Mundo

El avance de la arqueología subacuática revela nuevos tesoros y disputas legales en el mar

La magnitud de los naufragios y el avance de la arqueología subacuática permiten reconstruir episodios olvidados y comprender el legado cultural que yace en el fondo del océano, informa National Geographic

Por Mirko Racovsky

Guardar
El litigio por la fragata
El litigio por la fragata Nuestra Señora de las Mercedes sentó un precedente legal sobre la propiedad de tesoros subacuáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quién pertenecen los tesoros sumergidos que reposan en los restos de barcos hundidos? Esta cuestión ha generado intensos debates legales y culturales, y el caso de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes se ha convertido en un referente internacional.

El prolongado litigio por el patrimonio de este navío, que enfrentó al Estado español con una empresa de cazatesoros, marcó un antes y un después en la protección del patrimonio subacuático, según detalla National Geographic.

Este caso no solo resolvió la disputa sobre la propiedad de un valioso botín, sino que también estableció un precedente legal que reconoce el derecho de cada país sobre los tesoros hallados en sus barcos hundidos.

Litigio por la fragata Mercedes y hallazgos arqueológicos

La batalla legal por la fragata Mercedes concluyó con una sentencia firme que ordenó la restitución de todo el cargamento a España. El tesoro, compuesto por monedas de plata, lingotes de metales preciosos y otros objetos de valor, se encuentra actualmente bajo custodia en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (ARQVA).

España recuperó el tesoro de
España recuperó el tesoro de la fragata Mercedes, ahora bajo custodia en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (Crédito: Royal Museums Greenwich Art Prints)

Este desenlace no solo devolvió a España un patrimonio de gran valor, sino que también reforzó la posición de los Estados frente a las reclamaciones de empresas privadas dedicadas a la búsqueda y extracción de tesoros sumergidos.

El 23 de agosto de 2015, el Instituto Español de Oceanografía realizó una de las excavaciones arqueológicas más profundas de la historia de España, a más de 1.100 metros de profundidad frente a la costa del Algarve, en Portugal. A bordo del buque Ángeles Alvariño, los arqueólogos operaron un vehículo submarino remoto (ROV) que permitió observar en tiempo real los objetos dispersos en el lecho marino.

La fuerte corriente mediterránea, que impidió la acumulación de sedimentos durante más de dos siglos, dejó al descubierto cañones, lingotes de estaño y cobre, y monedas de plata.

El hallazgo incluyó monedas de
El hallazgo incluyó monedas de plata en el fondo marino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hallazgos más destacados, el equipo identificó una mano de almirez de oro, pendientes y tres tabaqueras personalizadas con el sello real, piezas que pertenecieron a los náufragos de 1804. Según National Geographic, estos descubrimientos muestran el poder de la arqueología submarina para revelar historias personales ocultas bajo el mar.

Magnitud del patrimonio subacuático y voces expertas

La magnitud del patrimonio subacuático es impresionante. La Unesco estima que existen al menos tres millones de barcos naufragados sin localizar en los fondos marinos y fluviales del planeta. Muchos de estos restos forman parte del patrimonio cultural subacuático, definido por la organización como cualquier vestigio de existencia humana de carácter cultural, histórico o arqueológico que haya permanecido bajo el agua, total o parcialmente, durante al menos cien años.

Ejemplos como el pecio del Dokós, hallado en el mar Egeo y con una antigüedad de 4.000 años, demuestran la profundidad histórica de estos hallazgos.

Expertos en arqueología subacuática subrayan la importancia de este patrimonio. Filipe Castro, arqueólogo portugués y referente internacional en la materia, afirma: “Sin duda son muchísimas más las naves que a lo largo de la historia han acabado engullidas por el mar”. Por su parte, George Bass, fundador del Instituto de Arqueología Náutica (INA) y pionero en la disciplina, sostenía que “el pasado de la humanidad está escrito bajo las aguas”.

Expertos en arqueología subacuática destacan
Expertos en arqueología subacuática destacan la importancia de preservar los restos sumergidos como parte del legado de la humanidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Bass impulsó la aplicación de principios arqueológicos rigurosos en las excavaciones submarinas, contribuyendo a la consolidación de la ética museística y la protección de los hallazgos frente al comercio de antigüedades.

La historia de los naufragios está marcada por episodios de grandes pérdidas y disputas posteriores. Entre los casos más emblemáticos se encuentran el galeón Nuestra Señora de Atocha, que naufragó frente a las costas de Florida en 1622 durante un huracán, y la propia fragata Mercedes, hundida en 1804 en la batalla del cabo de Santa María.

