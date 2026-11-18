La enfermedad pulmonar obstructiva crónica estuvo asociada con 17.560 muertes en Colombia durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc) continúa como uno de los desafíos para el sistema sanitario colombiano. El Ministerio de Salud informó que la patología estuvo asociada con 17.560 muertes en el país durante 2025 y advirtió que persisten obstáculos para identificarla en sus etapas iniciales y asegurar tratamientos continuos.

La alerta se conoció durante el Foro Nacional de Epoc, realizado en Bogotá por el Día Mundial de la enfermedad. Allí, representantes de la cartera sanitaria señalaron que parte de los pacientes llega a los servicios médicos cuando la afección ya ha limitado de forma considerable su capacidad respiratoria y su autonomía para realizar actividades cotidianas.

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La Epoc agrupa afecciones pulmonares que restringen el paso del aire y dificultan la respiración. Su evolución puede ser progresiva y causar falta de aire, tos persistente, cansancio y dificultades para caminar, subir escaleras o hacer esfuerzos. Por esa razón, el Ministerio planteó que la respuesta debe comenzar antes de que aparezcan complicaciones que requieran hospitalización.

El Ministerio pidió aumentar la sospecha diagnóstica desde las primeras consultas

La directora de Determinantes Sociales, Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Diana Julieta Díaz Castellanos, identificó dos pendientes para mejorar la atención de los pacientes. El primero consiste en elevar la sospecha diagnóstica entre los profesionales de la salud desde el primer contacto con quienes presentan síntomas respiratorios o factores de riesgo.

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El Ministerio de Salud advirtió que los pacientes acuden a los servicios médicos cuando la afección ya limitó su autonomía cotidiana. (@MinSaludCol / X)

La funcionaria sostuvo que las consultas iniciales deben incluir preguntas sobre antecedentes de tabaquismo, exposición al humo de leña, contaminación ambiental y episodios recurrentes de tos o dificultad para respirar. La meta es evitar que estas señales se atribuyan de forma automática a otras causas y retrasen el diagnóstico de la Epoc.

El segundo reto está relacionado con la disponibilidad de pruebas. El Ministerio señaló que las personas deben poder acceder a estudios diagnósticos sin que su lugar de residencia determine la posibilidad de obtener una evaluación completa. La falta de equipos, especialistas o servicios cercanos puede demorar la confirmación de la enfermedad y postergar el inicio del tratamiento.

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La viceministra de Salud Pública y Atención Primaria, Gloria Prado, afirmó que las políticas frente a las enfermedades crónicas deben contemplar las condiciones particulares de cada territorio. “Hay que trabajar fuertemente en la prevención, en el diagnóstico oportuno y en el continuo del cuidado”, expresó durante el encuentro.

El Plan de Choque hace seguimiento a 15.984 pacientes con Epoc

A los problemas en la detección se suman las demoras acumuladas en la prestación de servicios. Dentro del Plan de Choque en Salud, el Gobierno realiza seguimiento a 15.984 personas diagnosticadas con Epoc que tienen procedimientos, consultas u otras atenciones pendientes dentro del sistema.

Diana Julieta Díaz Castellanos pidió indagar antecedentes de tabaquismo y humo de leña desde las consultas iniciales. (@MinSaludCol / X)

Con corte al 10 de noviembre de 2026, el Ministerio informó que cerró 9.584 de los 35.251 registros de atención que estaban pendientes. La cifra equivale a un avance del 27,19%, por lo que aún permanece un volumen considerable de servicios por resolver.

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Prado explicó que la estrategia busca atender necesidades represadas y verificar que los pacientes reciban los procedimientos requeridos. Para quienes viven con Epoc, las demoras pueden afectar la continuidad de los controles médicos, el suministro de medicamentos, la rehabilitación pulmonar y el seguimiento de posibles complicaciones.

El Ministerio considera que una atención sostenida puede contribuir a reducir el deterioro de la función pulmonar y a evitar hospitalizaciones que, en algunos casos, podrían prevenirse con seguimiento oportuno. La enfermedad requiere controles periódicos, ya que los síntomas pueden empeorar y afectar la calidad de vida de los pacientes.

Colombia supera la tasa regional de mortalidad por esta enfermedad

La dimensión del problema también aparece en los indicadores de mortalidad. Según las cifras divulgadas por la cartera de Salud, Colombia registró en 2023 una tasa ajustada por edad de 29,2 muertes por cada 100.000 habitantes a causa de la Epoc.

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El Plan de Choque en Salud resolvió el 27,19% de los registros de atención médica pendientes para personas con Epoc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese resultado se ubicó por encima de la tasa de América Latina y el Caribe, que fue de 23 muertes por cada 100.000 habitantes. El dato refuerza la necesidad de ampliar las acciones de prevención, detección y tratamiento en el país.

El acceso a medicamentos y a programas de rehabilitación pulmonar forma parte de las medidas señaladas para controlar los síntomas y preservar la capacidad funcional. La atención, según expusieron los participantes del foro, debe continuar después de la confirmación diagnóstica y adaptarse a las necesidades de cada paciente.

Las familias también asumen cambios en su vida cotidiana

La Epoc tiene efectos que alcanzan al entorno de quienes reciben el diagnóstico. Ángela Pinzón, vicerrectora de Investigación, Creación y Proyección Social de la Universidad del Rosario, señaló que las familias suelen reorganizar sus actividades para acompañar a los pacientes que requieren apoyo en tareas habituales.

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“Muchas veces la familia entera reorganiza su rutina para acompañar”, manifestó Pinzón. La académica pidió que las experiencias de los pacientes y sus cuidadores se tengan en cuenta en el diseño de políticas públicas y programas de atención.

El acceso a programas de rehabilitación pulmonar y a tratamientos continuos busca evitar hospitalizaciones de los pacientes diagnosticados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El foro contó con representantes de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), profesionales sanitarios, organizaciones de pacientes y delegados de instituciones académicas. Durante la jornada, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones coordinadas para prevenir la enfermedad y acercar el diagnóstico a las zonas con mayores barreras de acceso.

El Ministerio de Salud mantendrá el seguimiento sobre las atenciones pendientes dentro del Plan de Choque, mientras busca que las pruebas diagnósticas y los tratamientos lleguen con mayor oportunidad a las personas con síntomas o factores de riesgo.

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