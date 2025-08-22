Hambruna en Gaza: ¿qué significa y quién la declara?

Varios palestinos luchan por obtener alimentos donados en una cocina comunitaria en Ciudad de Gaza, en el norte del enclave, el sábado 26 de julio de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

Según la principal autoridad mundial sobre crisis alimentarias, ahora hay hambruna en la ciudad de Gaza.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) publicó el viernes un análisis en el que advierte que más de medio millón de personas en Gaza están atrapadas en una situación de hambruna, sufriendo hambre extrema y muertes evitables.

Es la primera vez que el IPC confirma una hambruna en Medio Oriente, donde Israel libra una guerra brutal contra Hamas desde el ataque del grupo terrorista el 7 de octubre de 2023.

La población de Gaza depende casi por completo de la ayuda externa para sobrevivir, ya que la ofensiva militar israelí ha destruido gran parte de la capacidad de producir alimentos dentro del territorio.

“Me asombra que en 2025 nos enfrentemos a la hambruna en el planeta”, dijo el Dr. Mark Manary, de la Universidad de Washington en St. Louis, experto en desnutrición infantil. “Debe ser una llamada de atención”.

Manary señaló que, si se distribuyera alimento a gran escala, la región podría recuperarse de la hambruna en dos o tres meses.

A continuación, se explica qué significa una hambruna y cómo determina el mundo cuándo existe.

Islam Qudeih muestra a Shamm, su hija de dos años, gravemente desnutrida, ante los periodistas en el hospital Nasser, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el sábado 9 de agosto de 2025. (AP Foto/Mariam Dagga)

¿Qué es la hambruna?

“La hambruna, en términos sencillos, es no tener suficiente para comer”, explicó Manary.

El IPC, principal autoridad internacional en crisis alimentarias, considera que una zona está en hambruna cuando se cumplen tres condiciones: el 20% de los hogares carece de alimentos de forma extrema, es decir, están prácticamente muriendo de hambre; al menos el 30% de los niños sufre desnutrición aguda o emaciación —peso demasiado bajo para su estatura—; y dos adultos o cuatro niños por cada 10.000 habitantes mueren a diario por hambre o complicaciones relacionadas.

La hambruna puede presentarse en focos —a veces muy pequeños—, por lo que su clasificación oficial exige cautela.

El año pasado, expertos confirmaron que partes de Darfur del Norte, en Sudán, atravesaban una hambruna. Somalia, en 2011, y Sudán del Sur, en 2017, también enfrentaron crisis similares que afectaron a decenas de miles de personas.



¿Quién declara una hambruna?

La respuesta corta es que no existe una regla fija.

Aunque el IPC se presenta como el “mecanismo principal” utilizado por la comunidad internacional para analizar datos y determinar si una hambruna está ocurriendo o es inminente, por lo general no emite la declaración por sí mismo.

Con frecuencia, son funcionarios de la ONU o gobiernos quienes hacen el anuncio formal, basándose en el análisis del IPC.

En Gaza, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la desnutrición infantil “se está acelerando a un ritmo catastrófico”: solo en julio se registraron más de 12.000 niños con desnutrición aguda, la cifra mensual más alta jamás documentada.

¿Qué les sucede a las personas que padecen una hambruna?

Cuando no hay suficiente alimento, explicó Manary, el cuerpo comienza consumiendo sus reservas.

“Tenemos aproximadamente tres días de carbohidratos almacenados... y, a veces, incluso meses de grasa en reserva”, dijo. “Esos recursos se agotan. Y el cuerpo, que necesita seguir funcionando, empieza a descomponer partes menos esenciales. Por eso vemos que las personas se vuelven extremadamente delgadas”.



En cierto modo, agregó, los músculos de la gente son consumidos por su propio organismo para mantenerse con vida.

“El cuerpo empieza a devorarse a sí mismo para intentar sobrevivir”, afirmó.

Eventualmente, advirtió, ese proceso colapsa y un factor de estrés, como una infección, puede resultar fatal.

¿Cómo se recuperan las personas que pasan hambre?

Según Manary, cuando comienzan a recibir alimento, el riesgo de morir disminuye notablemente en apenas una semana, aunque la recuperación completa puede tardar un par de meses.

Cuando se declara una hambruna, los gobiernos y la comunidad internacional de ayuda, incluida la ONU, pueden movilizar fondos y asistencia para alimentar a la población de manera masiva.

Dado que esta hambruna tiene causas humanas, “puede detenerse y revertirse”, señala el informe del IPC. “El tiempo de debates y dudas ha pasado: la inanición está presente y se está extendiendo rápidamente”.

