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El regreso de la NFL a la Ciudad de México no solo tendrá música en vivo y futbol americano. La liga también preparó una colaboración especial con The Warning y New Era, que presentaron una colección de mercancía de edición limitada para celebrar la participación de la banda regiomontana en el NFL Mexico City Game 2026.

(NFL México)

La línea reúne prendas y accesorios con diseños alusivos a la agrupación y al encuentro internacional. De acuerdo con lo difundido por la NFL México, los artículos estarán disponibles en las tiendas oficiales NFL Shops durante el día del partido, así como en puntos de venta autorizados, entre ellos Liverpool, y en actividades organizadas por la liga durante la semana en la capital, como el Barrio NFL.

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(NFL México)

La colaboración busca extender la presencia de The Warning más allá del escenario y acercar su identidad musical a los aficionados que asistirán al encuentro entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

¿Cómo es la colección de The Warning y la NFL con New Era?

(NFL México)

La colección The Warning x NFL incluye dos gorras de la silueta 9FORTY A-Frame Snapback de New Era, además de prendas con diseños exclusivos de la colaboración.

Las gorras son ajustables, de unitalla y cuentan con visera curva. Una de ellas está disponible en color blanco, con el logotipo de The Warning bordado en el panel frontal y detalles alusivos al NFL Mexico Game 2026. La segunda versión conserva el mismo concepto, pero presenta un diseño en color negro.

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La línea también contempla una sudadera negra deslavada con los logotipos de la NFL y The Warning, así como un jersey negro con detalles en color turquesa y la identidad gráfica de ambas marcas.

¿Cuánto cuesta la gorra de The Warning x NFL?

(NFL México)

La gorra The Warning x NFL 9FORTY A-Frame Snapback tiene un precio de 1,299 pesos mexicanos en la tienda en línea de New Era México.

Al tratarse de una colección de edición limitada, la disponibilidad de los productos puede cambiar conforme se acerque el partido. Los aficionados también podrán buscar las piezas en los puntos de venta oficiales anunciados para las actividades de la NFL en la Ciudad de México.

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The Warning llevará el rock mexicano al medio tiempo del NFL Mexico City Game 2026

(REUTERS/Marco Bello)

La colección acompaña la presentación que las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal tendrán durante el espectáculo de medio tiempo del encuentro entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

El trío originario de Monterrey llega a esta cita después de conseguir su primer Latin Grammy por “Ego”, en la categoría Mejor Canción de Rock, durante la 27ª edición de los premios, celebrada el 12 de noviembre en Las Vegas. El tema forma parte de Everything’s Falling, su quinto álbum de estudio, lanzado el 28 de agosto de 2026.

La banda también alcanzó un hito en su trayectoria con “Kerosene”, sencillo que llegó al primer lugar del listado Mainstream Rock Airplay de Billboard. Con más de 785 millones de reproducciones acumuladas, The Warning se ha consolidado como una de las agrupaciones mexicanas de rock con mayor proyección internacional.

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Sobre su actuación en el medio tiempo, las integrantes expresaron su entusiasmo por presentarse en su país y formar parte del evento de la NFL:

“Estamos más que emocionadas de formar parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan emblemático. Nos encanta la NFL y, cada vez que colaboramos, estamos deseando repetir la experiencia.

“Actuar en el espectáculo de medio tiempo durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio increíble... Será una noche inolvidable: haremos lo que mejor sabemos hacer y llevaremos la emoción del partido a otro nivel. ¡Ya están avisados!”, expresó la banda.

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Por su parte, Tim Tubito, director sénior de Presentación Global de Juegos, Música y Entretenimiento de la NFL, destacó que The Warning aporta energía, autenticidad y una conexión con el público local, elementos que la liga busca incorporar en un espectáculo pensado para la Ciudad de México.

¿A qué hora y dónde ver el Halftime Show de The Warning?

El grupo regiomontano encabezará el show de medio tiempo en el estadio Azteca. (NFL México )

El NFL Mexico City Game 2026 se disputará este domingo 22 de noviembre a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. El partido correspondiente a la semana 11 de la temporada regular enfrentará a los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers.

La transmisión en México estará disponible a través de Canal 5 y ESPN. El espectáculo de The Warning se realizará durante el descanso, una vez que concluya el segundo cuarto, por lo que su horario dependerá del desarrollo del encuentro.

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