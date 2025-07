Rusia utiliza motores chinos enviados como “unidades de refrigeración” para impulsar los drones que lanza contra Ucrania

El drone que fabrica rusia con componentes chinos. REUTERS

Motores fabricados en China son utilizados se están transportando a IEMZ Kupol, un fabricante estatal de drones en Rusia, a través de empresas pantalla y con etiquetas falsas de “unidades de refrigeración industrial” para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, según informaron tres funcionarios europeos de seguridad y documentos revisados por Reuters. Las exportaciones permiten al productor ruso incrementar el ensamblaje del dron Garpiya-A1, considerado uno de los modelos de ataque de largo alcance usados en el conflicto en Ucrania.

De acuerdo con la documentación interna de Kupol y los contratos consultados por Reuters, la empresa firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso para producir más de 6.000 unidades del dron Garpiya en este año, en comparación con 2.000 fabricadas en 2024. El texto indica que ya se han entregado más de 1.500 drones desde principios de año. Información del Ministerio de Inteligencia Militar de Ucrania señala que Rusia emplea unos 500 drones Garpiya mensuales para atacar objetivos tanto civiles como militares en territorio ucraniano.

Tras la imposición de sanciones en octubre por parte de Estados Unidos y la Unión Europea a empresas vinculadas con la producción de drones, como el fabricante chino Xiamen Limbach Aviation Engine Co., los envíos de motores han continuado mediante nuevos intermediarios. La empresa china Beijing Xichao International Technology and Trade figura en facturas y documentos de transporte revisados por Reuters como la actual proveedora de los motores L550E para Kupol, reemplazando así al anterior fabricante sancionado. Reuters no pudo establecer cómo Xichao obtiene los motores de Xiamen Limbach.

Consultados sobre estos envíos, ni Kupol ni los ministerios de Comercio e Industria ni de Defensa de Rusia respondieron a las solicitudes de comentarios. Las empresas Xiamen Limbach y Xichao tampoco atendieron los requerimientos de la agencia para aclarar su presunto vínculo comercial. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China afirmó en una declaración a Reuters desconocer la exportación de piezas para el dron Garpiya y aseguró que la venta de productos de doble uso se gestiona bajo la legislación china y sus compromisos internacionales. El Ministerio recalcó su oposición a sanciones unilaterales “no fundamentadas en el derecho internacional ni autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto viajar a China para una cumbre con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang, en un contexto de tensión diplomática por el apoyo de empresas chinas a la maquinaria militar rusa. El 2 de julio, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expuso ante el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, que la colaboración de firmas chinas con Rusia representa una amenaza para la seguridad europea y urgió a China a frenar el comercio de bienes de doble uso, según informó la Unión Europea.

Un dron iraní Shahed lanzado por Rusia, poco antes de bombardear edificios en Kiev, Ucrania, el 17 de octubre del 2022. (AP foto/Efrem Lukatsky)

Tras las sanciones, la operativa para el envío de motores desde China a Kupol incluyó la intervención de al menos dos empresas rusas asociadas. De acuerdo con documentos revisados por Reuters, los motores fueron despachados por Xichao a la empresa pantalla SMP-138, que luego trasladó los componentes a la empresa LIBSS. Un contrato para abastecer de motores a Kupol estipulaba que estos debían describirse como unidades de refrigeración en la documentación de envío, para dificultar la detección en las aduanas. El itinerario de entrega marcaba como puntos principales Beijing, Moscú y, finalmente, Izhevsk, donde Kupol concentra su producción industrial.

Documentos de transporte revisados por Reuters señalan que Sichuan Airlines y China Southern Airlines, la mayor aerolínea del país, han realizado envíos de componentes para drones a empresas rusas sancionadas desde octubre. Ninguna de las compañías aéreas respondió a las preguntas de la agencia sobre estos envíos y Reuters no logró obtener comentarios adicionales de Sichuan Airlines.

Un dron ruso ataca un edificio durante un ataque aéreo con misiles y drones en Kiev, Ucrania, el 17 de junio de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky, Archivo)

El dron Garpiya, cuyo nombre significa “arpía” en ruso, deriva tecnológicamente del modelo iraní Shahed, pero depende de componentes fabricados en China, confirmaron tres fuentes europeas de seguridad. Información suministrada por la inteligencia militar ucraniana a Reuters detalla que las piezas chinas empleadas en el dispositivo incluyen el motor, sistemas de control y equipos de navegación. Las autoridades ucranianas estiman que Rusia utiliza alrededor de 500 drones Garpiya cada mes en acciones militares dentro del conflicto en Ucrania.

(Con información de Reuters)