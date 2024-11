La europeísta Maia Sandu ganó las elecciones en Moldavia tras una campaña marcada por la injerencia rusa

Maia Sandu logró la reelección en Moldavia, a pesar de la injerencia rusa durante el proceso electoral (REUTERS/Vladislav Culiomza)

La presidenta prooccidental de Moldavia, Maia Sandu, consiguió este domingo un segundo mandato tras imponerse en una segunda vuelta presidencial crucial para el futuro del país contra un oponente afín a Rusia, en una carrera ensombrecida por las denuncias de injerencia rusa, fraude electoral e intimidación en el país candidato a unirse a la Unión Europea (UE).

Con casi el 99% de los votos escrutados en la segunda vuelta de este domingo, Sandu obtuvo el 54,7% de los votos, según la Comisión Electoral Central (CEC), frente al 45,3% de Alexandr Stoianoglo, ex fiscal general respaldado por el prorruso Partido Socialista.

El resultado será un gran alivio para el gobierno prooccidental, que apoyó firmemente la candidatura de Sandu y su impulso para estrechar los lazos occidentales en el camino de Moldavia hacia la UE.

“¡Moldavia, has vencido! Hoy, queridos moldavos, han dado una lección de democracia, digna de escribirse en los libros de historia. Hoy han salvado a Moldavia. En nuestra elección por un futuro digno, nadie ha perdido”, dijo la mandataria tras proclamarse vencedora pasada la medianoche.

Pero a continuación denunció que la votación de su país se había enfrentado a un “ataque sin precedentes” mediante supuestas tramas que incluían dinero negro, compra de votos e injerencias electorales “por parte de fuerzas hostiles de fuera del país” y grupos criminales.

“Han demostrado que nada puede interponerse en el camino del poder del pueblo cuando decide hablar a través de su voto”, añadió.

Cuando se cerraron las urnas a las 21 horas (19 GMT), la participación era de más de 1,68 millones de personas, cerca del 54% de los electores, según la CEC. La numerosa diáspora de Moldavia, que votó en una cifra récord de más de 325.000 personas, se decantó mayoritariamente a favor de Sandu en la segunda vuelta.

En la primera vuelta, celebrada el 20 de octubre, Sandu obtuvo el 42% de los votos, pero no logró una mayoría absoluta sobre el segundo, Stoianoglo. La función presidencial conlleva importantes poderes en ámbitos como la política exterior y la seguridad nacional, y tiene un mandato de cuatro años.

Alexandr Stoianoglo, ex fiscal general y candidato por el prorruso Partido Socialista (REUTERS/Vladislav Culiomza)

Acusaciones de compra de votos e injerencia rusa

La diáspora moldava desempeñó un papel clave en la votación presidencial y en el referéndum nacional celebrado el 20 de octubre, en el que una estrecha mayoría del 50,35% votó a favor de asegurar el camino de Moldavia hacia la adhesión a la UE. Pero los resultados de los comicios, incluida la votación del domingo, se han visto ensombrecidos por las acusaciones de una importante trama de compra de votos e intimidación de los votantes.

En lugar de obtener el apoyo abrumador que Sandu esperaba, los resultados de ambas elecciones han puesto de manifiesto la incapacidad del poder judicial moldavo para proteger adecuadamente el proceso democrático.

El domingo, la policía moldava dijo tener “pruebas razonables” de transporte organizado de votantes -ilegal según el código electoral del país- a los colegios electorales desde dentro del país y desde el extranjero, y está “investigando y registrando pruebas en relación con actividades de transporte aéreo desde Rusia a Bielorrusia, Azerbaiyán y Turquía”.

“Tales medidas se adoptan para proteger la integridad del proceso electoral y garantizar que el voto de cada ciudadano se emita libremente, sin presiones ni influencias indebidas”, declaró la policía.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Moldavia declaró el domingo por la tarde que los colegios electorales de Fráncfort (Alemania) y Liverpool y Northampton (Reino Unido) habían sido blanco de falsas amenazas de bomba, que “sólo pretendían detener el proceso de votación”.

Stanislav Secrieru, asesor de seguridad nacional del presidente, escribió en X: “Estamos asistiendo a una injerencia masiva de Rusia en nuestro proceso electoral”, que, advirtió, tenía un “alto potencial para distorsionar el resultado” de la votación.

Los votos del exterior fueron claves para la victoria de Sandu (REUTERS/Stringer)

Secrieru añadió después que los sistemas nacionales de registro de votantes estaban siendo blanco de “ciberataques coordinados en curso” para interrumpir los enlaces entre los colegios electorales nacionales y los del extranjero, y que los equipos de ciberseguridad estaban “trabajando para contrarrestar estas amenazas y garantizar la continuidad del sistema”.

El Primer Ministro de Moldavia, Dorin Recean, declaró que personas de todo el país habían recibido “amenazas de muerte anónimas a través de llamadas telefónicas”, en lo que calificó de “ataque extremo” para atemorizar a los votantes de la antigua república soviética, de unos 2,5 millones de habitantes.

