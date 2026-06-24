Colombia

Docente pensionado fue hallado muerto en su apartamento en el centro de Medellín: habría sido asesinado durante una negociación inmobiliaria

Luis Bernardo Villegas Ramírez apareció atado y con cinta en la boca en un inmueble del edificio Latorre, tras una reunión por un bien raíz

Guardar
Google icon
El hallazgo del cuerpo del tatuador Juan Pablo Arango Uribe, conocido como Pogo, en Medellín, activó una investigación judicial por material oficial y restos humanos en su vivienda - crédito AFP
Luis Bernardo Villegas Ramírez fue hallado muerto en su apartamento del barrio Boston, en el centro de Medellín, tras citarse con cuatro personas para negociar una propiedad - crédito AFP

El hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Bernardo Villegas Ramírez conmocionó a los habitantes del centro de Medellín

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana, el docente pensionado, de 73 años, fue encontrado amarrado de pies y manos, con la boca cubierta, luego de que cuatro personas lo atacaran durante una cita para negociar una propiedad, en el barrio Boston.

La mañana del lunes 22 de junio, Villegas Ramírez esperaba en su vivienda, ubicada en la intersección de la calle 57 con carrera 41, la llegada de un hombre con quien, según versiones preliminares, había sostenido conversaciones previas para realizar un negocio.

PUBLICIDAD

En el lugar se encontraba también una familiar que lo visitaba de manera ocasional para apoyarlo en tareas domésticas.

Hombre sentado en el suelo con las manos y los pies atados con soga de yute. Viste camisa clara y pantalón oscuro. El fondo es oscuro y el suelo de baldosas.
La investigación señala que los agresores intimidaron a las dos víctimas y que Luis Bernardo Villegas Ramírez, de 73 años, fue estrangulado al resistirse - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los hechos dentro del apartamento

Poco después del mediodía, exactamente a las 12:04 p. m., alguien llamó a la puerta del apartamento 202. El docente jubilado permitió la entrada de quien sería, supuestamente, su contacto comercial. Sin embargo, en cuestión de minutos, cuatro hombres irrumpieron en el lugar, lo redujeron y comenzaron a exigirle la ubicación de dinero.

Mientras el exprofesor negaba tener efectivo en la vivienda, los agresores lo llevaron hasta su cama, donde lo ataron de pies y manos, además de amordazarlo con cinta adhesiva. A la familiar que se encontraba presente le aplicaron el mismo trato. Luego, los atacantes revisaron cada rincón del apartamento, alterando el orden de todos los espacios.

PUBLICIDAD

Las pesquisas iniciales indican que los individuos permanecieron cerca de 35 minutos en la vivienda. Finalmente, encontraron dos bolsas negras, que, según la investigación, sería el único botín que lograron extraer antes de abandonar el lugar a las 12:41 p. m.

Mientras tanto, la hermana fue encerrada en una habitación y, aunque también resultó inmovilizada, no sufrió lesiones graves. En apenas 37 minutos, los asaltantes buscaron objetos de valor en la vivienda y los depositaron en una bolsa negra.

Imagen de referencia. Las autoridades investigan el homicidio de un hombre en el noroccidente de Bogotá - crédito Colprensa
La Sijín inspeccionó el cuerpo del docente pensionado e integrante de la población LGBTIQ+, y por ahora se descarta que el crimen esté relacionado con su condición sexual- crédito Colprensa

Entre el botín habría dinero, joyas y los celulares de las víctimas. Las cámaras de seguridad captaron los movimientos de los sospechosos tanto en el interior como en los alrededores del edificio, lo que será clave para la investigación en curso.

La Policía confirmó que Villegas Ramírez era soltero y pertenecía a la población LGBTIQ+, aunque, hasta el momento, las autoridades descartan que el crimen esté vinculado a su orientación sexual.

Según las autoridades, el crimen de Villegas Ramírez, quien era oriundo de Cocorná, podría estar relacionado con su actividad en la compra y venta de propiedades. El exdocente poseía otros tres apartamentos en el mismo edificio, los cuales mantenía arrendados.