Ambos navíos transportaban enormes riquezas procedentes de América y su destino ha estado ligado tanto a tragedias humanas como a la codicia de quienes, siglos después, intentaron apropiarse de sus tesoros.

National Geographic destaca que estos conflictos han revelado no solo el valor material de los cargamentos, sino también la complejidad de su legado cultural.

En los últimos años, la legislación internacional ha avanzado para proteger estos vestigios del pasado. Cada vez más normativas exigen el respeto y la preservación de los pecios históricos, permitiendo que los arqueólogos reconstruyan los relatos de los naufragios a partir de los objetos y estructuras recuperados.

Bass impulsó la aplicación de
Bass impulsó la aplicación de principios arqueológicos rigurosos en las excavaciones submarinas, consolidando la ética museística y la protección de hallazgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ejemplo reciente es el galeón San Giacomo di Galizia, descubierto en 2011 en las rías gallegas. Este buque de guerra español del siglo XVI, considerado el mejor conservado de su época, fue hallado tras soportar temporales y enfrentamientos en el Atlántico Norte.

En este caso, las riquezas materiales pudieron ser retiradas antes del hundimiento, pero la verdadera riqueza reside en la propia embarcación y en el conocimiento que ha aportado a la investigación histórica.

Así, mientras el oro y la plata pueden desaparecer o cambiar de manos, el auténtico valor de estos hallazgos radica en la información y las historias que los barcos sumergidos revelan sobre nuestro pasado colectivo.

Temas Relacionados

Patrimonio subacuáticoFragata Nuestra Señora de las MercedesArqueología subacuáticaGaleón Nuestra Señora de AtochaMuseo Nacional de Arqueología Subacuática de CartagenaUnescoFilipe CastroNational GeographicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Irán volvió a las amenazas contra Israel: dijo que utilizará misiles “mucho más avanzados” hay nuevos ataques

Pese a la contundente derrota en el reciente conflicto, el ministro de Defensa del régimen de Teherán aseguró que pueden responder con armamento superior

Irán volvió a las amenazas

Cómo son las cuervas termales que se encuentran debajo de Budapest

Bajo el barrio de Rózsadomb, las galerías del Molnár János asombran por su belleza natural, biodiversidad y su acceso restringido solo a buceadores certificados

Cómo son las cuervas termales

La megasequía que cambió para siempre el destino de los mayas

El declive de la civilización maya estuvo marcado por una megasequía, conflictos internos y la degradación ambiental, pero las razones de su colapso total aún generan debate entre especialistas y apasionados de la historia

La megasequía que cambió para

La Iglesia de Kiruna enfrenta el tramo más complicado de su traslado sobre ruedas a una nueva ubicación

El operativo es parte de la mudanza total de la ciudad, que podría extenderse hasta 2035, obligada por el impacto de una compañía minera estatal

La Iglesia de Kiruna enfrenta

El boom global de las carreras STEM: adolescentes eligen ciencia y tecnología para construir su futuro

La preferencia por disciplinas científicas y tecnológicas crece entre los jóvenes de distintos países, impulsada por el auge laboral, la versatilidad profesional y una nueva percepción sobre el papel clave de STEM en la vida cotidiana

El boom global de las
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Revelan identidades de las víctimas

Revelan identidades de las víctimas de la masacre en Mesitas del Colegio, Cundinamarca

Larry De Clay, candidato a diputado nacional: “Perón y Boca van de la mano”

Lima sentirá más frío en los próximos días, advierte el Senamhi: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy miércoles 20 de agosto y requisitos para el apoyo de 3 mil pesos?

Ola de violencia en Perú: más de 60 menores asesinados en menos de 8 meses de 2025

INFOBAE AMÉRICA
Irán volvió a las amenazas

Irán volvió a las amenazas contra Israel: dijo que utilizará misiles “mucho más avanzados” hay nuevos ataques

Baidu, conocido como el 'Google chino', gana 1.798 millones de euros en el primer semestre, un 37,5% más

Polonia denuncia la caída de un presunto dron en el este del país

Ben Gvir se jacta de que los presos palestinos son obligados a ver fotografías de la destrucción de Gaza

La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza deja más de 62.100 muertos

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears genera preocupación con

Britney Spears genera preocupación con un video impactante desde una casa desordenada

Los secretos del cambio físico de Austin Butler que lo han llevado al límite: “Pensé que estaba muriendo”

La faceta menos conocida de Patrick Dempsey: carreras, éxitos y nuevos desafíos fuera de la televisión

“Merlina” de Netflix lanza a Jenna Ortega al estrellato global: así vive su nueva etapa

La serie “Mussolini: Hijo del Siglo” debuta en MUBI con polémica, tecnología de vanguardia y una mirada incómoda al pasado italiano