Un director de orquesta con Parkinson volvió a dirigir con la ayuda de un dispositivo cerebral

Un director de orquesta ve cómo disminuyen los síntomas del Parkinson gracias a la ECP adaptativa

En Olmsted Falls, Ohio, el director de orquesta Rand Laycock enfrentó durante más de una década un diagnóstico que, aunque no fue letal, amenazó con obligarlo a retirarse de su profesión. La enfermedad de Parkinson, detectada en él a los 59 años, comenzó con un leve tirón en el pulgar que con el tiempo evolucionó hacia temblores persistentes, especialmente en la mano derecha, una condición incompatible con su trabajo al frente de una orquesta de 100 músicos.

A pesar de intentos prolongados de controlar los síntomas mediante medicación, el deterioro progresivo terminó por obligarlo a buscar alternativas más radicales.

Un diagnóstico que lo enfrentó a una carrera en suspenso

Laycock recibió el diagnóstico de Parkinson 11 años atrás, justo antes de cumplir los 60. “Cuando me diagnosticaron, mi médico me dijo que no era una sentencia de muerte y que habría avances en los próximos años para facilitar mi tratamiento”, recordaría más tarde.

Durante los años siguientes, sus síntomas no solo se acentuaron sino que se volvieron cada vez más incapacitantes. La aparición del temblor en su mano derecha se intensificaba en momentos de exigencia emocional o con fechas límite cercanas a sus presentaciones musicales, lo que afectaba directamente su desempeño como director.

La terapia farmacológica, aunque útil durante un tiempo, no logró ofrecer el control necesario. La discinesia, los temblores y otras manifestaciones motoras empezaron a volverse inmanejables. Rand comprendió entonces que necesitaba una solución más agresiva para poder recuperar su rutina y su vocación artística.

La decisión de intervenir: estimulación cerebral profunda

Fue en la Clínica Cleveland donde conoció el procedimiento de estimulación cerebral profunda, conocido como DBS por sus siglas en inglés. Se trata de una intervención quirúrgica mediante la cual se implantan electrodos en zonas específicas del cerebro responsables del control del movimiento. Estos electrodos se conectan a una batería que actúa como un marcapasos cerebral y que emite impulsos eléctricos para modular las señales neuronales anómalas provocadas por el Parkinson.

Laycock accedió a la cirugía en dos etapas: primero, se insertaron los cables de estimulación; luego, se implantó la batería. Una vez finalizada esta fase quirúrgica, la programadora Erica Hennigs se encargó de configurar el dispositivo. “Primero probamos diferentes configuraciones. Luego las ajustamos durante las visitas de seguimiento a medida que sabemos más sobre cómo se controlan sus síntomas”, explicó la especialista en la web oficial de la Clínica Cleveland.

Un giro inmediato: los efectos tras la activación del dispositivo

Rand Laycock dirigiendo la orquesta luego de superar las limitaciones del Parkinson mediante este dispositivo (Cleveland Clinic)

Los resultados iniciales fueron alentadores. El propio Laycock afirmó que su temblor desapareció casi por completo: “Excepto si sufro de ansiedad o estrés extremos”. Añadió también que su discinesia —movimientos involuntarios provocados por la medicación— se encontraba “bastante bien controlada”. Gracias a la estimulación cerebral profunda, pudo volver a su actividad artística, lo que tuvo un impacto emocional positivo e inmediato. El procedimiento le permitió recuperar una parte de su identidad que había quedado en pausa durante años.

De la DBS convencional a la estimulación adaptativa: un nuevo paso

Rand Laycock después de la cirugía (Cleveland Clinic)

Después de casi un año de mejoras constantes, Laycock accedió a una nueva tecnología: la estimulación cerebral profunda adaptativa, o aDBS. A diferencia del DBS convencional, que emite impulsos eléctricos constantes, el sistema adaptativo ajusta la estimulación en tiempo real según los cambios en la actividad cerebral. Es decir, el dispositivo reacciona de forma dinámica ante las fluctuaciones diarias de los síntomas del paciente.

No todos los pacientes con DBS requieren esta tecnología, pero en el caso de Laycock, cuya sintomatología variaba durante el día, el cambio representó una posibilidad concreta de mejora adicional. “Parecía que me simplificaría la vida: no tener que preocuparme por ajustar la configuración de mi dispositivo y mis medicamentos con tanta frecuencia”, relató. Erica Hennigs coincidió: “El ajuste con aDBS reduciría el riesgo de que experimentara temblores si el efecto de su medicamento desapareciera en medio de un concierto o actuación”.

Una perspectiva médica: cómo funciona y por qué es eficaz

Michal Gostkowski, neurólogo de la Clínica Cleveland, explicó que la estimulación cerebral profunda trabaja sobre las señales neuronales irregulares que provoca el Parkinson. Al enviar corrientes eléctricas a zonas específicas del cerebro, el dispositivo ayuda a restaurar el equilibrio motor. “Es un procedimiento que cambia la vida y te permite volver a ser vos mismo”, señaló el especialista, haciendo énfasis en que, si bien es una cirugía cerebral, sus beneficios pueden ser sustanciales.

Recuperar el control: vida profesional y emocional restauradas

Desde marzo, Laycock utiliza el sistema aDBS y su temblor prácticamente desapareció. Se prepara para celebrar su 47.º año como director de orquesta, un hito que estuvo en duda durante mucho tiempo. Según su propio testimonio, los síntomas actuales son “mínimos en comparación con los de antes” y atribuye este nuevo equilibrio en su salud a la tecnología de estimulación cerebral profunda adaptativa.

El impacto de esta intervención excede lo clínico. En palabras de Rand: “Sé que la idea de una cirugía cerebral puede ser intimidante, pero es un procedimiento que cambia la vida”. Con esta experiencia, su historia refleja la convergencia entre ciencia, tecnología y arte, y pone de manifiesto cómo la medicina puede restaurar no solo la función, sino también la pasión de una persona.