De acuerdo con Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, las labores investigativas avanzan para esclarecer el motivo del homicidio. “Cuando avancen las investigaciones se tendrá más certeza para confirmar el móvil del homicidio, pero, presuntamente, los hechos estarían ligados a unos desacuerdos alrededor de unos negocios”, afirmó el funcionario.

El hecho eleva a 140 la cifra de homicidios en Medellín en lo que va del año, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). La cifra representa una disminución de 20 casos respecto al año anterior. En la comuna 10 (La Candelaria), donde ocurrió el crimen, ya se han reportado 28 asesinatos en 2026, consolidando a este sector como el de mayor número de homicidios en la ciudad.

La modalidad utilizada en este caso, la asfixia mecánica, no había sido registrada en homicidios de Medellín durante este año. La víctima, que vendía inmuebles de manera independiente tras su jubilación, había acordado la reunión con los agresores días antes del ataque.

Temas Relacionados

Asesinato MedellínLuis Bernardo Villegas RamírezDocente pensionadoVenta inmuebleColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia es el séptimo país en el mundo en el que Donald Trump tiene mayor favorabilidad, según encuesta global

El 60% de los colombianos tiene una opinión favorable de Estados Unidos, la cifra más alta entre los países latinoamericanos

Colombia es el séptimo país en el mundo en el que Donald Trump tiene mayor favorabilidad, según encuesta global

Shakira confesó que le gustaría colaborar musicalmente junto a Dua Lipa: “Habla español perfecto”

En una conversación con su amiga Lele Pons, la colombiana además habló de su intensidad en las actividades que realiza y uno de los grandes sueños que le falta por cumplir con la medicina

Shakira confesó que le gustaría colaborar musicalmente junto a Dua Lipa: “Habla español perfecto”

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 En Vivo: Consejo Nacional Electoral reanuda el 24 de junio la audiencia de la segunda vuelta

Con menos de un punto porcentual separando a los dos aspirantes, Colombia vive una de las elecciones más reñidas de su historia. El escrutinio será clave para definir quién ocupará la presidencia y quién asumirá la voz opositora en el Congreso

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 En Vivo: Consejo Nacional Electoral reanuda el 24 de junio la audiencia de la segunda vuelta

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Ambos equipos llegan a la última jornada con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El conjunto norteamericano parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que los europeos necesitan una victoria para terminar en la cima

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Los mismos once, otra Colombia: cómo Néstor Lorenzo cambió el partido ante RD Congo en el Mundial, sin tocar la nómina

La Tricolor repitió el equipo que venció a Uzbekistán, pero con presión alta, juego físico y una lectura precisa del rival, dominó a Congo y selló su clasificación a octavos

Los mismos once, otra Colombia: cómo Néstor Lorenzo cambió el partido ante RD Congo en el Mundial, sin tocar la nómina
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Shakira confesó que le gustaría colaborar musicalmente junto a Dua Lipa: “Habla español perfecto”

Shakira confesó que le gustaría colaborar musicalmente junto a Dua Lipa: “Habla español perfecto”

El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

Shakira celebró el triunfo de Colombia ante República Democrática del Congo antes de su concierto

Famosa actriz de ‘Pasión de gavilanes’ reveló que volvió con su ex tras 22 años de divorcio y vive tranquila en una finca, aunque no tiene “un peso”

J Balvin y las llamadas de broma a dos leyendas del deporte estadounidense y a un colombiano: así reaccionaron

Deportes

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Los mismos once, otra Colombia: cómo Néstor Lorenzo cambió el partido ante RD Congo en el Mundial, sin tocar la nómina

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Así reaccionaron los políticos a la victoria de Colombia frente a la RD del Congo en el Mundial 2026: “No dejemos que Petro se robe la atención”

Daniel Muñoz fue elegido como el mejor jugador del partido Colombia vs. RD Congo en el Mundial 2026