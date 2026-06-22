Ucrania bombardeó una planta de semiconductores que provee al ejército de Putin en Rusia

Kiev asegura que era utilizada para proveer al ejército de Putin en su invasión

Un misil ucraniano Storm Shadow impactó este lunes una fábrica de semiconductores en Vorónezh, en la región rusa fronteriza con Ucrania, mientras las autoridades rusas de Crimea ocupada cancelaron campamentos de verano y otras actividades infantiles por motivos de seguridad.

Según canales de Telegram, el proyectil golpeó una planta de semiconductores en Vorónezh que, de acuerdo con el canal ucraniano Exilenova+, dedica parte de su producción a componentes para misiles. En paralelo, las autoridades rusas de Crimea suspendieron desde las 11:00 del 22 de junio y hasta el 1 de septiembre de 2026 las reservas, admisiones y el alojamiento de niños en instalaciones recreativas.

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El incidente coincidió con la alerta por peligro de ataques con misiles que emitió el gobernador de la región de Vorónezh Alexander Gúsev. Esa advertencia también se extendió a otras regiones rusas, entre ellas Uliánovsk.

El canal Baza indicó que el ataque contra la capital regional se produjo con un misil Storm Shadow. Exilenova+ sostuvo que el objetivo fue una planta de semiconductores de la ciudad que destina parte de su producción a componentes para misiles.

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Las autoridades rusas aún no habían confirmado el hecho. Por eso, la identificación del proyectil y del objetivo industrial procede solo de canales de Telegram.

Una fábrica de chips en Rusia arde en llamas y desprende una densa columna de humo negro tras un bombardeo.

La jornada de ataques sobre territorio ruso

El Ministerio de Defensa ruso afirmó este lunes que derribó 301 drones ucranianos. Entre ellos incluyó aparatos dirigidos a Vorónezh.

La misma versión añadió que hasta 80 drones fueron interceptados cuando atacaban Moscú. Ese balance sitúa el golpe contra la planta de Vorónezh dentro de una jornada más amplia de presión ucraniana sobre territorio ruso.

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Crimea suspende campamentos y actividades infantiles

Las autoridades rusas de la península ocupada anunciaron la cancelación de todos los campamentos de verano y otras actividades de ocio para niños hasta septiembre. La decisión abarca las reservas, admisiones y el alojamiento de menores en instalaciones recreativas.

El gobernador de Crimea Serguéi Aksiónov precisó en su canal de Telegram que la medida rige desde las 11:00, hora de Moscú, del 22 de junio hasta el 1 de septiembre de 2026. También indicó que queda cancelada la participación en otros eventos turísticos y de otra índole.

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La región ocupada por Rusia se convirtió en las últimas semanas en el principal objetivo de la campaña de ataques de media distancia desplegada por Kiev contra objetivos estratégicos analizados por las USF

Los ataques recientes que alteraron la vida en la península

En las últimas semanas, Crimea se ha convertido en uno de los principales objetivos de ataques con drones ucranianos. Esos ataques han golpeado sobre todo la red logística de la península, con desabastecimiento y un grave déficit de gasolina en plena temporada turística.

También fueron atacados numerosos puentes que unen Crimea por el norte con territorios ucranianos ocupados por Rusia. Recientemente, otro ataque alcanzó un tren de pasajeros y causó la muerte de uno de los operarios.

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Ayer, cuatro personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un ataque contra la península de Kerch, en el extremo oriental del territorio. Allí se encuentra el puente de 18 kilómetros que une la península con el resto de Rusia.

Según canales de Telegram, drones atacaron una refinería en el puerto de Kerch, donde se produjo un incendio. Además, fragmentos de drones derribados cayeron sobre edificios residenciales.

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Las autoridades de Crimea presentaron las restricciones como una respuesta de seguridad ante una situación que ya afecta la vida cotidiana de la península. Con esa decisión, la protección de la población quedó por delante de la temporada infantil de verano.