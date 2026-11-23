Receta de ganache de chocolate blanco para decorar tartas y magdalenas (Magnific)

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Para los amantes de la repostería casera, preparar una ganache forma parte del más básico ‘abc’. Si estás iniciándote en este mundo de harinas, hornos y azúcar, debes saber que esta cobertura es clave para dar un acabado profesional a nuestras tartas y bizcochos, añadiendo además un extra de sabor con el que sorprender a todos tus invitados. Hoy prepararemos una ganache de chocolate blanco, uno de los sabores más golosos del mundo dulce.

Como cualquier ganache, se trata de una mezcla de chocolate y nata, dos elementos que deben ser de calidad para conseguir un resultado perfecto. El chocolate, cuanto más mejor; opciones que lleven sobre todo grasa de cacao y las menos grasas vegetales posibles. En cuanto a la nata, debe ser nata para montar, con una materia grasa de mínimo el 30%, siendo lo ideal un 35%.

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Con estos dos ingredientes básicos ya podremos preparar nuestra ganache de chocolate blanco, perfecta para decorar y rellenar tartas o pasteles, para cubrir magdalenas o para preparar trufas caseras.

Receta de ganache de chocolate blanco

Esta preparación combina chocolate blanco troceado con nata caliente. La técnica consiste en fundir el chocolate con el calor de la nata y emulsionar la mezcla hasta obtener una crema lisa y brillante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Preparación activa: 10 minutos. Cocción: 5 minutos. Reposo y enfriado: 1-2 horas.



Ingredientes

300 g de chocolate blanco para repostería

150 ml de nata para montar, con un mínimo del 35 % de materia grasa

1 cucharadita de extracto de vainilla, opcional

Cómo hacer ganache de chocolate blanco, paso a paso

Trocea el chocolate blanco en piezas pequeñas y colócalo en un bol resistente al calor. Vierte la nata para montar en un cazo. Calienta la nata a fuego medio hasta que aparezcan pequeñas burbujas en los bordes. No dejes que hierva con fuerza. Retira el cazo del fuego y vierte la nata caliente sobre el chocolate. Deja reposar la mezcla durante 3-5 minutos. Este tiempo permite que el chocolate se ablande de forma uniforme. Remueve desde el centro hacia fuera con una espátula. Continúa hasta obtener una crema lisa, homogénea y brillante. Evita batir con demasiada fuerza para no incorporar aire. Añade la vainilla, si la utilizas, y mezcla hasta integrarla. Deja enfriar a temperatura ambiente durante 20-30 minutos. Cubre el bol con film en contacto con la superficie y guárdalo en la nevera durante 1-2 horas, según el uso que quieras darle. Para cubrir una tarta, utiliza la ganache cuando todavía esté cremosa. Para rellenar o formar trufas, espera hasta que adquiera una textura más firme. Si se endurece demasiado, caliéntala en intervalos de 5-10 segundos en el microondas y remueve entre cada intervalo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad produce aproximadamente 450 g de ganache, suficiente para:

Cubrir una tarta de 18-20 cm .

Rellenar un bizcocho de 2 capas .

Preparar entre 10 y 12 trufas, según el tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para 10 porciones:

Calorías: 190 kcal.

Grasas: 12 g.

Hidratos de carbono: 18 g.

Proteínas: 3 g.

Azúcares: 18 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la ganache en la nevera, dentro de un recipiente hermético y con film en contacto con la superficie.

Se conserva durante 5-7 días. Antes de utilizarla, deja que repose unos minutos fuera de la nevera o caliéntala ligeramente para recuperar su textura cremosa.

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También se puede congelar durante 1 mes. Descongélala en la nevera y remueve bien antes de utilizarla.