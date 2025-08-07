Estados Unidos

Estados Unidos anunció una recompensa de USD 50 millones por información que ayude al arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro

La fiscal general, Pam Bondi, aseguró que el chavista utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país"

Guardar

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que el Gobierno de Donald Trump aumentó a USD 50 millones la recompensa que lleve al arresto del dictador venezolano, Nicolás Maduro. La recompensa anterior era de USD 25 millones.

En un video publicado en sus redes sociales, Bondi aseguró que Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como la Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos para introducir drogas letales y violencia en nuestro país".

“Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están vinculadas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha provocado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”, agregó.

En el video, Bondi detalló que “el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más. Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares”.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 202 3074228 o ingrese en línea”, concluyó Bondi.

Nicolás Maduro. EFE/ Ronald Peña
Nicolás Maduro. EFE/ Ronald Peña R.

Maduro permanece bajo acusación en Estados Unidos por cargos de conspiración narcoterrorista y tráfico internacional de cocaína, según informó el Departamento de Justicia. La imputación, presentada en 2020, representa una acción poco habitual contra un jefe de Estado extranjero.

Maduro fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales de julio de 2024 por las autoridades electorales, controladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela

El Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de Colombia respaldaron la validez de los recuentos alternativos difundidos por la oposición, que atribuyeron la victoria a Edmundo González Urrutia con un 67 % de los votos, frente al 30 % obtenido por Maduro. La coalición opositora, encabezada por María Corina Machado, presentó miles de actas que, según su análisis, demuestran que el resultado oficial no refleja la voluntad popular.

González Urrutia debió huir de Venezuela pocos meses después de las elecciones y se radicó en España. El régimen Maduro emitió poco después una orden de arresto contra el opositor y ofreció una recompensa de USD 100.000 por información que lleve a su detención.

En desarrollo

Temas Relacionados

nicolás madurovenezueladonald trumppam bondi

Últimas Noticias

La NOAA prevé una actividad por encima del promedio en lo que resta de la temporada de huracanes del Atlántico 2025

Las autoridades recomiendan a la población estar preparada ante el aumento de las posibilidades de tormentas con vientos extremos y huracanes potentes en los próximos meses

La NOAA prevé una actividad

Cinco amigas murieron tras un trágico accidente en Texas mientras celebraban un cumpleaños

Kody Lane Talley, fue arrestado y enfrenta cargos de homicidio involuntario por su presunta responsabilidad en el incidente que cobró la vida de las jóvenes mujeres

Cinco amigas murieron tras un

La orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento enfrenta su prueba final ante la Corte Suprema de EEUU

Decisiones judiciales en Washington, Maryland, New Hampshire y Massachusetts han bloqueado la aplicación de la medida a nivel nacional

La orden ejecutiva sobre ciudadanía

Al menos dos personas murieron tras ser arrastradas por inundaciones repentinas en Carolina del Norte

Las recientes lluvias intensas también han provocado pérdidas millonarias, cortes de energía y cierres de carreteras en el centro del estado

Al menos dos personas murieron

La petrolera Chevron retomó las exportaciones de crudo venezolano bajo una licencia limitada de Estados Unidos

Al menos tres buques ya se dirigen a aguas venezolanas para reiniciar operaciones de carga en agosto. La reanudación, autorizada por el Tesoro estadounidense, permitirá exportar crudo sin efectuar pagos al régimen de Maduro

La petrolera Chevron retomó las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirmaron la condena por enriquecimiento

Confirmaron la condena por enriquecimiento ilícito contra un jefe policial que debía combatir el juego clandestino

Ed Sheeran apostó por la moda sostenible con más de 250 looks de segunda mano en su nuevo videoclip

Denuncian que quienes golpearon brutalmente a las mozas de una cervecería de La Matanza son un policía y un profesor de kick boxing

Jornada financiera: el revés que sufrió el Gobierno en el Congreso alteró el ánimo del mercado

Con sol y temperaturas primaverales, qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Europa reiteró su respaldo pleno

Europa reiteró su respaldo pleno a Ucrania

José Raúl Mulino insistió en anular la concesión de los principales puertos de Panamá a una filial china

Receta de porotos en escabeche, rápida y fácil

Al menos cinco muertos y diez heridos en un ataque israelí en la frontera entre Líbano y Siria

Blanco absoluto, mitología y Minions: así es Wat Rong Khun, el emblemático templo que fusiona arte pop con sabiduría budista

TELESHOW
El incómodo viaje de Alex

El incómodo viaje de Alex y Charlotte Caniggia a China luego de su pelea: “Me bajo del avión”

Pablo Lescano se pronunció tras el enfrentamiento entre barras durante la previa de su show en Colombia: “Nos sobrepasa”

Pampita habló de su debut en Los 8 Escalones y contó cómo se enteró de la decisión de Guido Kaczka

Mica Viciconte opinó sobre el nuevo conflicto legal entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: “Me tienen re podrida”

Julieta Prandi habló luego de que rechazaran la prisión preventiva de su exmarido: “Voy a volver a pedir todo”