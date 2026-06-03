Colombia

Andrea Petro estalló ante el rumor de una casa de $13.000 millones a su nombre en Francia: “No sé cómo me pillaron”

La hija del mandatario se pronunció en sus redes sociales sobre la supuesta mansión que le atribuyen, al decir de forma irónica que espera tener más de lo que la gente imagina, y pidió que continúen ese tipo de ‘manifestaciones’

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La hija del presidente hizo referencia a la supuesta mansión como si fuera real, pero en clave de ironía, con el objetivo de desmontar la narrativa viral - crédito @andreapetro91/Instagram

Una vieja controversia sobre la familia presidencial volvió a circular en redes sociales. A pesar de que en el pasado fue catalogada como fake news, esta vez el foco recayó en Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, tras afirmaciones de usuarios que le atribuyen la supuesta propiedad de una mansión en Francia —donde ella vive— valorada en cerca de 13.000 millones de pesos.

Y es que el contenido volvió a viralizarse, alimentando una discusión política que rápidamente escaló hacia ataques personales y cuestionamientos sobre el estilo de vida de la hija mayor del jefe de Estado.

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En medio de la polémica, Andrea Petro respondió directamente desde su cuenta en Instagram, en la que decidió enfrentar los señalamientos con un tono irónico. En sus historias, la joven empresaria hizo referencia a la supuesta mansión como si se tratara de un hecho evidente, utilizando el sarcasmo para desmontar la narrativa que circulaba en internet.

- crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro fue blanco de críticas luego de que saliera el rumor de una supuesta casa millonaria - crédito @andreapetro91/Instagram

En una de sus historias, la hija del presidente ironizó sobre ser “descubierta” con una vivienda de miles de millones de pesos, asegurando en tono humorístico que incluso se encontraba ocupada realizando labores domésticas dentro de la supuesta casa.

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Andrea Petro habló de la mansión que le atribuyen

“Aquí tienen una parte de la cocina, esa supercasa. Ay, no, mañana se los prometo que se las muestro. O sea, no es como si no me haya hecho todos los videos en la misma ventana desde hace cuatro años, pero es que no, es que no, llevo todo el día y no he podido terminar el oficio”, dijo Andrea Petro.

Posteriormente, compartió una imagen del interior de su vivienda -de la sala- en la que volvió a recurrir al sarcasmo, describiendo el espacio como un “salón de 200 metros cuadrados” y haciendo comentarios exagerados sobre supuestos elementos de lujo tecnológico.

“No sé cómo me pillaron. Y mi tele de última generación 3.0 LG no ha llegado al mercado colombiano”, agregó Andrea Petro en la misma fotografía.

Andrea Petro compartió una imagen del interior de su vivienda, específicamente de la sala, donde continuó con el tono irónico - crédito @andreapetro91/Instagram
Andrea Petro compartió una imagen del interior de su vivienda, específicamente de la sala, donde continuó con el tono irónico - crédito @andreapetro91/Instagram

En una tercera historia, Andrea Petro amplió su postura y se refirió directamente a quienes difunden o amplifican la versión sobre la supuesta propiedad. Allí afirmó, en tono crítico, que este tipo de señalamientos son recurrentes en su vida pública, por lo que recordó que en otras ocasiones también fue objeto de comentarios ofensivos y ataques personales en plataformas digitales.

“Un mensaje para la oposición y todo este mierdero que están armando conmigo es de: sigan, sigan, porque con esas buenas energías algún día lo lograré. No, pero es que sigan, es que si la gente cree en mí, la gente cree que voy a tener una casa así, la voy a tener. De verdad, ay, ojalá. Ojalá, de verdad”, dijo la hija mayor del mandatario.

Luego señaló: “Antes me echaban mierda, me decían que yo tenía que ir a vivir debajo de un puente, que me tenía que vestir con bolsas de basura. Sigan, sigan, por favor, porque esa energía, ese pensamiento, van a hacer que algún día yo lo logre. Uff”.

Andrea Petro aseguró que este tipo de señalamientos son recurrentes en su vida pública - crédito @andreapetro91/Instagram

Con el tono irónico que la caracteriza, Andrea Petro dejó claro que rechaza por completo las versiones difundidas en su contra. Señaló que hace tiempo circulan rumores sobre una supuesta casa atribuida a ella y a su padre, pero insistió en que vive desde hace años en el mismo lugar, una vivienda sencilla que no corresponde a las descripciones que se han difundido.

Aunque mantuvo el sarcasmo en su respuesta, se percibió cierto malestar, posiblemente porque estos señalamientos reaparecen en un contexto político sensible, en plena etapa de debate electoral, donde el proyecto político de su padre —la izquierda en Colombia— y su posible continuidad bajo el candidato presidencial Iván Cepeda se encuentran bajo fuerte escrutinio público.

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