Cartel de los Soles, el grupo narco al que Maduro se volcó por completo para mantenerse en el poder

Recompensa Nicolás Maduro 50 millones de dólares (DEA / Departamento del Tesoro)

Es paradójico. A medida que Venezuela fue enredándose en los tentáculos del chavismo y enterrándose en una decadencia que pareciera no tener fin, el Cartel de los Soles fue creciendo en infraestructura, influencia territorial e internacional. Lo que a esta altura no resulta paradójico es que el poder tanto del régimen como del grupo narcoterrorista se centra en una sola persona: Nicolás Maduro.

Si bien nació hacia 1993, el cartel se convirtió en una multinacional del narco con el ascenso y consolidación de Hugo Chávez y Maduro en Miraflores.

Con la llegada de Chávez al Ejecutivo, el grupo sistematizó el uso de infraestructura estatal y militar venezolana -aeropuertos, puertos marítimos y vehículos oficiales- para movilizar cocaína hacia el Caribe, América Central, África, Medio Oriente y Europa.

En las últimas dos décadas su crecimiento fue progresivo y constante, y cuando el régimen venezolano supo que además de recibir sobornos por hacer la vista gorda podía ser socio activo y mayoritario, se involucró de lleno, de acuerdo a una investigación de la ONG InsightCrime. Fue así que durante el chavismo, ese mismo esqueleto militar le permitió reforzar sus vínculos con otras organizaciones criminales de América Latina, como las FARC y el ELN, en Colombia, o el Cartel de Sinaloa, en México.

Esa estructura, con el correr de los años -regada por Chávez primero y Maduro después- fue creciendo de forma desmedida. En ella se vieron involucrados los generales del Alto Mando Militar dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) -con Vladimir Padrino López a la cabeza-, el propio Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores y los 'narcosobrinos’, las agencias de inteligencia chavistas, jueces y empresarios del poder.

El dictador Nicolás Maduro (centro) y el general Vladimir Padrino López (derecha) durante un ejercicio en Fuerte Tiuna en enero pasado. Ambos están señalados de ser popes dentro de la estructura del Carte de los Soles (Reuters)

En la actualidad, gran parte de las maniobras que realiza Maduro son tendientes a facilitar el accionar de esta organización criminal. Desde la asignación de determinados militares y magistrados hasta el llamado a comicios -tanto estatales como municipales- para, al mismo tiempo, validar áreas de operatividad y barrer opositores que podrían estropear las operaciones.

Las “elecciones” de alcaldes en el país del pasado 27 de julio resultaron un cronograma más de control territorial para ilícitos que para mostrar algún tipo de progreso democrático al mundo, luego del megafraude del 28 de julio de 2024, donde la dictadura le robó el triunfo presidencial a Edmundo González y a los venezolanos.

Este último simulacro electoral le sirvió al chavismo para quedarse con 285 alcaldías de las 335 en juego. Muchos de los postulantes opositores clave no pudieron participar: fueron detenidos a principios de 2025. Esto le garantizó a Maduro -y al Cartel de los Soles- territorios fronterizos clave para el narcotráfico.

Esa es una de las claves de esta organización criminal. El Cartel de los Soles es un gran facilitador de rutas de otros grupos narcoterroristas como el mexicano Cartel de Sinaloa o el también venezolano Tren de Aragua. Incluso, la de Maduro es una banda delictiva que durante todos estos años se dedicó también al tráfico de armamento y al lavado de activos.

Recompensa

Fueron dos los golpes que recibió Maduro en apenas días. El primero de ellos fue el 25 de julio cuando el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como “Terrorista Global Especialmente Asignado”.

Scott Bessent, secretario de esa oficina norteamericana dijo: “El Departamento del Tesoro seguirá tomando medidas enérgicas contra organizaciones violentas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y sus facilitadores, como el Cártel de los Soles”.

Joaquín "El Chapo" Guzmán está preso de por vida en una penitenciaría de Colorado, Estados Unidos. Durante su juicio salieron a la luz nexos del Cartel de Sinaloa con el Cartel de los Soles (EFE)

Pocos días después, el 7 de agosto, los Estados Unidos anunciaron que elevaban la recompensa para aquel que aportara información que pudiera dar con Maduro hasta un valor récord: 50 millones de dólares. La cifra representa bastante más de lo que alguna vez la Casa Blanca ofreció por Osama Bin Laden, enemigo número uno y el autor intelectual del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

“Es una organización criminal, que abarca hasta los diversos cárteles que operan en México, Ecuador y Guatemala”, dijo Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, en referencia al Cartel de los Soles.

