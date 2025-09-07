El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

Los terroristas de Hamas expresaron su predisposición para retomar las negociaciones para alcanzar un acuerdo en Gaza (REUTERS/Hatem Khaled)

El grupo terrorista Hamas manifestó este domingo que acoge positivamente las “ideas” presentadas por los mediadores de Estados Unidos para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y se mostró dispuesto a sentarse de inmediato a negociar para concretar la propuesta.

“Acogemos con satisfacción las ideas presentadas por los mediadores estadounidenses para detener la agresión y afirmamos nuestra disposición a sentarnos inmediatamente a la mesa de negociaciones para concluir un acuerdo integral”, explicó el grupo terrorista palestino.

Hamas enumeró las demandas que debe incluir este acuerdo, tales como “un alto el fuego, la retirada completa de la Franja de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un comité de palestinos independientes” que gobernaría la Franja.

Asimismo, piden que Israel se comprometa públicamente con cualquier acuerdo que se alcance “y no renuncie a él como sucedió con la propuesta del 18 de agosto, que aceptamos, pero a la que el enemigo aún no ha respondido, continuando con sus masacres y limpieza étnica”.

“Continuamos nuestros contactos con los mediadores para desarrollar estas ideas hasta alcanzar un acuerdo integral que satisfaga las demandas de nuestro pueblo”, añadió el grupo.

Este domingo Donald Trump lanzó un ultimátum a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Este mismo domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una “última advertencia” a Hamas para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes del grupo terrorista palestino.

“Los israelíes han aceptado mis términos. Es hora de que Hamas acepte también. He advertido a Hamas de las consecuencias de no aceptar. Es mi última advertencia. ¡No va a haber otra!”, afirmó Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social, propiedad del propio multimillonario y presidente estadounidense.

“Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamas también las acepte”, escribió el mandatario.

La publicación de Trump tiene lugar momentos después de conocerse que el enviado especial EEUU en Medio Oriente, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamas para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según una exclusiva de Axios.

En los últimos días Israel destruyó varios edificios utilizados por los terroristas de Hamas en ciudad de Gaza (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Mientras tanto, las operaciones militares siguen en Gaza. El sábado el Ejército israelí confirmó haber bombardeado otro edificio de gran altura en el enclave palestino asegurando que era “utilizado por Hamas”.

“Terroristas de Hamas instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona”, recoge un comunicado castrense.

En la nota, el Ejército asegura que el grupo terrorista también había “establecido infraestructura subterránea junto al edificio”.

Se trata del segundo edificio de gran altura que el Ejército ha bombardeado en Ciudad de Gaza esta semana, en medio de una nueva campaña de ataques aéreos con la que buscan destruir los últimos que quedan en pie antes de hacerse con el control total de la urbe.

Este domingo, por su parte, las FDI destruyeron otra torre residencial. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamas en la zona de la ciudad de Gaza”, indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado refiriéndose a la Torre Al-Roya, que era utilizada por los extremistas palestinos “para monitorear la ubicación de las tropas en la zona”.

Antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluyendo advertencias anticipadas a la población, el uso de municiones de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional.

Palestinos cargan sacos de harina descargados de un convoy humanitario a las afueras de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, el sábado 23 de agosto de 2025 (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

En paralelo, el coordinador de Asuntos Humanitarios y de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, alertó este domingo que las nuevas órdenes de evacuación emitidas por Israel podrían agravar la crisis alimentaria y extender la hambruna ya declarada hacia el centro y el sur del enclave.

“Dos semanas después de declararse la hambruna en Gaza llegan órdenes de desplazamiento contra palestinos de la ciudad en medio de una ofensiva militar masiva”, señaló Fletcher en un comunicado.

El subsecretario general de la ONU subrayó que queda “una pequeña ventana, hasta finales de septiembre, para evitar que la hambruna se expanda hacia Deir al Balá y Jan Yunis”, aunque esa oportunidad, advirtió, “se está cerrando rápidamente”.

“La muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos son resultado de decisiones que vulneran el derecho internacional y desoyen a la comunidad internacional”, denunció.