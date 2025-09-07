Mundo

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

El presidente de Estados Unidos dijo que advirtió a los extremistas palestinos sobre “las consecuencias” que afrontarán si no aceptan las condiciones planteadas por Washington para terminar la guerra y liberar a los rehenes

Guardar
Donald Trump reiteró la necesidad
Donald Trump reiteró la necesidad de que todos los rehenes israelíes que se encuentran secuestrados en Gaza sean liberados (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este domingo una “última advertencia” a Hamas para que acepte un acuerdo para liberar a los rehenes israelíes del grupo terrorista palestino.

“Todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa. ¡Todo el mundo quiere que esta guerra termine! Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamas también las acepte”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El republicano, que hoy se encuentra entre el público en la final masculina del Abierto de Estados Unidos, dijo haber advertido a Hamas sobre “las consecuencias de no aceptar” este acuerdo.

Y alertó que esta es su “última advertencia” hacia el grupo terrorista: “¡No habrá más!”.

La publicación de Trump tiene lugar momentos después de conocerse que el enviado especial EEUU en Medio Oriente, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamas para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según una exclusiva de Axios.

El Ejército de Israel continúa
El Ejército de Israel continúa su ofensiva contra los terroristas de Hamas en Gaza (FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL)

Este viernes, el líder republicano dijo que su Gobierno está en “profundas negociaciones con Hamas” con el fin de conseguir la liberación de los rehenes israelíes que permanecen secuestrados por el grupo terrorista palestino.

“Estamos en negociaciones muy profundas con Hamas. Les dijimos: ‘Déjenlos salir a todos ahora mismo. Déjenlos salir a todos, y les irá mucho mejor’”, reveló el mandatario a la prensa en el Despacho Oval.

Mientras tanto, las operaciones militares siguen en Gaza. El sábado el Ejército israelí confirmó haber bombardeado otro edificio de gran altura en el enclave palestino asegurando que era “utilizado por Hamas”.

“Terroristas de Hamas instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona”, recoge un comunicado castrense.

En la nota, el Ejército asegura que el grupo terrorista también había “establecido infraestructura subterránea junto al edificio”.

Se trata del segundo edificio de gran altura que el Ejército ha bombardeado en Ciudad de Gaza esta semana, en medio de una nueva campaña de ataques aéreos con la que buscan destruir los últimos que quedan en pie antes de hacerse con el control total de la urbe.

Este domingo Israel destruyó otro
Este domingo Israel destruyó otro edificio utilizado por los terroristas de Hamas en Gaza (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

A lo largo de estos casi dos años de ofensiva en Gaza, Israel ha venido usando el mismo argumento para bombardear distintas construcciones: la presencia de infraestructura terrorista de Hamas.

Por otra parte, el coordinador de Asuntos Humanitarios y de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, advirtió este domingo de que los últimos desplazamiento ordenados por Israel en Gaza podrían provocar que la hambruna ya declarada en ese lugar se extienda hacia el centro y el sur del enclave.

“Dos semanas después de la declaración de hambruna en Gaza llegan órdenes de desplazamiento contra palestinos de la ciudad en medio de una ofensiva militar enorme”, indicó Fletcher en un comunicado.

El responsable de la ONU y subsecretario general de esta organización resaltó que “hay una pequeña ventana hasta finales de septiembre para evitar que la hambruna se extienda hacia Deir al Balá (centro) y Jan Yunis (sur)”, una ventana que “se está cerrando rápidamente”.

“La muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos son consecuencia de elecciones que van contra el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional”, denunció.

Temas Relacionados

TrumpIsraelPalestinaGazaHamasMedio OrienteGuerra en Medio OrienteGuerra en GazaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El diseñador Giorgio Armani será enterrado el lunes en una ceremonia privada en el pueblo medieval de Rivalta

Miles de personas se acercaron durante el fin de semana al Armani Teatro, donde fue velado el ícono de la moda

El diseñador Giorgio Armani será

Marine Le Pen dijo que su partido está dispuesto a liderar con sus socios un gobierno de “alternancia pragmática” en Francia

Este lunes el primer ministro François Bayrou se va a someter a una moción de confianza; frente al voto contrario que anuncian los partidos de oposición se vería obligado a dimitir, lo que abrirá un nuevo capítulo de crisis política en el país

Marine Le Pen dijo que

Trump dijo estar listo para imponer nuevas sanciones a Rusia después del mayor ataque aéreo contra Ucrania

El presidente estadounidense respondió afirmativamente cuando se le preguntó sobre más restricciones económicas a Moscú, después de que Rusia atacara Ucrania con más de 800 drones y dañara por primera vez la sede del Gobierno en Kiev

Trump dijo estar listo para

Severos problemas de conectividad en Asia y Medio Oriente por cortes de cables submarinos en el Mar Rojo

El incidente provocó lentitud y fallas en servicios digitales en países como India, Pakistán, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Hay preocupación de que se trate de un ataque de los rebeldes hutíes de Yemen

Severos problemas de conectividad en

El caso de la banda que secuestró a un barbero de estrellas de fútbol para pedir medio millón de dólares de rescate

El grupo criminal utilizó redes sociales y criptomonedas para extorsionar a Quentin Cepeljac, quien fue retenido y amenazado durante horas, revelando la sofisticación de los delitos digitales y violentos en Londres

El caso de la banda
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Pensar como un emprendedor”: el

“Pensar como un emprendedor”: el consejo de un experto de Harvard para alcanzar el éxito y el bienestar

La final del Mundial de Desayunos se debate entre Perú y Venezuela: qué es la arepa reina pepiada, el rival del pan con chicharrón

Descanso obligatorio del 16 de septiembre y prima dominical: lo que debes saber

Papá de Dayro Moreno aclaró cómo es la relación con su hijo tras viralizarse frase en la que afirman que “no lo quiere”

Shakira agradeció las muestras de afecto de sus seguidores por la reciente dedicatoria a su padre en concierto en México

INFOBAE AMÉRICA
Javier Guillén hace "un llamamiento"

Javier Guillén hace "un llamamiento" para que no haya más invasiones de carretera durante La Vuelta

EEUU aplaude que la población en campamentos de refugiados del noreste de Siria haya caído por debajo de 30.000

Terelu Campos recuerda emocionada a su madre desde 'De viernes'

Bolsonaro saca músculo con una gran movilización en las principales ciudades de Brasil

Netanyahu acusa a Hamás de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Qué se sabe de la

Qué se sabe de la tercera temporada de “Merlina”

Orlando Bloom reveló que no quiere ser reemplazado en el papel de Legolas: “Odiaría ver a otra persona”

Orlando Bloom confiesa que no aceptaría ver a otro como Legolas en “El Señor de los Anillos: La caza de Gollum”

Matthew McConaughey ocultó la identidad de su hijo durante una audición para la película ‘The Lost Bus’

Jennifer Lopez salió de compras con el hijo de Ben Affleck a un año de la separación del actor