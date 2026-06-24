El Tino Asprilla convocó a una cabalgata para “despedir” al gobierno de Gustavo Petro: “Petrista que quiera venir, bienvenido”

Tino Asprilla llama a una cabalgata en Tuluá para despedir a Gustavo Petro - crédito montaje @eltinoasprilla/ Instagram - Ovidio González/Presidencia - suministrado a Infobae Colombia

La política colombiana suma un nuevo episodio mediático con la convocatoria de Faustino “El Tino” Asprilla a una cabalgata que ha sido interpretada como un gesto de despedida para el gobierno de Gustavo Petro.

El exfutbolista, conocido por su estilo directo y su participación activa en debates públicos, difundió la invitación a través de sus redes sociales, generando una ola de reacciones en todo el país.

El evento está programado para el 1 de agosto, a la 1 de la tarde, en la finca SanTino, propiedad de Asprilla y ubicada en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Según el propio exdelantero, la cabalgata será un encuentro simbólico, abierto tanto a quienes apoyan como a quienes critican al actual gobierno.

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En su mensaje, Asprilla aclaró que la jornada no tiene carácter competitivo, sino que busca reunir a personas de distintas tendencias políticas para marcar el fin de una etapa en la Casa de Nariño.

“No es una carrera, es una despedida. Ah, petrista que quiera venir, bienvenido, que aquí no preguntamos por quién votó sino si sabe al menos agarrarse de la silla”, expresó en su publicación.

El exfutbolista anunció el evento en su finca SanTino, en Tuluá, invitando tanto a simpatizantes como a críticos del actual gobierno - crédito @TinoasprillaH/ X

La respuesta en redes sociales fue inmediata. Miles de usuarios compartieron y comentaron la convocatoria, que rápidamente se convirtió en tendencia nacional. Mientras algunos interpretaron el gesto como una crítica simbólica y festiva al gobierno del Pacto Histórico, otros lo consideraron una provocación innecesaria en un momento de alta polarización política. La frase utilizada por Asprilla, “despedida de los de la Casa de Nariño”, fue vista por muchos como una referencia directa al presidente Petro y al cierre de su administración.

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La figura de Asprilla no es ajena al debate político. Durante la reciente campaña presidencial, el exjugador respaldó abiertamente la candidatura de Abelardo de la Espriella y se sumó a un grupo de exfutbolistas que promovieron el lema “sacar a Colombia del fondo de la tabla”. Esta postura le permitió consolidar una imagen de referente político para ciertos sectores, mientras que sus críticas a figuras de la izquierda, como Iván Cepeda, alimentaron nuevas controversias.

Asprilla llegó a calificar a algunos dirigentes como “jardineros de cementerio”, una expresión que recibió tanto críticas como apoyos en el escenario digital.

La convocatoria a la cabalgata ocurre en un contexto de transición presidencial, donde la tensión política se mantiene elevada tras la victoria en los escrutinios de De la Espriella en segunda vuelta. El evento propuesto por Asprilla no solo refleja la influencia de las figuras públicas en la formación de la opinión social, sino también la capacidad de las redes para convertir actos simbólicos en temas centrales de la agenda nacional.

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Durante la campaña presidencial, Asprilla respaldó abiertamente a Abelardo de la Espriella y se mostró crítico con figuras de la izquierda - crédito EFE

La finca SanTino se ha consolidado como un punto de encuentro para eventos organizados por el exfutbolista, reuniendo tanto a seguidores como a detractores. La expectativa en torno a la cabalgata sigue creciendo, mientras Colombia se prepara para el cambio de administración y observa cómo los gestos simbólicos adquieren un papel destacado en la conversación pública.

“La patadita de la suerte sí sirve”: Jorge Barón tras el triunfo de De La Espriella

La jornada electoral que culminó con la victoria de Abelardo de la Espriella también dejó espacio para manifestaciones de apoyo por parte de figuras de la cultura y el entretenimiento. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Jorge Barón, histórico presentador de la televisión colombiana, quien celebró el resultado con un mensaje cargado de simbolismo y anécdotas personales.

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Barón, recordado por su tradicional “patadita de la buena suerte”, compartió a través de sus redes sociales su entusiasmo por el triunfo del nuevo mandatario. El presentador relató que días antes de la elección se reunió con De La Espriella en Barranquilla, donde repitió el famoso gesto que ha acompañado a artistas y personalidades a lo largo de su carrera. “La patadita de la suerte sí sirve”, expresó Barón, vinculado el éxito electoral del ahora presidente electo con la emblemática acción que ha popularizado durante décadas.

Patadita de la buena suerte de Jorge Barón fue recibida por Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su mensaje, Barón recordó episodios compartidos con De La Espriella, como la ocasión en la que lo presentó como cantante en uno de sus espacios televisivos. Al dirigirse al mandatario, escribió: “Estimado doctor Abelardo De La Espriella, hace dos días le di la emblemática patadita de la buena suerte tal como antaño, cuando lo presenté como cantante, y hoy gracias a ese símbolo… espero haber contribuido también al éxito que hoy celebramos en estas elecciones”.

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El presentador aprovechó para enviarle buenos deseos al presidente electo y expresó su confianza en la nueva administración. “Lo felicito de todo corazón y deseo que esa misma patadita traiga éxito a su gestión, guiando a Colombia hacia un futuro próspero. Adelante, con mucho entusiasmo”, añadió Barón.