Hay denuncias sobre presunta compra de votos que involucraría a un primo de Verónica Alcocer, según Daniel Briceño: “Mucha gente me llamó”

Daniel Briceño aseguró que empezó a recibir las denuncias sobre compra de votos luego de que Abelardo de la Espriella habló al respecto ante la prensa - crédito @Danielbricen/X

En entrevista con la revista Semana, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que, de cara a las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, correspondientes a la segunda vuelta, se están empezando a mover maquinarias para la presunta compra de votos a favor del contendiente Iván Cepeda Castro.

Aunque no proporcionó pruebas al respecto, aseguró que, presuntamente, el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, estaría siendo contactado para fraguar la supuesta compra “masiva” de sufragios. “Están llamando a Benedetti porque Benedetti es un comprador de votos consuetudinario (...). Benedetti es un delincuente de la peor calaña”, dijo el aspirante de la derecha al medio de comunicación citado.

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La información que recibió sobre el tema indica que, al parecer, se busca garantizar apoyos de manera irregular y, para ello, se cuenta con $60.000 millones que serían destinados a ese objetivo en el Caribe. Según De la Espriella, ya tiene un listado de nombres de personas que podría estar involucradas en estos hechos. “Tengo a los políticos y a los empresarios que, por departamento, se van a prestar para esa vagabundería”, aseveró.

Mario Fernández Alcocer, primero de Verónica Alcocer, tendría un importante clan político en Sucre que estaría ejerciendo control en el Sena y en el Icbf - crédito @veronicalcocerg/Instagram

Por un lado, afirmó que en Soledad, Atlántico, el supuesto comprador de votos sería el abogado y exsenador Eduardo Pulgar, mientras que en el Cesar estaría implicado el representante Ape Cuello. Por otro lado, un exsenador y primo de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, también estaría inmerso en ese plan de compra de votos.

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“Lo que está pasando en Sucre es terrible, tenemos identificados a los que están haciendo eso allá, como el señor Mario Fernández Alcocer”, dijo.

Daniel Briceño respaldó denuncia de De la Espriella

En conversación con la misma revista, el exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño reveló que, luego de que el candidato presidencial de la derecha informara sobre la presunta compra de votos, empezó a recibir denuncias al respecto. De acuerdo con las declaraciones que dio, la información que recibió involucra al primo de la primera dama del país.

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Abelardo de la Espriella aseguró que el exsenador Mario Fernández Alcocer hace parte de los políticos y empresarios que presuntamente se estarían prestando para impulsar la compra de votos en Sucre. No proporcionó pruebas para demostrarlo - crédito @MarioFerAlco

“Desde que Abelardo puso ayer esto encima de la mesa y puso el nombre de Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, la primera dama, me han comenzado a llegar muchas denuncias”, detalló.

Aseguró que los hechos irregulares se estarían presentando en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en el departamento de Sucre. Hay personas que lo han contactado para decirle que, presuntamente, el grupo político de Mario Fernández Alcocer ejerce control en la institución y en la entidad del Estado.

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Al parecer, las personas que integran ese grupo político estarían incidiendo en el despido de algunos trabajadores, poniendo cuotas y ejerciendo presión para que los ciudadanos voten por el candidato presidencial Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Además, algunos de los denunciantes alertaron sobre anomalías en otras entidades como el Banco Agrario y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Daniel Briceño aseguró que recibió denuncias sobre irregularidades en el Banco Agrario - crédito Banco Agrario

“Mucha gente me llamó esta mañana a decirme: ‘Daniel, revisemos lo que está pasando en el Banco Agrario’. El Banco Agrario está controlado por el grupo político de Mario Fernández Alcocer, pero también me dijeron: ‘Controle la que ya comenzó a pasar en la ANI’, que también tiene como tal una incidencia y una influencia”, precisó.

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Briceño aclaró que las denuncias no señalan como responsable directo a Fernández Alcocer, pero sí al grupo político que lo respalda. En consecuencia, le llamó la atención a Verónica Alcocer, a su primo y al presidente Gustavo Petro.

En una publicación que hizo en su cuenta de X, el congresista electo celebró la decisión de Abelardo de la Espriella de denunciar los hechos.

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El congresista electo Daniel F. Briceño celebró la denuncia que hizo Abelardo de la Espriella sobre presunta compra de votos - crédito @Danielbricen/X

“Gran acierto de Abelardo de la Espriella al denunciar sin filtros y públicamente a los politiqueros Pulgar, Mario Fernández Alcocer; la familia Calle, Ape Cuello y al Clan Torres, personajes a los que yo también he denunciado. Hay que apretarlos y quitarles el oxígeno”, señaló.