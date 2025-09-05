Mundo

Israel bombardeó uno de los edificios señalados como centro de operaciones de Hamas en Ciudad de Gaza

Como parte de la ofensiva final contra el grupo terrorista, las Fuerzas de Defensa anunciaron que realizarán una serie de ataques para destruir infraestructura que utiliza la milicia respaldada por Irán en la capital de la Franja

Guardar
Israel bombardeó edificios de Hamas en Ciudad de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearon este viernes uno de los edificios señalados como centro de operaciones de Hamas en Ciudad de Gaza. La operación forma parte de la ofensiva final contra el grupo terrorista.

Más temprano, el Ejército israelí había anunciado que “en los próximos días” empezará una oleada de ataques contra edificios de varias plantas de Ciudad de Gaza (norte de la Franja) que se hayan “convertido en infraestructura terrorista”.

“En los próximos días, el Ejército atacará estructuras convertidas en infraestructura terrorista en Ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotirador y antitanque, y recintos de mando y control”, recoge el comunicado.

El anuncio llega después de que ayer el Ejército dijera que ya controla el 40% de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente, expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

Israel bombardeó uno de los
Israel bombardeó uno de los edificios señalados como centro de operaciones de Hamas en Ciudad de Gaza

En su comunicado, el Ejército asegura que “han llevado a cabo extensas operaciones de recopilación de inteligencia e identificaron una importante actividad terrorista de Hamas en diversas infraestructuras de la ciudad de Gaza, en particular en edificios de gran altura”.

“Además, la infraestructura terrorista subterránea de Hamas se encuentra junto a estos edificios, diseñada para facilitar emboscadas contra las tropas israelíes y proporcionar rutas de escape desde los centros de mando establecidos en ellos”, agrega el comunicado.

Asimismo, asegura que en esta nueva campaña de bombardeos contra edificios “tomarán numerosas medidas para minimizar al máximo el riesgo de dañar a la población civil”.

El bombardeo contra un edificio
El bombardeo contra un edificio en Ciudad de Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, avisó hoy que “las puertas del infierno” en Gaza se están abriendo y prometió intensificar los ataques contra la capital gazatí.

“Cuando la puerta se abra, no se cerrará, y la actividad del Ejército aumentará hasta que los asesinos de Hamas acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, comenzando con la liberación de todos los rehenes y el desarme”, amenazó.

Durante la última semana, los ataques en Ciudad de Gaza se han intensificado.

Desde horas de la madrugada, cerca de una veintena de palestinos, incluidos siete niños, han muerto en bombardeos israelíes contra viviendas y tiendas de campaña, informó la agencia de noticias Wafa, que cita a fuentes médicas.

Israel explicó cómo atacará edificios de Hamas en Ciudad de Gaza

Hamas difundió un video de dos rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

En otro orden, el brazo armado del grupo terrorista Hamas difundió este viernes un video que muestra a dos rehenes israelíes secuestrados en Gaza desde el ataque que lanzó el movimiento islamista en Israel el 7 de octubre de 2023.

El video, de más de tres minutos y medio, muestra a un secuestrado en un vehículo en marcha, en un paisaje de edificios destruidos, que le ruega al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no lance una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza.

La prensa israelí lo identificó como Guy Gilboa Dalal, que se encontraba en el festival de música Nova en el sur de Israel cuando fue secuestrado por los milicianos la mañana del 7 de octubre de 2023.

En el video publicado este viernes, afirma en hebreo que se encuentra en Ciudad de Gaza y que las imágenes fueron filmadas el pasado 28 de agosto.

Hacia el final de la grabación, se lo ve junto a otro cautivo, cuya familia al principio pidió que no fuera identificado y luego dio el visto bueno. Se trata de Alon Ohel.

En febrero, durante la tregua con Israel, Hamas publicó un video en el que aparecían dos israelíes, uno de ellos Gilboa Dalal, en un vehículo, viendo una ceremonia de liberación de rehenes.

