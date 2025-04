En Filipina llevaron al Congreso un proyecto de ley para poner en vigencia licencias por ruptura amorosa: “Es un tiempo para procesar lo que ha sucedido”

Filipinas analiza convertir en ley las licencias emocionales iniciadas por empresas privadas (Imagen ilustrativa Infobae)

En Filipinas, una propuesta surgida en un hotel local ha abierto un debate inédito en el ámbito laboral: el derecho a tomarse licencia por ruptura amorosa. Todo comenzó en el hotel Cebu Century Plaza, donde su gerente general, Ricardo Dublado, decidió otorgar a sus empleados hasta cinco días de licencia paga al año cuando enfrentan una separación sentimental.

Según explicó al medio Wired Italia, “el período de curación de un corazón roto es de cinco días” y solo puede solicitarse una vez al año por una relación distinta a la que haya motivado una licencia anterior. En declaraciones a GMA News Online, Dublado justificó la medida diciendo: “Yo mismo he pasado por rupturas y malas relaciones, y ciertamente mi rendimiento laboral se vio afectado”.

La propuesta empresarial tomó tal relevancia que llegó al Congreso filipino. El diputado Lordan Suan presentó el Proyecto de Ley 9931, conocido como “Ley de recuperación y resiliencia por desamor”, que establece una licencia no remunerada de uno a tres días, según la edad del trabajador: un día para menores de 25 años, dos días para los de entre 25 y 35, y tres días para los mayores de 36.

En su presentación, Suan expresó, según El Tiempo: “Los estudios revelan el costo sustancial que las rupturas cobran en las personas, ya que afectan su bienestar emocional y mental, lo que lleva a una menor productividad, ausentismo y legitimidad de la angustia emocional”. Aunque el proyecto sigue en discusión parlamentaria, plantea un respaldo institucional al duelo sentimental dentro del contexto laboral.

Casos similares en Asia y políticas integrales de bienestar

Filipinas no es el único país asiático que adoptó políticas similares. En India, la empresa tecnológica StockGro permite a sus empleados tomarse una semana libre tras una ruptura, sin necesidad de justificación. En Japón, la compañía Hime & Company ofrece desde 2008 licencias diferenciadas según la edad: un día para menores de 24 años, dos para trabajadores de entre 25 y 29, y tres para quienes superan los 30.

Más allá del permiso por desamor, algunas empresas avanzaron hacia políticas de apoyo emocional integral. La agencia filipina IdeaXMachina ofrece un subsidio anual para citas y hasta 3.000 dólares para gastos de boda. Por su parte, compañías como Adobe y Virgin Money incorporaron días de bienestar y acceso a terapia psicológica como parte de su enfoque preventivo ante rupturas y otras crisis emocionales, según Indy100.

La propuesta de licencia por desamor ha generado un debate global sobre los límites de lo que debe considerarse un motivo legítimo para ausentarse del trabajo. Algunas empresas decidieron priorizar la salud emocional de sus empleados para evitar el colapso emocional en el entorno profesional.

No obstante, el enfoque no está libre de tensiones. Según indy100, algunos críticos advierten que el pago de estas licencias podría representar un costo elevado para las empresas, especialmente en sectores donde ya hay resistencia a políticas flexibles desde la pandemia. Aun así, se reconoce que los efectos adversos de no atender el bienestar emocional —como el ausentismo y la caída en el rendimiento— pueden implicar mayores pérdidas económicas.

El corazón roto y sus efectos: más que un tema sentimental

Desde la psicología clínica, el impacto de una ruptura amorosa ha sido ampliamente documentado. La psicoterapeuta Dana Bottari, citada por PsychCentral, advierte que una separación puede provocar “una gran confusión” y hacer que las personas “se cuestionen su valía”, generando una “carga emocional difícil de procesar sin el tiempo adecuado”.

Las consecuencias no son solo psicológicas. Según Healthline, la angustia sentimental activa en el cerebro las mismas áreas asociadas con el dolor físico, y puede derivar en síntomas como fatiga, insomnio, pérdida de apetito, dolores musculares y trastornos estomacales.

Un estudio de la Universidad de Minnesota indicó que el 44% de las personas en proceso de divorcio reconoció que la ruptura afectó negativamente su desempeño laboral. Entre las dificultades reportadas figuran falta de concentración, problemas de sueño y episodios de llanto en el lugar de trabajo.

El surgimiento de estas licencias y beneficios no se trata únicamente de una cuestión administrativa. Se enmarca en un movimiento más amplio por reconocer la dimensión emocional del trabajador. Como expresó Dublado: “Es un tiempo para procesar lo que ha sucedido, para que las personas puedan regresar al trabajo sin llevar consigo los efectos negativos de la ruptura”.

Filipinas, con su propuesta legislativa en discusión, ha colocado al corazón roto en el centro del debate sobre el bienestar emocional en el empleo, y plantea la pregunta de si el dolor emocional merece el mismo tipo de cuidado institucional que una enfermedad física.