Tras depositar su voto en Chisinau, Sandu afirmó que “hoy, más que nunca, debemos estar unidos, mantener nuestra paz, mantener nuestro voto, mantener nuestra independencia”.

“Los ladrones quieren comprar nuestro voto, los ladrones quieren comprar nuestro país, pero el poder del pueblo es infinitamente mayor”, declaró a la prensa.

A las puertas de un colegio electoral en la capital rumana, Bucarest, Silviana Zestrea, estudiante de medicina de 20 años, afirmó que la segunda vuelta sería un «paso definitivo» hacia el futuro de Moldavia.

“La gente tiene que entender que tenemos que elegir a un verdadero candidato que cumpla nuestras expectativas”, afirmó. “Porque creo que aunque ahora seamos una diáspora, en realidad ninguno de nosotros quería irse”.

La Policía de Moldavia aseguró tener pruebas de votos ilegales durante la jornada (REUTERS/Vladislav Culiomza)

La policía moldava destapa una trama presuntamente urdida por un oligarca convicto

Tras las dos votaciones de octubre, las fuerzas de seguridad moldavas afirmaron que Ilan Shor, un oligarca exiliado que vive en Rusia y fue condenado en rebeldía el año pasado por fraude y blanqueo de dinero, había orquestado una trama de compra de votos. Shor niega haber cometido delito alguno.

Los fiscales afirman que entre septiembre y octubre se pagaron 39 millones de dólares a más de 130.000 destinatarios a través de un banco ruso sancionado internacionalmente. Las autoridades anticorrupción han llevado a cabo cientos de registros y se han incautado de más de 2,7 millones de dólares (2,5 millones de euros) en efectivo en su intento de tomar medidas enérgicas.

En un caso ocurrido en Gagauzia, parte autónoma de Moldavia donde sólo el 5% votó a favor de la UE, un médico fue detenido tras presuntamente coaccionar a 25 residentes de una residencia de ancianos para que votaran a un candidato que no habían elegido. La policía dijo haber obtenido “pruebas concluyentes”, incluidas transferencias financieras desde el mismo banco ruso.

El sábado, en una iglesia de Comrat, la capital de Gagauzia, el padre Vasilii dijo a The Associated Press que ha instado a la gente a ir a votar porque es una «obligación cívica» y que no nombran a ningún candidato.

“Utilizamos los bienes que nos ofrece el país: la luz, el gas”, dijo. “Nos guste o no lo que hace el Gobierno, debemos ir a votar. La Iglesia siempre reza por la paz”.

El jueves, los fiscales allanaron la sede de un partido político y declararon que 12 personas eran sospechosas de pagar a votantes para que eligieran a un candidato en la carrera presidencial. También se abrió una causa penal en la que 40 empleados de organismos estatales eran sospechosos de aceptar sobornos electorales.

Durante la primera vuelta, la población aprobó el referéndum para la adhesión del país a la UE (REUTERS/Vladislav Culiomza)

El futuro de Moldavia en la UE está en juego

Cristian Cantir, profesor asociado moldavo de Relaciones Internacionales en la Universidad de Oakland, declaró a AP que, sea cual sea el resultado de la segunda vuelta, “no desinflará” las tensiones geopolíticas. “Al contrario, espero que la polarización geopolítica se amplifique con la campaña para las elecciones legislativas de 2025″.

Las fuerzas del orden moldavas necesitan más recursos y personal mejor formado que trabaje a un ritmo más rápido para atajar el fraude electoral, añadió, para «crear un entorno en el que cualquiera que tenga la tentación de comprar o vender votos sepa que habrá consecuencias claras y rápidas».

Savlina Adasan, estudiante de Economía de 21 años en Bucarest, dijo que había votado a Sandu y citó su preocupación por la corrupción y por la falta de información de los votantes sobre los dos candidatos.

“Queremos un futuro europeo para nuestro país”, afirmó, y añadió que ofrece “muchas oportunidades, desarrollo para nuestro país... y siento que si gana el otro candidato, entonces significa que damos 10 pasos atrás como país”.

Un gobierno prooccidental está en el poder en Moldavia desde 2021, y en 2025 se celebrarán elecciones parlamentarias. Los observadores de Moldavia advierten de que la votación del próximo año podría ser el principal objetivo de Moscú.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Moldavia solicitó su adhesión a la UE. En junio de ese año se le concedió el estatus de candidato, y en el verano de 2024, Bruselas acordó iniciar las negociaciones de adhesión. El brusco giro hacia el oeste irritó a Moscú y agrió considerablemente las relaciones con Chisinau.

Desde entonces, las autoridades moldavas han acusado repetidamente a Rusia de librar una vasta «guerra híbrida», desde extensas campañas de desinformación a protestas de partidos prorrusos y planes de compra de votos que socavan las elecciones en todo el país. Rusia ha negado su intromisión.

McGrath informó desde Bucarest, Rumanía. El periodista de Associated Press Nicolae Dumitrache en Comrat, Moldavia, contribuyó a este despacho.

(Con información de AP)