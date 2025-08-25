El ex alcalde de Caracas señaló que el despliegue de buques de Estados Unidos frente a Venezuela es un “mecanismo de presión” contra “una corporación criminal”

El ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma

El ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, residente en Madrid, advirtió este lunes que el reciente despliegue de hasta tres buques de guerra de Estados Unidos frente a las costas venezolanas no fue para “ver delfines”, en medio de especulaciones sobre una posible intervención militar.

“Ese despliegue militar no debe ser para que los militares vayan a ver delfines”, afirmó en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, en la que calificó la maniobra de Washington como un “mecanismo de presión” contra “una corporación criminal que viene cometiendo un sinnúmero de delitos”.

Ledezma sostuvo que las acciones de Washington contra la dictadura de Nicolás Maduro no son “simples amagos” y celebró que se haya pasado de la diplomacia a la presión militar y judicial.

Al referirse a la reciente liberación de una docena de opositores, puso en duda las intenciones del dictador venezolano, a quien acusó de mantener un “doble juego” para proyectar una falsa apertura.

En las últimas semanas, la administración de Trump ha intensificado la presión sobre Venezuela, elevando a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y, ahora, con el despliegue naval.

Buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale se posicionarán frente a Venezuela con 4.500 efectivos (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Washington justifica la presencia de sus buques como parte de una campaña contra el narcotráfico, mientras que Caracas anunció la movilización de 4,5 millones de personas para integrar las milicias populares.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, detalló que “el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea”, concluyó Bondi.

Por su parte, la portavoz presidencial Karoline Leavitt, aseguró que el presidente Trump “está preparado para frenar el narcotráfico y llevar a los responsables ante la justicia”. La funcionaria calificó abiertamente al régimen de Nicolás Maduro como “un cartel del narcotráfico”, y acusó al dictador venezolano de encabezar el grupo narco Cartel de los Soles.

Según las investigaciones, su estructura se apoya en el aparato militar, la participación de redes civiles y el respaldo institucional del régimen, lo que le permite controlar rutas internacionales de drogas, ejecutar operaciones de lavado de dinero y mantener alianzas con otras organizaciones criminales en América Latina.

(Con información de Europa Press)