Docente pensionado fue hallado muerto en su apartamento en el centro de Medellín: habría sido asesinado durante una negociación inmobiliaria

Luis Bernardo Villegas Ramírez fue hallado muerto en su apartamento del barrio Boston, en el centro de Medellín, tras citarse con cuatro personas para negociar una propiedad - crédito AFP

El hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Bernardo Villegas Ramírez conmocionó a los habitantes del centro de Medellín

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana, el docente pensionado, de 73 años, fue encontrado amarrado de pies y manos, con la boca cubierta, luego de que cuatro personas lo atacaran durante una cita para negociar una propiedad, en el barrio Boston.

La mañana del lunes 22 de junio, Villegas Ramírez esperaba en su vivienda, ubicada en la intersección de la calle 57 con carrera 41, la llegada de un hombre con quien, según versiones preliminares, había sostenido conversaciones previas para realizar un negocio.

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En el lugar se encontraba también una familiar que lo visitaba de manera ocasional para apoyarlo en tareas domésticas.

La investigación señala que los agresores intimidaron a las dos víctimas y que Luis Bernardo Villegas Ramírez, de 73 años, fue estrangulado al resistirse - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los hechos dentro del apartamento

Poco después del mediodía, exactamente a las 12:04 p. m., alguien llamó a la puerta del apartamento 202. El docente jubilado permitió la entrada de quien sería, supuestamente, su contacto comercial. Sin embargo, en cuestión de minutos, cuatro hombres irrumpieron en el lugar, lo redujeron y comenzaron a exigirle la ubicación de dinero.

Mientras el exprofesor negaba tener efectivo en la vivienda, los agresores lo llevaron hasta su cama, donde lo ataron de pies y manos, además de amordazarlo con cinta adhesiva. A la familiar que se encontraba presente le aplicaron el mismo trato. Luego, los atacantes revisaron cada rincón del apartamento, alterando el orden de todos los espacios.

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Las pesquisas iniciales indican que los individuos permanecieron cerca de 35 minutos en la vivienda. Finalmente, encontraron dos bolsas negras, que, según la investigación, sería el único botín que lograron extraer antes de abandonar el lugar a las 12:41 p. m.

Mientras tanto, la hermana fue encerrada en una habitación y, aunque también resultó inmovilizada, no sufrió lesiones graves. En apenas 37 minutos, los asaltantes buscaron objetos de valor en la vivienda y los depositaron en una bolsa negra.

La Sijín inspeccionó el cuerpo del docente pensionado e integrante de la población LGBTIQ+, y por ahora se descarta que el crimen esté relacionado con su condición sexual- crédito Colprensa

Entre el botín habría dinero, joyas y los celulares de las víctimas. Las cámaras de seguridad captaron los movimientos de los sospechosos tanto en el interior como en los alrededores del edificio, lo que será clave para la investigación en curso.

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La Policía confirmó que Villegas Ramírez era soltero y pertenecía a la población LGBTIQ+, aunque, hasta el momento, las autoridades descartan que el crimen esté vinculado a su orientación sexual.

Según las autoridades, el crimen de Villegas Ramírez, quien era oriundo de Cocorná, podría estar relacionado con su actividad en la compra y venta de propiedades. El exdocente poseía otros tres apartamentos en el mismo edificio, los cuales mantenía arrendados.

De acuerdo con Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, las labores investigativas avanzan para esclarecer el motivo del homicidio. “Cuando avancen las investigaciones se tendrá más certeza para confirmar el móvil del homicidio, pero, presuntamente, los hechos estarían ligados a unos desacuerdos alrededor de unos negocios”, afirmó el funcionario.

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El hecho eleva a 140 la cifra de homicidios en Medellín en lo que va del año, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). La cifra representa una disminución de 20 casos respecto al año anterior. En la comuna 10 (La Candelaria), donde ocurrió el crimen, ya se han reportado 28 asesinatos en 2026, consolidando a este sector como el de mayor número de homicidios en la ciudad.

La modalidad utilizada en este caso, la asfixia mecánica, no había sido registrada en homicidios de Medellín durante este año. La víctima, que vendía inmuebles de manera independiente tras su jubilación, había acordado la reunión con los agresores días antes del ataque.

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