Expertos en drones chinos asesoraron en Rusia a un fabricante de armas que provee a Putin para la invasión a Ucrania

Personal de seguridad ucraniano desarma un drone ruso (Press service of the National Police of Ukraine/Handout via REUTERS/Archivo)

Expertos chinos en drones han viajado a Rusia para realizar trabajos de desarrollo técnico de drones militares en un fabricante de armas estatal sujeto a sanciones occidentales, según dos funcionarios de seguridad europeos y documentos a los que tuvo acceso Reuters.

Los expertos chinos han visitado al fabricante de armas IEMZ Kupol en más de media docena de ocasiones desde el segundo trimestre del año pasado. Durante ese tiempo, Kupol también recibió envíos de drones de ataque y vigilancia de fabricación china a través de un intermediario ruso, según los documentos y dos funcionarios.

En septiembre del año pasado, Reuters documentó que Kupol había desarrollado un nuevo dron, el Garpiya-3, en China con la ayuda de especialistas locales. Ahora, la agencia de noticias es la primera en informar detalles específicos de la amplia participación de expertos chinos en pruebas y desarrollo tecnológico de drones de uso militar en Rusia.

Los funcionarios, que pidieron no ser identificados ni ellos ni su organización debido a la sensibilidad de la información, afirmaron que la colaboración sugiere una relación cada vez más estrecha entre Kupol y empresas chinas en el desarrollo de drones, que han demostrado ser cruciales para la guerra de Rusia en Ucrania.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó desconocer la colaboración.

“China siempre ha mantenido una postura objetiva y justa sobre la crisis de Ucrania, sin proporcionar nunca armas letales a ninguna de las partes en el conflicto y controlando estrictamente los productos de doble uso, incluidas las exportaciones de drones”, declaró el ministerio en un comunicado.

El Kremlin, el Ministerio de Defensa ruso e IEMZ Kupol no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los documentos, que incluyen facturas comerciales y extractos bancarios, muestran que Kupol recibió más de una docena de drones de ataque unidireccionales el año pasado, fabricados por Sichuan AEE, un fabricante chino de drones.

Un agente de policía polaco junto a los restos de un vehículo aéreo no tripulado (UAV), después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco durante un ataque a Ucrania y algunos fueran derribados por Polonia, en Czesniki (Polsat News via REUTERS)

Los drones fueron suministrados por la empresa rusa de adquisiciones de defensa TSK Vektor, sujeta a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, según los funcionarios y los documentos. TSK Vektor y Sichuan AEE no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los gobiernos de Estados Unidos y Europa han expresado reiteradamente su preocupación por el suministro de empresas chinas a fabricantes de armas rusos y han impuesto sanciones a algunas de ellas.

Reuters informó en julio que Kupol estaba produciendo miles de drones de ataque unidireccionales Garpiya con componentes chinos, incluidos motores. Los Garpiyas, basados ​​en el dron iraní Shahed, pueden volar cientos de kilómetros hasta objetivos preprogramados antes de caer en picado y explotar al impactar. Kiev ha declarado que se utilizan alrededor de 500 al mes en Ucrania.

Los dos funcionarios europeos afirmaron que los envíos de un pequeño número de drones de ataque chinos y la presencia de expertos chinos podrían indicar el interés de Kupol en ampliar la producción a nuevos modelos de drones.

Reuters no pudo confirmar de forma independiente el motivo de los envíos de drones ni la naturaleza exacta del trabajo realizado por los expertos chinos.

Samuel Bendett, investigador principal adjunto del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, un centro de estudios con sede en Washington, afirmó que China se había convertido en una parte vital de la cadena de suministro militar rusa.

“Los componentes chinos desempeñan un papel, una influencia y un impacto enormes en los sistemas militares rusos, especialmente en los drones aéreos”, declaró Bendett.

Un grupo de operaciones no tripuladas exhibe drones durante un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Go Nakamura

Entregas de drones de ataque chinos

Una carta de TSK Vektor a Kupol, consultada por Reuters, mostró que en el segundo trimestre de 2024 la empresa de adquisiciones facturó al fabricante de armas más de media docena de drones producidos por AEE. Las fuentes europeas solicitaron que se ocultaran los detalles de la carta, así como de los demás documentos mostrados a Reuters, incluidas sus fechas.

