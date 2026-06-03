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CDMX inaugura embarcaderos de Cuemanco y Nativitas: se invirtieron 174 millones de pesos

La modernización de estos espacios marca el inicio de una transformación significativa para la zona de Xochimilco y la Ciudad de México

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La inversión de 174 millones de pesos ayudó a esta renovación rumbo al Mundial 2026
La inversión de 174 millones de pesos ayudó a esta renovación rumbo al Mundial 2026 (Jefatura gobierno CDMX)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó este miércoles la renovación de los nuevos embarcaderos de Cuemanco y Nativitas, en Xochimilco, luego de una inversión de 174 millones de pesos totales: 90 millones para el embarcadero de Cuemanco y 84 millones para Nativitas.

Clara Brugada señaló que las obras contemplaron más de 50 mil metros cuadrados y la reconstrucción de 162 locales, comerciales, beneficiando a más de 2 mil familias. 216 remeros y trajineras y a más de 500 mil visitantes que al año visitar estos espacios de atracción turística.

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Durante la inauguración del embarcadero Cuemanco, la jefa de Gobierno resaltó que esta inversión histórica marca el inicio del rescate de Xochimilco, una transformación sin precedentes para esta zona fundamental de la Ciudad de México.

Además, la renovación incluyó la construcción de 74 locales comerciales en Cuemanco y 88 en Nativitas, cubriendo un espacio superior a los 50 mil metros cuadrados. “Con esta inversión empezamos el rescate de Xochimilco: cuidamos este gran tesoro y comenzamos una transformación sin precedentes para esta zona fundamental de la Ciudad de México”, afirmó la mandataria capitalina.

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La inversión de 174 millones de pesos ayudó a esta renovación rumbo al Mundial 2026
La inversión de 174 millones de pesos ayudó a esta renovación rumbo al Mundial 2026. (Jefatura gobierno CDMX)

La mandataria capitalina afirmó que la modernización de ambos embarcaderos representa el punto de partida para la recuperación integral de la ciudad lacustre y del bosque de agua de la CDMX.

“Si nosotros concluimos nuestra gestión con la recuperación de Xochimilco y sus canales, nos daremos por bien servidos, porque ese es el mejor legado que podemos dejar”, expresó Clara Brugada al tiempo en que destaca que las chinampas constituyen “uno de los sistemas agrícolas más increíbles y extraordinarios que ha inventado la humanidad”.

Incluso, afirmó que frente a la crisis climática global, “el mundo tiene mucho que aprender de la inteligencia colectiva de Xochimilco”.

Por otro lado, la jefa de gobierno detalló que se sembraron 55 mil plantas, de las cuales 40 mil son flores que atraen polinizadores, como abejas, colibríes y mariposas. Aparte, se rehabilitaron 15 mil metros cuadrados de áreas verdes e infraestructura hídrica, pues invertir en Xochimilco “significa mantener viva la gran biodiversidad y conservar servicios ecosistémicos fundamentales para la calidad del aire y la regulación del clima”.

Además, Clara Brugada Molina resaltó que Cuemanco se convirtió en la primera obra del país con cero emisiones netas contaminantes, reconocimiento acreditado mediante estándares internacionales de reducción y compensación de emisiones de carbono.

Se invirtieron 174 millones de pesos para su renovación total
Se invirtieron 174 millones de pesos para su renovación total (Jefatura Gobierno CDMX )

Aunado a eso, presentó las acciones para la conservación integral del ajolote, especie emblemática y endémica de la zona de Xochimilco. En torno a ello, informó que la administración capitalina opera el primer laboratorio público para su preservación, impulsa la recuperación de 30 sitios chinamperos para su reintroducción al hábitat natural y construye el santuario del ajolote, en el Parque Ecológico de Xochimilco.

Por su parte, Julia Álvarez Icaza Ramírez, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), indicó que el nuevo embarcadero de Cuemanco consta de una nave monumental con 74 locales comerciales, renovación entera del malecón, así como la intervención total del camino y camellón central, —donde se colocaron diversas esculturas del ajolote—.

También enfatizó que para el éxito de este proyecto se trabajó con el apoyo de vecinas y vecinos, así como de todos los prestadores de servicios turísticos de la zona. “Hicimos un proceso participativo de transformación del turismo de Xochimilco”.

Julia Álvarez Icaza entregó el certificado tras una obra exitosa
Julia Álvarez Icaza entregó el certificado tras una obra exitosa. (Clara Brugada Molina)

Cabe destacar que Julia Álvarez Icaza entregó a Clara Brugada el certificado que acredita este logro ambiental y coloca a la Ciudad de México a la vanguardia en materia de infraestructura pública sustentable. Con estas obras Xochimilco se declara listo para recibir a sus visitantes durante el Mundial 2026.

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