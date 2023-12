Los arrestos de activistas que revelan cómo el Reino Unido está bloqueando el derecho a protestar

Manifestantes sostienen pancartas frente al Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, en Londres. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Un jubilado enfrenta hasta dos años de prisión por sostener un cartel afuera de un tribunal recordando a los jurados su derecho a absolver a los acusados. Por colgar una pancarta que decía Just Stop Oil en un puente, un ingeniero recibió una sentencia de tres años. Sólo por caminar lentamente por la calle, decenas de personas han sido arrestadas.

Se encuentran entre los cientos de activistas ambientales arrestados por manifestaciones pacíficas en el Reino Unido, donde nuevas leyes estrictas restringen el derecho a protestar.

El gobierno conservador dice que las leyes impiden que los activistas extremistas dañen la economía y alteren la vida cotidiana. Los críticos dicen que los arrestos marcan un cambio preocupante.

“El gobierno ha dejado muy clara su intención, que es básicamente suprimir lo que es una protesta legítima y legal”, dijo Jonathon Porritt, ecologista y ex director de Amigos de la Tierra.

UNA DEMOCRACIA DE PARCHE

Gran Bretaña es una de las democracias más antiguas del mundo, sede de la Carta Magna, un Parlamento centenario y un poder judicial independiente. Ese sistema está sustentado por una “constitución no escrita”: un conjunto de leyes, normas, convenciones y decisiones judiciales acumuladas a lo largo de los años.

La policía arresta a manifestantes del grupo de activistas climáticos Just Stop Oil en Londres, el jueves 11 de noviembre de 2019. 23, 2023. (Foto AP/Frank Augstein)

El resultado es que “confiamos en la autocontrol de los gobiernos”, dijo Andrew Blick, autor de “Turbulencia democrática en el Reino Unido” y politólogo del King’s College de Londres. “Uno espera que la gente en el poder se porte bien”.

Pero ¿y si no lo hacen? Durante tres años de mandato empañados por escándalos, Boris Johnson llevó el poder del primer ministro al límite. Más recientemente, el Primer Ministro Rishi Sunak pidió al Parlamento que anulara la decisión de la Corte Suprema del Reino Unido, que bloqueó un plan para enviar solicitantes de asilo a Ruanda.

Los críticos dicen que han aparecido grietas en los cimientos democráticos de Gran Bretaña.

Como lo expresó el ex ministro de Justicia conservador David Lidington: “La teoría de los controles y equilibrios del ‘buen tipo’ ahora ha sido puesta a prueba hasta su destrucción”.

EL GOBIERNO APUNTA A LOS MANIFESTANTES

Los canarios de la mina de carbón son activistas medioambientales que bloquearon carreteras y puentes, se pegaron a trenes, salpicaron obras de arte con pintura, rociaron edificios con sangre falsa y rociaron a atletas con polvo de naranja para llamar la atención sobre el cambio climático.

Manifestantes anti-Brexit cantan música en una isleta de tráfico frente a las Casas del Parlamento, en Londres, el miércoles 29 de junio de 2022. (Foto AP/Matt Dunham, archivo)

Grupos como Extinction Rebellion, Just Stop Oil e Insulate Britain sostienen que la desobediencia civil está justificada, pero Sunak los ha llamado “fanáticos ideológicos”.

En 2022 se creó el delito legal de “alteración pública”, punible con hasta 10 años de prisión. La Ley de Orden Público de 2023 amplió la definición de protesta disruptiva, aumentó los poderes de búsqueda policial e impuso penas de hasta 12 meses de prisión a los manifestantes que bloqueen carreteras u otras “infraestructuras clave”.

En mayo, seis activistas antimonárquicos fueron arrestados antes de la coronación del rey Carlos III, antes de que siquiera hubieran levantado una pancarta que decía “No es mi rey”. Todos quedaron en libertad sin cargos.

En los últimos meses, cientos de activistas de Just Stop Oil han sido detenidos en virtud de una nueva norma que criminaliza las protestas a pie lento. Algunos manifestantes han recibido sentencias de prisión que se han calificado de indebidamente punitivas.

El ingeniero estructural Morgan Trowland fue uno de los dos activistas que escalaron un puente sobre el río Támesis en octubre de 2022, lo que obligó a la policía a cerrar la carretera durante 40 horas. Fue sentenciado a tres años de prisión.

