El crecimiento de la bolsa china no impulsó el gasto durante la festividad nacional

El avance de las acciones chinas no se tradujo en un mayor consumo durante la semana dorada, de acuerdo con datos oficiales y análisis de economistas

Una tienda de ropa en
Una tienda de ropa en la aldea Datang, en Guangzhou, China (Qilai Shen/The New York Times)

La prolongada racha alcista de las acciones chinas —la más larga en años— no ha logrado incentivar un gasto significativo de los hogares durante la semana dorada de octubre, en un contexto en que la economía del país muestra signos de desaceleración. Los datos preliminares del Ministerio de Comercio informaron que las ventas en establecimientos clave y restaurantes crecieron solo un 3,3% en los primeros cuatro días de la festividad, una cifra que representa casi la mitad del ritmo de crecimiento registrado durante el feriado del Día del Trabajo en mayo.

Según cifras publicadas el miércoles por el Ministerio de Transporte, el tráfico promedio de pasajeros durante la festividad aumentó un 6,2% respecto al año anterior, aunque este incremento es menor al alza del 8% observada durante el feriado de mayo. El llamado efecto riqueza, surgido por la subida bursátil, aún no se refleja en el consumo de los hogares, dado que las acciones representan apenas una fracción de la riqueza doméstica.

El índice Hang Seng China Enterprises retrocedió un 0,3% mientras los mercados de China permanecían cerrados durante la semana dorada. Además, las acciones de compañías cinematográficas experimentaron caídas ante el bajo desempeño de la taquilla, considerado un indicador clave del consumo en el país. No obstante, este índice, que agrupa acciones chinas cotizadas en la bolsa de Hong Kong, acumula un avance del 30% en lo que va del año.

Las autoridades han dado prioridad este año a estimular el consumo y han apostado por el desarrollo del mercado bursátil como alternativa de ingresos para las familias y fuente de financiación para sus objetivos tecnológicos, según la información proporcionada por el Ministerio de Comercio. Se espera que el próximo plan quinquenal, cuya revisión está prevista para la segunda mitad de octubre en un conclave del Partido Comunista, otorgue mayor relevancia al fomento del consumo.

Pese a estas iniciativas oficiales, el gasto de los consumidores durante una de las festividades nacionales más importantes se ha mantenido moderado, en especial ante los problemas persistentes en el sector inmobiliario. El economista jefe para China de Citi, Yu Xiangrong, y su equipo, señalaron en una nota que las actividades durante la semana dorada “han vuelto a la normalidad pero siguen siendo tibias”, observando que el nuevo impulso de crecimiento “se mantiene tenue” y evidenciando una incidencia limitada del efecto riqueza.

Clientes hacen fila para comprar
Clientes hacen fila para comprar el recién lanzado iPhone 15 en Shanghái, China, en septiembre de 2023. (Qilai Shen/The New York Times)

Lu Ting, economista jefe para China en Nomura Holdings Inc., indicó en un informe que “la movilidad y las actividades de consumo han sido en general relativamente débiles”. Añadió que, considerando que el feriado de 2025 tendrá un día adicional respecto al año pasado, el crecimiento real del consumo podría ser aún menor de lo que sugieren las cifras actuales. Lu concluyó que espera un efecto riqueza restringido y un consumo que permanecerá contenido en lo que resta del año.

(Con información de Bloomberg)