De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023, 47 siguen cautivas en Gaza, entre ellas 25 que según el ejército están muertas.

Desde entonces, tanto Hamas como la Yihad Islámica, otro grupo armado palestino, publicaron varios videos de rehenes.

La tregua del 19 de enero al 17 de marzo permitió el regreso a Israel de 33 rehenes, entre ellos ocho fallecidos. A cambio, fueron liberados unos 1.800 palestinos presos en cárceles israelíes.

La anterior tregua, de una semana de duración, se produjo en noviembre de 2023, y permitió también la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteIsraelHamasCiudad de GazaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Un cirujano británico admitió haberse amputado las piernas para cobrar un seguro de 590 mil dólares

Neil Hopper fue acusado de orquestar un plan que incluyó autoamputaciones y declaraciones falsas, logrando recibir una abultada indemnización. Ahora es investigado por antiguos pacientes que dudan sobre sus intervenciones con el médico

Un cirujano británico admitió haberse

Putin quiere desarrollar la industria de tierras raras en Rusia y sueña con tener apoyo de Estados Unidos

Los funcionarios que buscan inversionistas no descartan que se sumen norteamericanos pese a las barreras geopolíticas

Infobae

El grupo terrorista Hamas difundió un video de dos rehenes israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023

En las imágenes, Guy Gilboa Dalal ruega por su liberación y advierte que tanto él como otros ocho se encuentran en peligro. El segundo rehén que aparece es Alon Ohel

El grupo terrorista Hamas difundió

Ucrania bombardeó la refinería rusa de Ryazan y otras instalaciones energéticas que sostienen el aparato militar ruso

La ofensiva nocturna obligó al Kremlin a activar sistemas de defensa aérea en varias regiones y desató explosiones en plantas industriales, mientras analistas estiman que estos ataques ya afectan casi una quinta parte de la capacidad petrolera del país

Ucrania bombardeó la refinería rusa

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

Según con la agencia KCNA, el líder norcoreano expresó los “sentimientos amistosos” entre los dos países y subrayó que la relación “no puede cambiar sin importar cómo varíe la situación internacional”

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Videos y fotos del atentado

Videos y fotos del atentado en Trujillo que dejó 11 heridos y 30 viviendas afectadas

La esperanza de vida en el mundo se está estabilizando y no llegará a los 100 años

La economista Lorena Álvarez explica cómo pagar menos intereses en tu hipoteca: “Conseguiremos que mes a mes tengamos un poquito más de respiro”

El lado oscuro de internet: el consumo digital esta afectando la salud sexual de los jóvenes colombianos

Violento asalto al excampeón de TC Emanuel Moriatis en la Panamericana: le dispararon para robarle la moto

INFOBAE AMÉRICA
Feijóo carga contra García Ortiz

Feijóo carga contra García Ortiz por "atreverse" a dar un discurso ante el TS y acusa a Sánchez de "fallar" al Rey

Leo Harlem se retira de los escenarios con un espectáculo de despedida en Madrid

Las temperaturas subirán este sábado pero bajarán el domingo con la llegada de un frente que trae nubes y lluvia

Ascienden a 64.300 los muertos y a más de 162.000 los heridos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Banderas y gritos por Palestina vuelven a marcar la salida de la etapa de La Vuelta

ENTRETENIMIENTO

Netflix apuesta por el terror

Netflix apuesta por el terror real con “Monstruo, la historia de Ed Gein”

El legado de Freddie Mercury, a 79 años de su nacimiento: talento, identidad y una huella imborrable en la historia de la música

La historia de la mujer de 81 años que se volvió Dj tras la muerte de su esposo

¿Qué pasó con el elenco de “Xena: La princesa guerrera”? Así lucen a 30 años de su estreno

Un ídolo del rock, un auto que nunca condujo y una experiencia inolvidable: Liam Gallagher anunció la venta de su emblemático Aston Martin