El cartel de “recompensa” con la imagen de Maduro y la estampa de los 50 millones de dólares recorrió el mundo y despertó aún más curiosidad sobre este dictador acusado de liderar una de las mayores organizaciones de narcotráfico del planeta.

Al mismo tiempo que la fiscal general de los Estados Unidos Pamela Bondi anunciaba cuánto valía la información por la cabeza de Maduro, informaba que también se habían incautado bienes del pope venezolano por 700 millones de dólares.

Entre lo confiscado figuraban dos aviones, varias propiedades en Florida, mansiones en República Dominicana, una finca de caballos, vehículos superlujosos, joyas y efectivo. “Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, dijo Bondi.

“No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como Estados Unidos los ha tratado en el pasado“, dijo el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno.

Por su parte, el representante republicano por Florida Carlos Giménez dijo: “50 millones de recompensa al que nos ayude a capturar al dictador criminal Nicolás Maduro. Hay que acabar con este asesino, el verdugo de la nación venezolana”.

Hace pocos días, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también designó al Cartel de los Soles como organización terrorista. El jefe político ecuatoriano sabe a lo que se enfrenta: el grupo narco chavista opera también en su territorio y podría ser una de las organizaciones que dan vida a las mafias locales que tienen en jaque a la sociedad.

El Cartel de Maduro

Aislado internacionalmente, temeroso de salir de Miraflores, con la popularidad en sus niveles más bajos, una situación social y económica crítica, siete millones de venezolanos en el exilio, cientos de presos políticos y viendo fantasmas a cada paso, Maduro se recostó aún más sobre los militares, garantes y portadores de las armas. Para ello les otorga más y más poder dentro de la organización delictiva. En definitiva, el Cartel de los Soles amaneció en las Fuerzas Armadas de Venezuela.

Maduro también buscó apoyo de los jefes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos ilegales que actuó, en la práctica, como un brazo armado del Cartel de los Soles.

Además, coordinó con traficantes de drogas de Honduras y otras naciones, facilitando operaciones de tráfico a gran escala. Dirigió al Cartel de los Soles para suministrar armas de uso militar a las FARC y participó en una alianza violenta y corrupta de narcoterrorismo junto a la organización guerrillera colombiana y se cree que gestionó personalmente envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC.

Nicolás Maduro se dirige al público durante un acto para conmemorar el aniversario de su controversial reelección y el cumpleaños de Hugo Chávez, el lunes 28 de julio de 2025, en Caracas (AP)

Los tentáculos internacionales de la mafia fueron creciendo a medida que los venezolanos se empobrecían y huían del país. Durante años, el Cartel de los Soles y sus popes dieron asistencia a otro célebre criminal transnacional: Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo absoluto del Cartel de Sinaloa y, a la postre, socio de Maduro.

Hoy, Guzmán cumple sentencia en la prisión federal ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Es la más segura del país y, para muchos, la más impenetrable del planeta. Antes de alojarse allí para siempre, durante el juicio que se le siguió se explicó con detalle cómo el Cartel de Maduro asistía a su organización.

Entre otras cosas, las pistas aéreas en Maracaibo desde donde despegaban aviones repletos con toneladas de cocaína hacia los destinos señalados por el grupo de Sinaloa eran algunos de los vínculos que pudieron comprobarse durante el juicio contra el narco mexicano en Nueva York, a partir de llamadas cruzadas y testimonios clave. Así lo documentó la Fiscalía de Estados Unidos ante la Corte del Distrito Este de esa ciudad el 20 de enero de 2017.

En marzo de 2020, otro tribunal neoyorquino -Distrito Sur- presentó cargos contra Maduro por conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, así como por posesión de dichas armas. También fue acusado por conspiración para importar cocaína y delitos de narcoterrorismo.

Pero eran tiempos en que su cabeza valía 15 millones de dólares. Hoy, esa recompensa se elevó a 50 millones, la más alta en la historia de los Estados Unidos.

