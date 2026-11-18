Briceño cuestionó el tratamiento que integrantes de la izquierda a "bandidos" (@Danielbricen/X)

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Luego de que un juez de la República presentó solicitud de investigación sobre el presidente Abelardo de la Espriella que encaró —y le dijo “miserable asesino”— a alias Primo Gay, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc y presunto autor del asesinato de 13 uniformados de la Policía, así como del homicidio del periodista Mateo Pérez, el congresista Daniel Briceño difundió un mensaje en el que defendió que los delincuentes sean nombrados como tales.

Allí mismo, cuestionó lo que describió como una “postura permisivo” frente a integrantes de grupos armados y personas condenadas por este tipo de delitos.

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“Los delincuentes deben ser tratados y llamados por lo que son: delincuentes”, Incluso, aseguró que no comparte “la propaganda de quienes pretenden equiparar a los delincuentes con la gente honesta y trabajadora”.

Daniel Briceño publicó un video en el que cuestionó el lenguaje utilizado para referirse a personas vinculadas con actividades criminales (@Danielbricen/X)

En el mismo mensaje sostuvo que existen diferencias “claras” que “no pueden ser disfrazadas” entre quienes delinquen y los ciudadanos que cumplen la ley.

La publicación estuvo acompañada por un video en el que el congreista uribista contrastó un fragmento de una intervención del presidente Gustavo Petro con imágenes de Abelardo de la Espriella.

En el primer apartado del material audiovisual, Petro aparece diciendo: “En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia: el que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación”.

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Luego, el video muestra a De la Espriella durante una conversación sobre un hombre identificado como alias Primo. En ese fragmento, el abogado usó expresiones descalificadoras contra esa persona y se mencionan acusaciones relacionadas con el asesinato de integrantes de la fuerza pública y del periodista Pérez.

El video documenta la presentación y el traslado de alias Primo Gay y alias Pata de Palo, capturados bajo custodia por miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia (@ABDELAESPRIELLA/X)

Daniel Briceño cuestionó el trato público hacia antiguos miembros de las Farc

Tras difundir ambos fragmentos, Daniel Briceño criticó al expresidente Petro por una actividad pública en Medellín que, según afirmó, incluyó la presencia de personas a las que calificó como “delincuentes y bandidos”.

“Petro en Medellín subió una cantidad de delincuentes y bandidos a una tarima, los expuso ante la gente y se burlaron de las víctimas”, expresó Briceño en el video. También sostuvo que el presidente describió a esas personas como individuos en rehabilitación y no como delincuentes.

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El dirigente vinculó su crítica con el trato que, a su juicio, deben recibir exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). “No nos debe dar miedo nunca decirle bandido al bandido”, dijo.

Briceño mencionó a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko; a Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez; y a un hombre identificado como alias Tornillo. Además, sostuvo que se los debe nombrar por sus alias y afirmó que “se burlaron de las víctimas”, que no repararon a nadie y que no pagaron prisión. La publicación no incluyó documentos judiciales, datos sobre procesos de reparación ni pronunciamientos de los aludidos.

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“El delincuente es delincuente, así a la izquierda le duela”, concluyó Briceño.

Presentan queja disciplinaria contra el juez que compulsó copias por el caso de Abelardo de la Espriella

El activista Josías Fiesco informó que presentó una queja disciplinaria contra el juez de control de garantías que pidió investigar al presidente Abelardo De La Espriella tras el reclamo público dirigido alias Primo Gay.

El recurso fue radicado ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Fiesco cuestionó la actuación del funcionario, quien compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por las expresiones que De La Espriella dirigió contra el capturado.

“¿Qué les pasa a los jueces? Radicamos queja disciplinaria contra el juez ante la Comisión de Disciplina Judicial. Mientras las víctimas agradecen la captura de alias Primo Gay, el juez se indigna. Izquierda nunca más”, manifestó el activista.

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Josías Fiesco anunció una queja disciplinaria contra el juez que compulsó copias por las expresiones de De La Espriella contra alias Primo Gay (@josiasfiesco/X)

La controversia surgió luego de que el juez remitiera el caso a la Comisión de Investigación y Acusación, con el fin de que se evaluaran las declaraciones del mandatario contra alias Primo Gay.

Fiesco sostuvo que la determinación judicial causó inconformidad en sectores que respaldan la actuación del Gobierno frente a estructuras criminales. “Este juez defendiendo criminales”, afirmó al anunciar la presentación del recurso disciplinario.