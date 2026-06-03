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Américo Villarreal asegura que no existe ninguna acusación o investigación en su contra en EEUU

El gobernador de Tamaulipas afirmó que las versiones carecen de sustento y las calificó como tendenciosas

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Américo Villarreal, Migración, Tamaulipas
El gobernador de Tamaulipas rechazó las aseveraciones publicadas por Los Angeles Times sobre presuntos vínculos criminales. credito: cuartoscuro

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, negó este 3 de junio tener vínculos con el crimen organizado y rechazó las aseveraciones publicadas por el diario Los Angeles Times, al asegurar que son falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los respalde”.

En su declaración, el gobernador de Tamaulipas sostuvo que no existe resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de autoridad alguna en México y en los Estados Unidos” que sustente los señalamientos difundidos por el medio.

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El mandatario morenista también afirmó que tiene su visa estadounidense vigente y que no ha recibido notificación de autoridad alguna sobre restricción, cancelación o procedimiento relacionado con su estatus migratorio. Añadió que tampoco ha sido informado de alguna investigación en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos.

Américo Villarreal, Migración, Tamaulipas
Américo Villarreal dijo que su visa estadounidense está vigente y que no tiene notificación sobre restricciones o cancelación. credito: cuartoscuro

Villarreal pidió al diario y a cualquier otro medio que replique la información que presentepruebas verificables” y rechazó “cualquier insinuación o afirmación” que pretenda vincularlo con organizaciones criminales.

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“Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que las sustente”, declaró el gobernador.

Morena cierra filas con Américo Villarreal, afirma que las acusaciones buscan “desacreditar un proyecto político respaldado por la ciudadanía”

De igual modo, el gobernador de Tamaulipas afirmó que su visa está vigente y que no ha recibido algún cambio en su estatus migratorio. Crédito: Facebook/Américo Villarreal

El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal de Morena Tamaulipas emitieron este 3 de junio un posicionamiento para rechazar acusaciones contra el gobernador Américo Villarreal sobre una supuesta investigación en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado y la presunta falta de una visa activa.

En el comunicado, Morena Tamaulipas pidió “al pueblo de Tamaulipasno creer calumnias y cerrar filas en torno a la verdad, la democracia, la transformación y el mandatario estatal. Señaló que los señalamientos surgen de ataques en un medio de comunicación internacional” y su réplica en medios nacionales, con el objetivo de afectar la imagen del gobernador y desacreditar un proyecto político.

Morena Tamaulipas sostuvo que las acusaciones forman parte de una estrategia política” para desacreditar a un gobierno “legítimamente electo y frenar el proceso de transformación en la entidad. También afirmó que “no es casualidadque los ataques aparezcan cuando los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación “continúan consolidando cambios profundos en favor de sectores ignorados durante décadas.

El partido aseguró que los señalamientos no se sostienen en opiniones, rumores ni reportajes construidos a partir de fuentes anónimas” y remarcó que, en un Estado democrático, las responsabilidades se acreditan “con pruebas y por cauces legales.

En su comunicado rechazó “cualquier intento de intervención mediática o política” que pretenda sustituir “la voluntad popular expresada en las urnas” y concluyó con la consigna: “Ante la calumnia, organización. Ante la mentira, conciencia. Ante los ataques, más transformación.

El reporte de Los Angeles Times sostiene que los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo entrarían a Estados Unidos con un permiso reservado a cooperantes

Pintura en acuarela de dos hombres con una bandera de Estados Unidos de fondo y una visa estadounidense cancelada superpuesta en el lado derecho.
Un diario estadounidense señala que los dos mandatarios de Morena están bajo indagatorias por presuntos vínculos con el crimen organizado y que aun así ingresarían al país mediante una autorización excepcional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Angeles Times aseguró que Estados Unidos retiró la visa a los gobernadores Américo Villarreal y Alfonso Durazo, ambos de Morena, en medio de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado; según el diario, los dos estarían entrando a ese país con un permiso especial para personas que cooperan con las autoridades.

El dato más delicado del reporte es el mecanismo de ingreso. Según Los Angeles Times, Durazo y Villarreal usarían la figura de libertad condicional por beneficio público significativo, un programa reservado para no ciudadanos que testifican o aportan información y pruebas en casos bajo investigación.

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