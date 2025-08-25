Mundo

El ex alcalde de Caracas señaló que el despliegue de buques de Estados Unidos frente a Venezuela es un “mecanismo de presión” contra “una corporación criminal”

El opositor Antonio Ledezma advirtió que la maniobra estadounidense no es un juego ni para “ver delfines”, sino una estrategia de presión contra el régimen de Nicolás Maduro

Guardar
El ex alcalde de Caracas,
El ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma

El ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, residente en Madrid, advirtió este lunes que el reciente despliegue de hasta tres buques de guerra de Estados Unidos frente a las costas venezolanas no fue para “ver delfines”, en medio de especulaciones sobre una posible intervención militar.

“Ese despliegue militar no debe ser para que los militares vayan a ver delfines”, afirmó en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, en la que calificó la maniobra de Washington como un “mecanismo de presión” contra “una corporación criminal que viene cometiendo un sinnúmero de delitos”.

Ledezma sostuvo que las acciones de Washington contra la dictadura de Nicolás Maduro no son “simples amagos” y celebró que se haya pasado de la diplomacia a la presión militar y judicial.

Al referirse a la reciente liberación de una docena de opositores, puso en duda las intenciones del dictador venezolano, a quien acusó de mantener un “doble juego” para proyectar una falsa apertura.

En las últimas semanas, la administración de Trump ha intensificado la presión sobre Venezuela, elevando a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y, ahora, con el despliegue naval.

Buques USS San Antonio, USS
Buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale se posicionarán frente a Venezuela con 4.500 efectivos (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Washington justifica la presencia de sus buques como parte de una campaña contra el narcotráfico, mientras que Caracas anunció la movilización de 4,5 millones de personas para integrar las milicias populares.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, detalló que “el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea”, concluyó Bondi.

Por su parte, la portavoz presidencial Karoline Leavitt, aseguró que el presidente Trump “está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia”. La funcionaria calificó abiertamente al régimen de Nicolás Maduro como “un cartel del narcotráfico”, y acusó al dictador venezolano de encabezar el grupo narco Cartel de los Soles.

Según las investigaciones, su estructura se apoya en el aparato militar, la participación de redes civiles y el respaldo institucional del régimen, lo que le permite controlar rutas internacionales de drogas, ejecutar operaciones de lavado de dinero y mantener alianzas con otras organizaciones criminales en América Latina.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Antonio LedezmaVenezuenaEstados UnidosbuquesNicolas MaduroCrisis en VenezuelaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Por primera vez, la Unión Europea registró menos nacimientos que Estados Unidos pese a tener más habitantes

El descenso de la natalidad europea sorprende frente al leve repunte estadounidense y la explosión demográfica en Nigeria. Las cifras oficiales revelan un cambio histórico

Por primera vez, la Unión

Elon Musk demandó a Apple y OpenAI por formar una presunta alianza ilegal que bloquea la competencia en IA

Las empresas del magnate, xAI y X acusaron a ambas compañías de favorecer a ChatGPT como asistente exclusivo del iPhone y de excluir a rivales como Grok

Elon Musk demandó a Apple

El Ejército de Israel investigará el ataque al hospital de Khan Younis que dejó 20 muertos, entre ellos cinco periodistas

El vocero de las Fuerzas de Defensa dijo que se ordenó una pesquisa inmediata para saber qué sucedió

El Ejército de Israel investigará

La red Tor y el lado oscuro de la privacidad: expertos alertan sobre la proliferación de grupos de pedófilos en la dark web

Una investigación de The Guardian reveló que millones de depredadores sexuales aprovechan el anonimato del navegador para compartir material de abuso infantil y formar comunidades criminales que siguen creciendo a nivel global

La red Tor y el

Cómo es Bouvet, la isla más aislada del planeta que funciona como santuario natural

Ubicada en el Atlántico Sur y cubierta casi por completo de glaciares, sobresale por su inaccesibilidad y su naturaleza inalterada, atrayendo la atención de los científicos

Cómo es Bouvet, la isla
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Infobae

Narco colombiano fue condenado a 19 años de prisión en Rusia: era solicitado en extradición desde 2018

Insólito: dos prófugas fueron atrapadas cuando intentaron visitar a presos en el penal de Marcos Paz

Vicky Dávila criticó al Gobierno Petro por reunión con disidencia de alias Calarcá: “A Petro no le importa que asesinen a nuestros héroes”

Clima en Lima: esta será la temperatura máxima y mínima para este 25 de agosto

Liga MX: Quién es el nuevo líder de goleo tras la jornada 6

INFOBAE AMÉRICA
España condena el bombardeo israelí

España condena el bombardeo israelí contra un hospital en Gaza: "Es una flagrante violación del Derecho Internacional"

Wayne Rooney, tras el mal inicio del Manchester United: "Ya no hay excusas" para Rubén Amorim

Imágenes récord de erupciones solares y bucles coronales

Amigos y familiares despiden a Verónica Echegui en el Tanatorio de la Paz (Madrid): "No nos lo creemos"

Investigadores chinos realizan por primera vez un trasplante de pulmón de cerdo a un humano

ENTRETENIMIENTO

Muerte de comediante tras tiroteo

Muerte de comediante tras tiroteo en Mississippi conmociona a Estados Unidos

Aubrey Plaza reveló el duelo tras la muerte de su esposo, Jeff Baena: “Es un abismo al que a veces quiero lanzarme”

Así luce Barbara Eden, protagonista de “Mi bella genio”, a sus 94 años

Sting afronta una demanda millonaria de sus antiguos compañeros de The Police

La confesión de Britney Spears sobre Sam Asghari y su “distracción” ante la ausencia de sus hijos