Un documento corporativo de AEE que detalla los envíos a TSK Vektor, al que tuvo acceso Reuters, confirmó la entrega de los drones de ataque unidireccionales A140 y A900. También enumeraba más de media docena de drones adicionales (el A60, el A100 y el A200) cuya entrega estaba prevista.

Los informes de Kupol a los que tuvo acceso Reuters describen pruebas de vuelo de los drones A60, A100 y A200 en el polígono de pruebas militares de Chebarkul, en la región rusa de Cheliábinsk, durante el último trimestre de 2024.

Un grupo de expertos chinos visitó las instalaciones de Kupol en la ciudad de Izhevsk para ensamblar los drones y capacitar al personal de Kupol en su uso, según un documento de Kupol. Posteriormente, los expertos visitaron Chebarkul, añadió. Las reservas de vuelos a las que tuvo acceso Reuters indicaban que los expertos chinos debían volar desde Cheliábinsk al día siguiente de las pruebas.

La carta y los informes de vuelo describían a los expertos chinos como empleados de TSK Vektor, la empresa rusa de adquisiciones. Sin embargo, los funcionarios europeos afirmaron que evaluaron que se trataba de personal de AEE. Citaron la respuesta de AEE a los comentarios sobre los vuelos de prueba de los drones A200, revisados ​​por Reuters, que indicaban que se basaban en información de técnicos de AEE.

Posteriormente, AEE facturó a TSK Vektor más de 5 millones de yuanes (700.000 dólares) por varios A200 equipados con equipo antiinterferencias, así como otros productos, en el segundo trimestre de 2025, según una factura y un extracto de cuenta revisados ​​por Reuters.

Miembros del Ejército Popular de Liberación observan el paso de un dron durante un desfile militar para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Beijing, China, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Maxim Shemetov

Segunda empresa china suministró drones

En otro enlace de Kupol con un fabricante chino de drones, un informe de prueba de vuelo aprobado por el fabricante de armas ruso y TSK Vektor evaluó el rendimiento de un dron HW52V, fabricado por la firma china Hunan Haotianyi, en el tercer trimestre del año pasado.

El HW52V es un dron de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) que puede utilizarse militarmente para inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como como dron de ataque, según informaron las autoridades de seguridad europeas. Los billetes de avión vistos por Reuters mostraban que Liu Mingxing, director ejecutivo de Hunan Haotyanyi, y Artem Vysotksy, jefe del departamento de drones de TSK Vektor, despegaron del aeropuerto de Irkutsk, en Siberia, en asientos contiguos en junio, tras el último día de un evento en el que se exhibieron los drones de la compañía.

Hunan Haotyanyi y TSK Vektor no respondieron a las solicitudes de comentarios. Reuters no pudo contactar a los ejecutivos.

Otro documento de Kupol, del tercer trimestre del año pasado, describía una visita a sus instalaciones por parte de ciudadanos chinos, incluyendo ingenieros y personal técnico, descritos como empleados de TSK Vektor.

Los funcionarios de seguridad europeos afirmaron que evaluaron que los ciudadanos chinos eran personal de Hunan Haotianyi porque varios de los expertos que visitaron Kupol en esa ocasión —y en otros viajes en 2024 y 2025— habían acompañado al director ejecutivo de Hunan Haotianyi durante su visita a Rusia. Reuters no pudo confirmar que fueran personal de Hunan Haotianyi. El propósito de la visita de los expertos en el tercer trimestre, según el documento, era adaptar una nueva computadora de control de vuelo china y un nuevo motor para el Garpiya.

Otras cartas entre Vektor y Kupol describían más de media docena de visitas de una semana de expertos chinos y rusos en 2024 y 2025. Los grupos, según las cartas, trabajarían en una computadora de control de vuelo.

Una última carta, que describía una visita de expertos chinos del mismo grupo en el tercer trimestre de 2025, indicaba que también trabajarían en un nuevo dron, denominado GA-21. Los funcionarios europeos consideran que el GA-21 es una versión del Shahed-107 iraní, que puede utilizarse para vigilancia o como dron de ataque.

(Con información de Reuters)