Un manifestante sostiene una pancarta frente al Old Bailey, el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, en Londres, el lunes 1 de diciembre de 2019. 4 de diciembre de 2023. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Fue liberado temprano el 13 de diciembre después de 14 meses bajo custodia.

Ian Fry, relator de las Naciones Unidas para el cambio climático y los derechos humanos, calificó la ley británica contra las protestas como un “ataque directo al derecho a la libertad de reunión pacífica”.

El gobierno conservador ha rechazado las críticas. “Aquellos que infringen la ley deberían sentir toda su fuerza”, dijo Sunak.

Aún más preocupante, dicen algunos expertos legales, es la “lotería de la justicia”. La mitad de los ecologistas juzgados por jurados han sido absueltos tras explicar sus motivaciones. Pero en otros juicios, los jueces prohibieron a los acusados mencionar el cambio climático o sus motivos para protestar. Varios acusados que desafiaron las órdenes fueron encarcelados por desacato al tribunal.

Tim Crosland, un ex abogado del gobierno convertido en activista ambiental, dijo que el silenciamiento de los acusados “parece algo que sucede en Rusia o China, no aquí”.

Los manifestantes sostienen pancartas con el mensaje "No es mi rey" antes de que el rey Carlos III de Gran Bretaña llegue para asistir al servicio anual del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster en Londres, el lunes 13 de marzo de 2023. (Foto AP/Frank Augstein, archivo)

Para resaltar la preocupación, la trabajadora social jubilada Trudi Warner se sentó frente a un tribunal de Londres en marzo con un cartel que decía “Jurados: tienen derecho absoluto a absolver a un acusado según su conciencia”. Ahora está siendo procesada.

¿EL BREXIT TIENE LA CULPA?

Muchos expertos legales y constitucionales dicen que el trato dado a los manifestantes es un síntoma de una actitud cada vez más imprudente hacia las estructuras democráticas británicas que ha sido impulsada por el Brexit.

El referéndum de 2016 sobre la salida de la Unión Europea fue ganado por una campaña populista de “salir” que prometía restaurar la soberanía del Parlamento (y, por extensión, del público).

El divorcio llevó al poder a Boris Johnson, quien puso a prueba la constitución no escrita de Gran Bretaña. Cuando los legisladores bloquearon sus intentos de abandonar la UE sin un acuerdo, suspendió el Parlamento, hasta que la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que eso era ilegal. Más tarde propuso violar el derecho internacional al incumplir el tratado de salida del Reino Unido del bloque.

Fue expulsado de su cargo por sus propios legisladores hartos en 2022 después de una serie de escándalos personales.

La policía arresta a manifestantes del grupo de activistas climáticos Just Stop Oil en Londres, el jueves 11 de noviembre de 2019. 23, 2023. (Foto AP/Frank Augstein)

“La gente fue elevada a altos cargos (por el Brexit) y luego se comportó de maneras que eran difíciles de conciliar con el mantenimiento de una democracia estable”, dijo Blick, profesor del King’s College.

El instinto populista, si no la extravagancia personal, ha continuado. En noviembre, la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que un plan de Sunak para enviar solicitantes de asilo a Ruanda era ilegal porque el país no es seguro para los refugiados. El gobierno dijo que aprobaría una ley que declararía segura a Ruanda, sin tener en cuenta al tribunal.

El ex procurador general Edward Garnier comparó el plan con la decisión de los legisladores de “que todos los perros son gatos”.

Pero eso no significa que no se convierta en ley. Blick dijo que en la constitución no escrita de Gran Bretaña, “nada puede considerarse claramente inconstitucional”.

Se han propuesto remedios para el déficit democrático de Gran Bretaña, incluidas asambleas de ciudadanos, un nuevo organismo para supervisar la constitución y un listón más alto para cambiar leyes clave. Pero nada de eso está en el horizonte.

Activistas del grupo Just Stop Oil bloquean una carretera en Londres el jueves 11 de octubre de 2019. 27 de enero de 2022 exigiendo detener el avance de futuros proyectos de gas y petróleo. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Mientras tanto, los manifestantes dicen que luchan tanto por la democracia como por el medio ambiente.

Sue Parfitt, de 81 años, es una sacerdote anglicana que ha sido arrestada repetidamente como parte del grupo Christian Climate Action. Ella no tiene planes de parar.

“Vale la pena hacerlo para mantener vivo el derecho a protestar, independientemente del cambio climático”, afirmó. “Sería difícil para mí llegar a prisión a los 81 años. Pero estoy preparado para ir”.

(con información de AP)