La jefa de Gobierno develo la política para crear centros de educación inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la Ciudad de México creará 300 espacios de educación inicial para pasar de 12 mil a 72 mil niñas y niños atendidos de forma pública y gratuita hacia 2030, con una política dirigida a reducir desigualdades desde los primeros años de vida.

Clara Brugada sostuvo que la inversión en primera infancia busca impedir que las condiciones de origen definan el futuro de las y los infantes de la capital. “Que ningún niño tenga que esperar hasta los 5 años para que la ciudad comience a invertir en su desarrollo. Que ninguna madre tenga que elegir entre cuidar a sus hijos y conquistar sus propios sueños”, declaró.

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La mandataria planteó que la atención en los primeros años se debe asumir como una obligación estatal. La meta es que las familias mexicanas cuenten con espacios públicos de cuidado y formación, sin costo, antes que las niñas y los niños ingresen a los niveles de preescolar y básico.

“Queremos que cada niña o niño que nazca en esta ciudad encuentre brazos amorosos de su familia y también los brazos protectores de una ciudad cuidadora”, dijo Brugada. La jefa de Gobierno agregó que “no hay inversión más estratégica que aquella que se lleve a cabo en los primeros años de vida”.

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Los 300 centros ampliarán la atención pública de 12 mil a 72 mil menores

La mandataria planea ampliar la educación inicial hacia 2030 (Clara Brugada Molina )

La creación de los nuevos espacios de educación inicial forman parte de la política presentada por el Gobierno de la Ciudad de México este martes. El plan busca ampliar la cobertura de 12 mil a 72 mil niñas y niños atendidos en centros públicos y gratuitos hacia 2030.

“Hoy asumimos un compromiso sin precedentes: crear 300 nuevos espacios de educación inicial durante nuestro gobierno, de aquí a 2030”, afirmó Clara Brugada al presentar la meta de cobertura de su administración. La propuesta coloca a la primera infancia entre las responsabilidades directas de la entidad.

El Gobierno local planteó que el cuidado de niñas y niños no recaiga sólo en los hogares y que las familias cuenten con opciones públicas y gratuitas. Los centros buscarán ofrecer atención integral, más allá de funcionar como espacios de resguardo mientras madres, padres o personas cuidadoras trabajan

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La política contempla un acompañamiento para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social desde los primeros meses de vida.

El modelo contempla aprendizaje, lenguaje e independencia desde los primeros años

Planea ampliar la educación inicial pública y gratuita hacia 2030 (Clara Brugada Molina )

El primer eje de la estrategia se enfoca en el desarrollo desde la primera infancia. También incorpora el desarrollo físico y psicomotor, así como actividades para fortalecer las capacidades cognitivas de las niñas y los niños. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, indicó que el modelo atenderá la afectividad y los vínculos en los ámbitos comunitario y familiar.

La propuesta de la mandataria incluye actividades para impulsar la creatividad, enseñar a convivir con otras personas y ayudar a que niñas y niños ganen independencia y aprendan rutinas diarias. El aprendizaje de hábitos cotidianos con la edad será parte de la atención en los centros de educación inicial. El planteamiento busca que los infantes cuenten con espacios de cuidado y aprendizaje donde desarrollen capacidades para sus actividades cotidianas.

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El juego y el afecto serán parte de la enseñanza en los nuevos espacios

Un estuche escolar con lápices y tijeras descansa junto a una hoja sobre una mesa dentro de un aula de educación infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo componente anunciado será una pedagogía basada en el juego. Clara Brugada Molina explicó que la intención es que las niñas y los niños aprendan mediante el descubrimiento, la exploración y las actividades lúdicas.

“Queremos también una pedagogía basada en el juego, que los niños aprendan descubriendo, jugando, explorando”, señaló la titular del Ejecutivo local. El modelo también incorpora el desarrollo de habilidades para convivir y relacionarse con otras personas. Brugada dijo que en los espacios deberá predominar “la pedagogía del afecto, del cuidado sensible y de la seguridad emocional”.

Los centros ofrecerán alimentos saludables y promoverán la lactancia materna

Lonche saludable de apio relleno con atún, preparado en un tupper, ideal para que los niños lo lleven a la escuela. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera parte del programa será la alimentación.. La jefa de Gobierno señaló que los espacios de educación inicial tendrán que ofrecer alimentos saludables y adecuados para las niñas y los niños que reciban atención.

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“Queremos lugares donde las niñas y los niños reciban alimentos saludables y adecuados, donde se promueva la lactancia materna”, expuso Clara Brugada. El anuncio establece que la nutrición acompañará los servicios educativos y de cuidado que se ofrecerán durante las primeras etapas de vida.

La educación inicial se articulará con los servicios públicos de salud

La jefa de gobierno busca reforzar la educación inicial rumbo al 2030 (Clara Brugada Molina )

La cuarta línea del modelo propone vincular la educación inicial con los servicios públicos de salud. Los centros tendrán el propósito de contribuir a la identificación oportuna de posibles dificultades de audición, visión, lenguaje o desarrollo psicomotor.

“Queremos articular la educación inicial con los servicios públicos de salud”, afirmó Brugada. La mandataria explicó que las escuelas y centros podrán detectar señales que requieran atención especializada desde tempranas edades. La detección temprana será parte de los centros que se buscan ampliar. La observación diaria de niñas y niños permitirá identificar señales que requieran atención durante su crecimiento.

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La propuesta menciona dificultades de audición, visión, lenguaje y desarrollo psicomotor, aunque las declaraciones no precisan los protocolos de canalización ni las instituciones de salud que participarán en la atención de los casos detectados.

Con los 300 nuevos espacios de educación inicial, la administración de Clara Brugada Molina busca integrar educación, cuidados, alimentación y salud en un mismo esquema para la primera infancia, con una cobertura proyectada de 72 mil menores atendidos hacia 2030.